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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/ukrayna-abdnin-gizlice-yolladigi-uzun-menzilli-atacms-fuzesini-ilk-kez-luganskta-kullandi-1086534010.html
Ukrayna, ABD’nin gizlice yolladığı uzun menzilli ATACMS füzesini ilk kez Lugansk'ta kullandı
Ukrayna, ABD’nin gizlice yolladığı uzun menzilli ATACMS füzesini ilk kez Lugansk'ta kullandı
Sputnik Türkiye
Daha önce Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) gerçekleştirdiği saldırılarda birçok kez yasaklı misket bombası kullanıldığına tanık olunan Ukrayna ordusunun, ilk... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T09:40+0300
2024-08-06T09:40+0300
ukrayna krizi
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ukrayna ordusu
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rusya
rusya savunma bakanlığı
askeri operasyon
atacms füzeleri
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Rusya Savunma Bakanlığına yakın kaynaklardan Sputnik’e yapılan açıklamada, Kiev’in ABD tarafından gizlece gönderilen 300 km menzilli Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) adlı balistik füzelerini ilk kez Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) kullandığı aktarıldı.Bu füzelerin pek çok ülkede yasaklanan misket bombaları içerdiği de eklendi.Lugansk Halk Cumhuriyeti Valisi Leonid Paseçnik, önceki gün Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Lugansk'a 8 ATACMS füzesi ve 4 Storm Shadow füzesi attığını bildirmişti.Paseçnik, açıklamasında, "Pazar günü Ukrayna'nın Lugansk'a yönelik roket saldırısı sırasında, füzenin güçlendirici motorundaki katı yakıt stokunun artması sayesinde vuruş mesafesi 300 kilometreye kadar çıkan ABD yapımı ATACMS misket füzeleri kullanıldı. Bu tür füzelerin yüksek maliyetine rağmen Kiev bunları cumhuriyetin sivil altyapısını vurmak için kullanıyor” ifadelerine yer verdi.Uzun menzile sahip bu füzelerin misket bombalı modifikasyonunun kullanılmasına rağmen, şehre yaklaşırken hava savunma güçleri tarafından vurulduklarını dile getiren Lugansk Valisi, havada vurulan füzelerden düşen parçaların ise bölgedeki konut ve parklarda hasara yol açtığını sözlerine ekledi.Paseçnik, Lugansk’a ilk kez atılan misket bombalı füzeden arta kalan parçaların ve gönderildiği yerin anlaşılabilmesi amacıyla navigasyon bilgilerinin uzmanlar tarafından incelenmekte olduğunu da belirtti.Ukrayna ordusunun kullandığı misket bombalarının patlama anında binlerce küçük parçaya ayrılarak geniş bir alana yayıldığı bilinirken, bu bombaların bazılarının anında patlamadığı, bu nedenle de daha sonra infilak etmesiyle sivil yaralanma ve ölümlere sebep olabildiği ifade ediliyor.Çatışmalar sonrasında bile can kayıplarına yol açan bu bombalar, birçok ülke tarafından resmi olarak yasaklanırken, Ukrayna ordusu, ABD’nin gizlice gönderdiği yasaklı misket bombalarını kullanarak Rusya'nın yeni bölgelerine aralıksız olarak saldırılarını sürdürüyor.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Harkov Grubu temsilcisi Vitaliy Sarantsev, daha önce İspanyol Pais gazetesine verdiği demeçte, “Batılı müttefiklerinin Ukrayna birliklerine Belgorod'u ABD füzeleriyle vurma yetkisi verdiğini ancak anlaşmaya göre mesafe konusunda daha ileri gidemeyeceklerini” söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/rus-uzmanlar-atacms-fuzesinin-tasidigi-misket-bombasini-inceledi-1085555460.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, misket bombası, rusya, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, atacms füzeleri, rus ordusu, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
ukrayna, ukrayna ordusu, misket bombası, rusya, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, atacms füzeleri, rus ordusu, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

Ukrayna, ABD’nin gizlice yolladığı uzun menzilli ATACMS füzesini ilk kez Lugansk'ta kullandı

09:40 06.08.2024
© Sputnik / Максим ЗахаровATACMS füzesi
ATACMS füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© Sputnik / Максим Захаров
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Daha önce Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) gerçekleştirdiği saldırılarda birçok kez yasaklı misket bombası kullanıldığına tanık olunan Ukrayna ordusunun, ilk kez 300 kilometreye kadar mesafeyi vurabilen Amerikan yapımı uzun menzilli ATACMS füzelerini Lugansk’ta kullandığı bildirildi. Bu füzenin misket bombaları içerdiği anlaşıldı.
Rusya Savunma Bakanlığına yakın kaynaklardan Sputnik’e yapılan açıklamada, Kiev’in ABD tarafından gizlece gönderilen 300 km menzilli Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) adlı balistik füzelerini ilk kez Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) kullandığı aktarıldı.
Bu füzelerin pek çok ülkede yasaklanan misket bombaları içerdiği de eklendi.
Lugansk Halk Cumhuriyeti Valisi Leonid Paseçnik, önceki gün Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Lugansk'a 8 ATACMS füzesi ve 4 Storm Shadow füzesi attığını bildirmişti.
Paseçnik, açıklamasında, "Pazar günü Ukrayna'nın Lugansk'a yönelik roket saldırısı sırasında, füzenin güçlendirici motorundaki katı yakıt stokunun artması sayesinde vuruş mesafesi 300 kilometreye kadar çıkan ABD yapımı ATACMS misket füzeleri kullanıldı. Bu tür füzelerin yüksek maliyetine rağmen Kiev bunları cumhuriyetin sivil altyapısını vurmak için kullanıyor” ifadelerine yer verdi.
Uzun menzile sahip bu füzelerin misket bombalı modifikasyonunun kullanılmasına rağmen, şehre yaklaşırken hava savunma güçleri tarafından vurulduklarını dile getiren Lugansk Valisi, havada vurulan füzelerden düşen parçaların ise bölgedeki konut ve parklarda hasara yol açtığını sözlerine ekledi.
Paseçnik, Lugansk’a ilk kez atılan misket bombalı füzeden arta kalan parçaların ve gönderildiği yerin anlaşılabilmesi amacıyla navigasyon bilgilerinin uzmanlar tarafından incelenmekte olduğunu da belirtti.
Ukrayna ordusunun kullandığı misket bombalarının patlama anında binlerce küçük parçaya ayrılarak geniş bir alana yayıldığı bilinirken, bu bombaların bazılarının anında patlamadığı, bu nedenle de daha sonra infilak etmesiyle sivil yaralanma ve ölümlere sebep olabildiği ifade ediliyor.
Çatışmalar sonrasında bile can kayıplarına yol açan bu bombalar, birçok ülke tarafından resmi olarak yasaklanırken, Ukrayna ordusu, ABD’nin gizlice gönderdiği yasaklı misket bombalarını kullanarak Rusya'nın yeni bölgelerine aralıksız olarak saldırılarını sürdürüyor.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Harkov Grubu temsilcisi Vitaliy Sarantsev, daha önce İspanyol Pais gazetesine verdiği demeçte, “Batılı müttefiklerinin Ukrayna birliklerine Belgorod'u ABD füzeleriyle vurma yetkisi verdiğini ancak anlaşmaya göre mesafe konusunda daha ileri gidemeyeceklerini” söylemişti.
ATACMS füzesinin taşıdığı misket bombaları - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
DÜNYA
Rus uzmanlar ATACMS füzesinin taşıdığı misket bombasını inceledi
5 Temmuz, 11:23
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