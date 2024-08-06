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Yurtdışından alışveriş yapmak artık neredeyse 'hayal': Sınırlama geldi, vergiye büyük zam yapıldı
Yurtdışından alışveriş yapmak artık neredeyse 'hayal': Sınırlama geldi, vergiye büyük zam yapıldı
Sputnik Türkiye
Yurt dışı alışverişlerde gümrük muafiyet sınırı 150 avrodan 30 avroya düşürüldü. Yurt dışından gelen eşyalara uygulanan vergiler ise yüzde 100 oranında... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T08:10+0300
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Temu ve benzeri platformlara yönelik önlemler alındığını açıklamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile gümrük vergisi muafiyet sınırları değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karar gereğince, yurt dışından Türkiye’ye gönderilen eşyalarda uygulanan gümrük vergisi muafiyet sınırı 150 avrodan 30 avroya indirildi.Sınır getirildi: Yurtdışından alışveriş vergisi ne kadar oldu?Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 30 euroyu aşan eşyalarda uygulanacak yeni vergi oranları şu şekilde belirlendi:Yürürlüğe giriş tarihiBu karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra, yani 20 Ağustos’ta yürürlüğe girecek.Kararın detaylarıResmi Gazete'de yayımlanan kararın detaylarına göre, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerinin uygulanmasında değişiklikler yapıldı. Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, değeri 30 avroyu geçmeyen eşyalarda uygulanacak yeni vergi oranları belirlendi:Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamasıTicaret Bakanı Ömer Bolat, yeni düzenlemelerin yurt dışından gelen eşyalarda vergi uyumunu sağlamak ve yerli üreticileri korumak amacıyla yapıldığını belirtti. Bolat, “Bu düzenlemelerle hem devletin vergi gelirleri artırılacak hem de yerli üreticiler daha fazla desteklenmiş olacak” dedi.
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Yurtdışından alışveriş yapmak artık neredeyse 'hayal': Sınırlama geldi, vergiye büyük zam yapıldı

08:10 06.08.2024 (güncellendi: 08:15 06.08.2024)
© AAonline alışveriş
online alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
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Yurt dışı alışverişlerde gümrük muafiyet sınırı 150 avrodan 30 avroya düşürüldü. Yurt dışından gelen eşyalara uygulanan vergiler ise yüzde 100 oranında artırıldı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Temu ve benzeri platformlara yönelik önlemler alındığını açıklamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile gümrük vergisi muafiyet sınırları değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karar gereğince, yurt dışından Türkiye’ye gönderilen eşyalarda uygulanan gümrük vergisi muafiyet sınırı 150 avrodan 30 avroya indirildi.

Sınır getirildi: Yurtdışından alışveriş vergisi ne kadar oldu?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 30 euroyu aşan eşyalarda uygulanacak yeni vergi oranları şu şekilde belirlendi:
Avrupa Birliği ülkelerinden gelen eşyalarda, 30 euroyu aşan değere sahip eşyalar için vergi oranı yüzde 18’den yüzde 30’a yükseltildi.
Diğer ülkelerden gelen eşyalarda, 30 euroyı aşan değere sahip eşyalar için vergi oranı yüzde 30’dan yüzde 60’a çıkarıldı.
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamındaki eşyalarda ise yukarıdaki oranlara ek olarak yüzde 20 oranında vergi tahsil edilecek.

Yürürlüğe giriş tarihi

Bu karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra, yani 20 Ağustos’ta yürürlüğe girecek.

Kararın detayları

Resmi Gazete'de yayımlanan kararın detaylarına göre, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerinin uygulanmasında değişiklikler yapıldı. Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, değeri 30 avroyu geçmeyen eşyalarda uygulanacak yeni vergi oranları belirlendi:
Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşyalarda yüzde 30,
Diğer ülkelerden gelen eşyalarda yüzde 60,
Özel Tüketim Vergisi kapsamındaki eşyalarda yukarıdaki oranlara ek olarak yüzde 20 vergi uygulanacak.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklaması
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni düzenlemelerin yurt dışından gelen eşyalarda vergi uyumunu sağlamak ve yerli üreticileri korumak amacıyla yapıldığını belirtti. Bolat, “Bu düzenlemelerle hem devletin vergi gelirleri artırılacak hem de yerli üreticiler daha fazla desteklenmiş olacak” dedi.
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