https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/nigde-belediyesinden-sahipsiz-kopeklerle-ilgili-iddialara-yanit-1086561378.html

Niğde Belediyesi'nden sahipsiz köpeklerle ilgili iddiaya yanıt: Konu olan yer hayvan mezarlığıdır

Niğde Belediyesi'nden sahipsiz köpeklerle ilgili iddiaya yanıt: Konu olan yer hayvan mezarlığıdır

Sputnik Türkiye

Niğde Belediyesi tarafından sosyal medyada yer alan sahipsiz köpeklerle ilgili iddialara verilen yanıtta 'Habere konu olan yerin hayvan mezarlığı olduğu'... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T21:28+0300

2024-08-06T21:28+0300

2024-08-06T21:33+0300

türkiye

niğde

köpek

sokak hayvanları

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Niğde Belediyesi, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan sahipsiz köpeklerle ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı.Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Habere konu olan yerin Niğde Belediyesine ait 5199 sayılı kanuna uygun tahsis edilen hayvan mezarlığı olduğu" belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/savunma-sanayii-icra-komitesi-toplantisi-yerli-ve-milli-celik-kubbe-projesi-ele-alindi-1086555701.html

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niğde, köpek, sokak hayvanları