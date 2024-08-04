https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/musktan-trump-ve-harris-kiyaslamasi-kotunun-iyisi-1086486388.html

Musk’tan Trump ve Harris kıyaslaması: ‘Kötünün iyisi’

Musk’tan Trump ve Harris kıyaslaması: ‘Kötünün iyisi’

Sputnik Türkiye

Daha önce ülkesinin uzun süredir başkansız yönetildiğini söyleyerek gündeme gelen ABD'li milyarder Elon Musk, Donald Trump'ın ABD başkanlığı için rakibi Kamala... 04.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-04T15:30+0300

2024-08-04T15:30+0300

2024-08-04T15:30+0300

dünya

abd

abd başkan adaylığı

abd başkanlık seçimleri

abd’de başkanlık kaosu

donald trump

kamala harris

joe biden

elon musk

cumhuriyetçi parti

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Bu görüşünü X sosyal ağında paylaşan Musk, bir kullanıcının ‘5 Kasım’da planlanan başkanlık seçimlerinde eski ABD Başkanı Trump'ın adaylar arasında kötünün iyisi’ olduğunu iddia ettiği bir gönderiyi destekleyerek, yaptığı yorumunda, “kesinlikle” ifadesini kullandı.Mevcut Beyaz Saray yönetimini eleştirmekten çekinmeyen Elon Musk, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ideolojisinin insanlığın yok oluşuna işaret ettiğini söylemişti.ABD Başkanı Joe Biden, sağlığına ilişkin endişeler ve Demokrat Parti'de gizlenemeyecek şekilde artan eleştiriler nedeniyle ikinci dönem için yeniden seçilmemeye karar vermiş, yerine ABD Başkan Yardımcısı Harris'i aday göstermişti.Cumhuriyetçi Parti'den Trump resmen başkanlık için aday olurken, onunla birlikte Ohio Senatörü J.D. Vance de başkan yardımcısı adayı olarak onaylandı.ABD başkanlık seçimleri 5 Kasım'da yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/donald-trump-kamala-harris-ile-canli-yayinda-tartismayi-kabul-etti-1086461075.html

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