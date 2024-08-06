https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/yerlikaya-acikladi-dugun-konvoyundan-uzun-namlulu-silahlarla-rastgele-ates-edenler-gozaltinda-1086541373.html

Yerlikaya açıkladı: ‘Düğün Konvoyundan’ uzun namlulu silahlarla rastgele ateş edenler gözaltında

Yerlikaya açıkladı: ‘Düğün Konvoyundan’ uzun namlulu silahlarla rastgele ateş edenler gözaltında

Sputnik Türkiye

İstanbul Başakşehir'de düğün konvoyuyla trafik akışını engelleyen ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş açan 4 kişi gözaltına alındı, toplamda 21 bin 967 lira... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T13:06+0300

2024-08-06T13:06+0300

2024-08-06T13:06+0300

türkiye

ali yerlikaya

operasyon

maganda

düğün

düğün konvoyu

başakşehir

istanbul

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düğün konvoyundan uzun namlulu silahlarla havaya ateş açan 4 kişi hakkında açıklamada bulundu. Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şahısların gözaltına alındığını belirtti. ‘Bu şahıslar adalet önünde de hak ettikleri cezaları çekecekler’ Bakan Yerlikaya, şahısların Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındıkları bilgisini verirken, “Saygısızca araç kullananları, konvoy yaparak trafik güvenliğini hiçe sayanları, hedef gözetmeksizin havaya ateş ederek masum insanların hayatlarını riske atanları affetmeyeceğiz” dedi.

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ali yerlikaya, operasyon, maganda, düğün, düğün konvoyu, başakşehir, istanbul