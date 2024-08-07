https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/instagram-aciliyor-mu-ak-partiden-kritik-aciklama--1086590571.html

AK Parti’den kritik açıklama: Instagram açılıyor mu?

AK Parti’den kritik açıklama: Instagram açılıyor mu?

Sputnik Türkiye

Türkiye’deki gündemde yerini koruyan sosyal medya platformu Instagram açılacak mı ? Sorusuna AK Parti’den açıklama geldi. Milyonlarca takipçisi bulunan... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T16:06+0300

2024-08-07T16:06+0300

2024-08-07T16:06+0300

türkiye

instagram

ak parti

teknoloji

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2 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye’de milyonlarca takipçisi bulunan Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararı ile erişim engeli getirilmişti. Sosyal medya platformunun "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle erişime kapatıldığı belirtildi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı açıkladıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın’dan 5 gündür kapalı olan Instagram hakkında önemli açıklamalar geldi.Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "Pozitif ilerlemeler kaydediliyor. Kuralsız alanlarından vazgeçmek istemiyorlar. Müzakerelerin olumlu sonuçlanacağını, kurallara uyacağını taahhüt edeceğini ve böylelikle kısa sürede açılacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.'Arzu ettiğimiz şeyler değil'Genel Başkan Yardımcısı Yalçın ‘'Mecraların kısıtlanması arzu ettiğimiz şeyler değil. İfade özgürlüğü gibi kavramlar üzerinden konuşuluyor ama meselenin yanlış yerinden tutuluyor. Türkiye'nin herhangi bir mecra ile alıp veremediği olamaz. Şirketlerin de Türkiye'nin kurallarına uyması gerekir.'’ İfadesinde bulundu.

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