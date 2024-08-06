https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/instagramin-erisim-engeline-dair-aciklama-yapan-adalet-bakani-tunc-herkes-kurallara-uyacak-1086537230.html
Instagram'ın erişim engeline dair açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç: Herkes kurallara uyacak
Instagram'ın erişim engeline dair açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç: Herkes kurallara uyacak
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç 'Instagram ne zaman açılacak' sorusuna cevap vererek "Kanunda sorumluluklar var, BTK yetkilerini kullandı. Şu anda BTK'nın gerekçelerini... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T11:23+0300
2024-08-06T11:23+0300
2024-08-06T12:59+0300
türkiye
adalet bakanlığı
instagram
erişim
erişim engeli
erişim sorunu
erişim yasağı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, erişim yasağı getirilen Instagram'a ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Tunç, Instagram'ın kapatılmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye bir hukuk devletidir. Herkes kurallara uyacak" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/btk-ile-yapilan-toplantinin-detaylari-belli-oldu-instagramin-savunmasi-ortaya-cikti-acilacak-mi-1086531243.html
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Instagram'ın erişim engeline dair açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç: Herkes kurallara uyacak
11:23 06.08.2024 (güncellendi: 12:59 06.08.2024)
Adalet Bakanı Tunç 'Instagram ne zaman açılacak' sorusuna cevap vererek "Kanunda sorumluluklar var, BTK yetkilerini kullandı. Şu anda BTK'nın gerekçelerini ilgili şirkete iletilmiş durumda. Türkiye bir hukuk devleti. Herkes kurallara uyacak. Dolayısıyla hiç kimsenin bir ayrıcalığı yok" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, erişim yasağı getirilen Instagram'a ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Tunç, Instagram'ın kapatılmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye bir hukuk devletidir. Herkes kurallara uyacak" ifadelerini kullandı.