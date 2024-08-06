https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/yerlikaya-acikladi-dugun-konvoyundan-uzun-namlulu-silahlarla-rastgele-ates-edenler-gozaltinda-1086541373.html
Yerlikaya açıkladı: ‘Düğün Konvoyundan’ uzun namlulu silahlarla rastgele ateş edenler gözaltında
Yerlikaya açıkladı: ‘Düğün Konvoyundan’ uzun namlulu silahlarla rastgele ateş edenler gözaltında
Sputnik Türkiye
İstanbul Başakşehir'de düğün konvoyuyla trafik akışını engelleyen ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş açan 4 kişi gözaltına alındı, toplamda 21 bin 967 lira... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T13:06+0300
2024-08-06T13:06+0300
2024-08-06T13:06+0300
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ali yerlikaya
operasyon
maganda
düğün
düğün konvoyu
başakşehir
istanbul
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düğün konvoyundan uzun namlulu silahlarla havaya ateş açan 4 kişi hakkında açıklamada bulundu. Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şahısların gözaltına alındığını belirtti. ‘Bu şahıslar adalet önünde de hak ettikleri cezaları çekecekler’ Bakan Yerlikaya, şahısların Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındıkları bilgisini verirken, “Saygısızca araç kullananları, konvoy yaparak trafik güvenliğini hiçe sayanları, hedef gözetmeksizin havaya ateş ederek masum insanların hayatlarını riske atanları affetmeyeceğiz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/instagramin-erisim-engeline-dair-aciklama-yapan-adalet-bakani-tunc-herkes-kurallara-uyacak-1086537230.html
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ali yerlikaya, operasyon, maganda, düğün, düğün konvoyu, başakşehir, istanbul
ali yerlikaya, operasyon, maganda, düğün, düğün konvoyu, başakşehir, istanbul
Yerlikaya açıkladı: ‘Düğün Konvoyundan’ uzun namlulu silahlarla rastgele ateş edenler gözaltında
İstanbul Başakşehir'de düğün konvoyuyla trafik akışını engelleyen ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş açan 4 kişi gözaltına alındı, toplamda 21 bin 967 lira para cezası kesildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düğün konvoyundan uzun namlulu silahlarla havaya ateş açan 4 kişi hakkında açıklamada bulundu. Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şahısların gözaltına alındığını belirtti.
‘Bu şahıslar adalet önünde de hak ettikleri cezaları çekecekler’
Bakan Yerlikaya, şahısların Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındıkları bilgisini verirken, “Saygısızca araç kullananları, konvoy yaparak trafik güvenliğini hiçe sayanları, hedef gözetmeksizin havaya ateş ederek masum insanların hayatlarını riske atanları affetmeyeceğiz” dedi.