https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/instagramin-erisim-engeline-dair-aciklama-yapan-adalet-bakani-tunc-herkes-kurallara-uyacak-1086537230.html

Instagram'ın erişim engeline dair açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç: Herkes kurallara uyacak

Instagram'ın erişim engeline dair açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç: Herkes kurallara uyacak

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Tunç 'Instagram ne zaman açılacak' sorusuna cevap vererek "Kanunda sorumluluklar var, BTK yetkilerini kullandı. Şu anda BTK'nın gerekçelerini... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T11:23+0300

2024-08-06T11:23+0300

2024-08-06T12:59+0300

türkiye

adalet bakanlığı

instagram

erişim

erişim engeli

erişim sorunu

erişim yasağı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, erişim yasağı getirilen Instagram'a ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Tunç, Instagram'ın kapatılmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye bir hukuk devletidir. Herkes kurallara uyacak" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/btk-ile-yapilan-toplantinin-detaylari-belli-oldu-instagramin-savunmasi-ortaya-cikti-acilacak-mi-1086531243.html

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