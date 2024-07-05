https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/icisleri-bakanindan-29-ilde-feto-operasyonu--1085573317.html

İçişleri Bakanı'ndan 29 ilde FETÖ operasyonu

İçişleri Bakanı'ndan 29 ilde FETÖ operasyonu

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen “KISKAÇ-20” operasyonlarında 108 şüpheli yakalandığını bildirdi. 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T18:14+0300

2024-07-05T18:14+0300

2024-07-05T18:14+0300

türkiye

fetö

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

operasyon

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 29 ilde Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen 'KISKAÇ-20' operasyonlarında 108 şüpheli yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele (TEM) Dairesi Başkanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda Adana, Ankara, Adıyaman, Antalya, Aksaray, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muş, Sakarya, Sinop, Siirt, Şırnak, Tokat ve Uşak'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-20” operasyonlarında şüphelilerin örgütün sözde 'Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyette bulunduklarının tespit edildiğini ifade etti.Örgütün 'gaybubet evi' olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurduklarını aktaran Yerlikaya, "İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

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fetö, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, operasyon