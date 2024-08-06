https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/nigde-belediyesinden-sahipsiz-kopeklerle-ilgili-iddialara-yanit-1086561378.html
Niğde Belediyesi'nden sahipsiz köpeklerle ilgili iddiaya yanıt: Konu olan yer hayvan mezarlığıdır
Niğde Belediyesi'nden sahipsiz köpeklerle ilgili iddiaya yanıt: Konu olan yer hayvan mezarlığıdır
Sputnik Türkiye
Niğde Belediyesi tarafından sosyal medyada yer alan sahipsiz köpeklerle ilgili iddialara verilen yanıtta 'Habere konu olan yerin hayvan mezarlığı olduğu'... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T21:28+0300
2024-08-06T21:28+0300
2024-08-06T21:33+0300
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sokak hayvanları
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Niğde Belediyesi, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan sahipsiz köpeklerle ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı.Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Habere konu olan yerin Niğde Belediyesine ait 5199 sayılı kanuna uygun tahsis edilen hayvan mezarlığı olduğu" belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/savunma-sanayii-icra-komitesi-toplantisi-yerli-ve-milli-celik-kubbe-projesi-ele-alindi-1086555701.html
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niğde, köpek, sokak hayvanları
niğde, köpek, sokak hayvanları
Niğde Belediyesi'nden sahipsiz köpeklerle ilgili iddiaya yanıt: Konu olan yer hayvan mezarlığıdır
21:28 06.08.2024 (güncellendi: 21:33 06.08.2024)
Niğde Belediyesi tarafından sosyal medyada yer alan sahipsiz köpeklerle ilgili iddialara verilen yanıtta 'Habere konu olan yerin hayvan mezarlığı olduğu' belirtildi. Açıklamada "Toplum sağlığını riske atmamak adına, kireçleme suretiyle yapılan işlemler tamamen kanuna ve vicdana uygundur" denildi.
Niğde Belediyesi, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan sahipsiz köpeklerle ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Habere konu olan yerin Niğde Belediyesine ait 5199 sayılı kanuna uygun tahsis edilen hayvan mezarlığı olduğu" belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Gün içerisinde doğal ölümü gerçekleşen, trafik kazasında ölen, zoonoz etken taşıyan hayvanlar için oluşturulan bir alandır. Toplum sağlığını riske atmamak adına, kireçleme suretiyle yapılan işlemler tamamen kanuna ve vicdana uygundur."