https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/yurtdisindan-alisveris-yapmak-artik-neredeyse-imkansiz-sinirlama-geldi-vergiye-buyuk-zam-yapildi-1086531896.html

Yurtdışından alışveriş yapmak artık neredeyse 'hayal': Sınırlama geldi, vergiye büyük zam yapıldı

Yurtdışından alışveriş yapmak artık neredeyse 'hayal': Sınırlama geldi, vergiye büyük zam yapıldı

Sputnik Türkiye

Yurt dışı alışverişlerde gümrük muafiyet sınırı 150 avrodan 30 avroya düşürüldü. Yurt dışından gelen eşyalara uygulanan vergiler ise yüzde 100 oranında... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T08:10+0300

2024-08-06T08:10+0300

2024-08-06T08:15+0300

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Temu ve benzeri platformlara yönelik önlemler alındığını açıklamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile gümrük vergisi muafiyet sınırları değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karar gereğince, yurt dışından Türkiye’ye gönderilen eşyalarda uygulanan gümrük vergisi muafiyet sınırı 150 avrodan 30 avroya indirildi.Sınır getirildi: Yurtdışından alışveriş vergisi ne kadar oldu?Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 30 euroyu aşan eşyalarda uygulanacak yeni vergi oranları şu şekilde belirlendi:Yürürlüğe giriş tarihiBu karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra, yani 20 Ağustos’ta yürürlüğe girecek.Kararın detaylarıResmi Gazete'de yayımlanan kararın detaylarına göre, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerinin uygulanmasında değişiklikler yapıldı. Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, değeri 30 avroyu geçmeyen eşyalarda uygulanacak yeni vergi oranları belirlendi:Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamasıTicaret Bakanı Ömer Bolat, yeni düzenlemelerin yurt dışından gelen eşyalarda vergi uyumunu sağlamak ve yerli üreticileri korumak amacıyla yapıldığını belirtti. Bolat, “Bu düzenlemelerle hem devletin vergi gelirleri artırılacak hem de yerli üreticiler daha fazla desteklenmiş olacak” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/yeni-program-basladi-15-milyon-tl-faizsiz-kredi-destegi-geliyor-basvuru-sartlari-ne-1086529920.html

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