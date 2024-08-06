https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/demokratlarin-baskan-adayi-kamala-harris-baskan-yardimcisi-adayini-duyurdu-1086556010.html

Demokratların başkan adayı Kamala Harris, başkan yardımcısı adayını duyurdu

Demokratların başkan adayı Kamala Harris, başkan yardımcısı adayını duyurdu

Sputnik Türkiye

ABD başkan adayı Harris başkan yardımcısıadayını açıkladı. Harris ile güçlü bir ilişkisi olduğunu ifade edilen Minnesota Valisi olan Tim Waltz başkan... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T19:22+0300

2024-08-06T19:22+0300

2024-08-06T19:26+0300

dünya

abd

politika

kamala harris

donald trump

tim walz

demokratlar

abd başkanlık seçimleri

liberal

abd demokrat parti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1c/1086277570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_19986ba1f98d7b4fba9eb09d92b0075f.jpg

Demokratların başkan adayı Harris, X hesabından yaptığı açıklamada, "Tim Walz'dan seçime beraber girmeyi istediğimi açıklamaktan gurur duyuyorum. Bir vali, bir takım koçu, bir öğretmen ve bir gazi olarak orta sınıf aileler için çok şey yaptı. Onu ekibimizde görmek harika" ifadelerini kullandı.Süreci yakından bildiği öne sürülen bir kaynağın CBS'ye yaptığı açıklamada, Harris'in Walz'ın Minnesota'da güçlü bir siyasi başarı geçmişine geçmişine sahip olduğuna ve bunun potansiyel olarak ABD genelinde tekrarlanabileceğine inandığını söyledi. Walz'ın bahsedilen başarıları arasında çocuk vergi indirimleri, 'çöp ücretler' olarak adlandırılan ücretlerin yasaklanması, eyalet çapında ücretli hastalık izni programı ve kürtaj hakkını koruyan bir yasa tasarısının imzalanmasının yer aldığı aktarıldı.Amerikan futbolu koçluğu da yapan Walz, daha önce Donald Trump için 'tuhaf' ifadesini kullanarak Trump'a yönelik yaptığı siyasi iğnemeleriyle kendisini öne çıkarmıştı.Öte yandan Harris'in Walz'u seçmesindeki ana etkenin, ülkenin iç kesimlerindeki beyaz Amerikalı orta sınıfın oylarını alabilmek olduğu ifade edilirken kamuoyunda etkili bir hatip olarak tanınan ve liberal görüşleriyle bilinen Walz'ın beyaz Amerikalı bir erkek siyasi figür olarak Harris'i dengeleyebilecek bir isim olarak değerlendiriliyor.Demokrat Parti, 19-22 Ağustos'ta Chicago'da düzenlenecek parti kongresinde resmi olarak başkan ve başkan yardımcısı adayını ilan edecek.Tim Walz kimdir?Nebraska'da 1964 yılında doğan Walz, Amerikan ordusunda ulusal muhafız olarak 24 yıl görev yaptı ve astsubay kıdemli başçavuş rütbesine yükseldikten sonra emekli oldu.Minnesota'ya 1990'larda taşınan ve burada sosyal bilimler alanında dersler veren Walz, Amerikan futbolu koçluğu ile de tanınıyor.Cumhuriyetçilerin yoğun olduğu bir bölgede ilk kez 2006 yılında Kongre seçimlerine giren Walz, 2018'de Minnesota Valisi olana kadar 12 yıl boyunca aynı bölgeden Temsilciler Meclisi üyesi olarak seçilmeyi başardı.Minnesota Valiliği görevine 2018 yılında seçilen Walz, özellikle televizyonlardaki etkili konuşmalarıyla Demokrat seçmen nezdinde geniş bir kitleyi etrafında toplamıştı.Parti içinde oldukça liberal bir çizgiyi temsil eden Walz, valiliği döneminde kendi eyaletinde kürtaj hakları konusunda net politikalar izlemiş, öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımı yapmış, eğlence amaçlı uyuşturucu kullanımına izin vermiş ve yenilenebilir enerji konularında net hedefler koymuş bir isim olarak biliniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/bidenin-destekledigi-kamala-harris-kimdir-1086088850.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd seçimleri, kamala harris, donald trump, tim waltz, tim walz kimdir?