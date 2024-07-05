https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/rus-uzmanlar-atacms-fuzesinin-tasidigi-misket-bombasini-inceledi-1085555460.html

Rus uzmanlar ATACMS füzesinin taşıdığı misket bombasını inceledi

Rus uzmanlar ATACMS füzesinin taşıdığı misket bombasını inceledi

Sputnik Türkiye

Rus uzmanlar, ABD yapımı ATACMS füzesinin taşıdığı misket bombasının iç yapısını ve işleyiş özelliklerini inceledi. Yeşil renkli küresel bir cisim şeklinde... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T11:23+0300

2024-07-05T11:23+0300

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Rus silah uzmanı, Sputnik’e açıklamasında, “M74 tipi misket bombası. Uzun menzilli ATACMS füzesinde bunlardan 275 tane var. Misket, yerden yaklaşık iki yüz metre yükseklikte açılıyor. Çıkıntılar sayesinde bomba dönmeye başlıyor. Yaklaşık iki bin devre çıkınca santrifüj tıpalar ayrılıyor ve içindeki motor dönmeye başlıyor. Tahrip kapsülü ateşleme piminin karşısına geçiyor. Yüzeye çarptığında mühimmat patlıyor” diye anlattı.Misketin açılması, ama bombanın düştükten sonra patlamaması durumunda, patlamaya hazır durumda olması nedeniyle taşınmasının mümkün olmadığını kaydeden uzman, vatandaşların misketlere dokunmama uyarısında bulundu.ABD yapımı misket bombalarda tungstenin kullanıldığına dikkat çeken uzman, bu metalden şarapnelin daha yüksek hıza sahip olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:“Beyan edilen verilere göre, parçaların dağılma yarıçapı yaklaşık 20 metre. Ancak gerçekte 50 metre mesafedeki metal kapıyı bile delecek güçteler. Parçaların yayılma alanı küçük olsa da öldürme gücü çok büyük bir tehdit oluşturuyor. 250 misketin yayıldığı alan 400 metrekare. Misketler birbirinden 5 metre mesafede düşüyor.”Daha önce Rus uzmanların, Ukrayna'daki özel askeri operasyonda Ukrayna ordusu tarafından kullanılan ABD yapımı ATACMS füzesi fünyesinin yapısını en ince ayrıntısına kadar incelediği bildirilmişti.ABD, 2023’ten başlayarak Lockheed Martin tarafından üretilen ATACMS füzelerini Ukrayna ordusuna sağlıyor. 610 mm kalibreye sahip bu füzeler 4 metre uzunluğunda ve 1.6 ton ağırlığında olup Block modifikasyonunun uçuş menzili 165 kilometre.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/atacms-fuzesinin-gudum-sistemi-rus-uzmanlarin-eline-gecti-1085393428.html

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ukrayna krizi, atacms füzeleri, misket bombası, askeri uzman, rusya, ukrayna, abd