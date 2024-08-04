https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/musktan-trump-ve-harris-kiyaslamasi-kotunun-iyisi-1086486388.html
Musk’tan Trump ve Harris kıyaslaması: ‘Kötünün iyisi’
Musk’tan Trump ve Harris kıyaslaması: ‘Kötünün iyisi’
Sputnik Türkiye
Daha önce ülkesinin uzun süredir başkansız yönetildiğini söyleyerek gündeme gelen ABD'li milyarder Elon Musk, Donald Trump'ın ABD başkanlığı için rakibi Kamala... 04.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-04T15:30+0300
2024-08-04T15:30+0300
2024-08-04T15:30+0300
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abd başkan adaylığı
abd başkanlık seçimleri
abd’de başkanlık kaosu
donald trump
kamala harris
joe biden
elon musk
cumhuriyetçi parti
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Bu görüşünü X sosyal ağında paylaşan Musk, bir kullanıcının ‘5 Kasım’da planlanan başkanlık seçimlerinde eski ABD Başkanı Trump'ın adaylar arasında kötünün iyisi’ olduğunu iddia ettiği bir gönderiyi destekleyerek, yaptığı yorumunda, “kesinlikle” ifadesini kullandı.Mevcut Beyaz Saray yönetimini eleştirmekten çekinmeyen Elon Musk, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ideolojisinin insanlığın yok oluşuna işaret ettiğini söylemişti.ABD Başkanı Joe Biden, sağlığına ilişkin endişeler ve Demokrat Parti'de gizlenemeyecek şekilde artan eleştiriler nedeniyle ikinci dönem için yeniden seçilmemeye karar vermiş, yerine ABD Başkan Yardımcısı Harris'i aday göstermişti.Cumhuriyetçi Parti'den Trump resmen başkanlık için aday olurken, onunla birlikte Ohio Senatörü J.D. Vance de başkan yardımcısı adayı olarak onaylandı.ABD başkanlık seçimleri 5 Kasım'da yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/donald-trump-kamala-harris-ile-canli-yayinda-tartismayi-kabul-etti-1086461075.html
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abd, abd başkan adaylığı, abd başkanlık seçimleri, abd’de başkanlık kaosu , donald trump, kamala harris, joe biden, elon musk, cumhuriyetçi parti
abd, abd başkan adaylığı, abd başkanlık seçimleri, abd’de başkanlık kaosu , donald trump, kamala harris, joe biden, elon musk, cumhuriyetçi parti
Musk’tan Trump ve Harris kıyaslaması: ‘Kötünün iyisi’
Daha önce ülkesinin uzun süredir başkansız yönetildiğini söyleyerek gündeme gelen ABD'li milyarder Elon Musk, Donald Trump'ın ABD başkanlığı için rakibi Kamala Harris'ten daha kabul edilebilir bir aday olduğunu söylerken, Trump’ı adaylar arasında “kötünün iyisi” olarak niteledi.
Bu görüşünü X sosyal ağında paylaşan Musk, bir kullanıcının ‘5 Kasım’da planlanan başkanlık seçimlerinde eski ABD Başkanı Trump'ın adaylar arasında kötünün iyisi’ olduğunu iddia ettiği bir gönderiyi destekleyerek, yaptığı yorumunda, “kesinlikle” ifadesini kullandı.
Mevcut Beyaz Saray yönetimini eleştirmekten çekinmeyen Elon Musk, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ideolojisinin insanlığın yok oluşuna işaret ettiğini söylemişti.
ABD Başkanı Joe Biden, sağlığına ilişkin endişeler ve Demokrat Parti'de gizlenemeyecek şekilde artan eleştiriler nedeniyle ikinci dönem için yeniden seçilmemeye karar vermiş, yerine ABD Başkan Yardımcısı Harris'i aday göstermişti.
Cumhuriyetçi Parti'den Trump resmen başkanlık için aday olurken, onunla birlikte Ohio Senatörü J.D. Vance de başkan yardımcısı adayı olarak onaylandı.
ABD başkanlık seçimleri 5 Kasım'da yapılacak.