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Rus uzmanlar ATACMS füzesinin taşıdığı misket bombasını inceledi
Rus uzmanlar ATACMS füzesinin taşıdığı misket bombasını inceledi
Sputnik Türkiye
Rus uzmanlar, ABD yapımı ATACMS füzesinin taşıdığı misket bombasının iç yapısını ve işleyiş özelliklerini inceledi. Yeşil renkli küresel bir cisim şeklinde... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T11:23+0300
2024-07-05T11:19+0300
dünya
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Rus silah uzmanı, Sputnik’e açıklamasında, “M74 tipi misket bombası. Uzun menzilli ATACMS füzesinde bunlardan 275 tane var. Misket, yerden yaklaşık iki yüz metre yükseklikte açılıyor. Çıkıntılar sayesinde bomba dönmeye başlıyor. Yaklaşık iki bin devre çıkınca santrifüj tıpalar ayrılıyor ve içindeki motor dönmeye başlıyor. Tahrip kapsülü ateşleme piminin karşısına geçiyor. Yüzeye çarptığında mühimmat patlıyor” diye anlattı.Misketin açılması, ama bombanın düştükten sonra patlamaması durumunda, patlamaya hazır durumda olması nedeniyle taşınmasının mümkün olmadığını kaydeden uzman, vatandaşların misketlere dokunmama uyarısında bulundu.ABD yapımı misket bombalarda tungstenin kullanıldığına dikkat çeken uzman, bu metalden şarapnelin daha yüksek hıza sahip olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:“Beyan edilen verilere göre, parçaların dağılma yarıçapı yaklaşık 20 metre. Ancak gerçekte 50 metre mesafedeki metal kapıyı bile delecek güçteler. Parçaların yayılma alanı küçük olsa da öldürme gücü çok büyük bir tehdit oluşturuyor. 250 misketin yayıldığı alan 400 metrekare. Misketler birbirinden 5 metre mesafede düşüyor.”Daha önce Rus uzmanların, Ukrayna'daki özel askeri operasyonda Ukrayna ordusu tarafından kullanılan ABD yapımı ATACMS füzesi fünyesinin yapısını en ince ayrıntısına kadar incelediği bildirilmişti.ABD, 2023’ten başlayarak Lockheed Martin tarafından üretilen ATACMS füzelerini Ukrayna ordusuna sağlıyor. 610 mm kalibreye sahip bu füzeler 4 metre uzunluğunda ve 1.6 ton ağırlığında olup Block modifikasyonunun uçuş menzili 165 kilometre.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/atacms-fuzesinin-gudum-sistemi-rus-uzmanlarin-eline-gecti-1085393428.html
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ukrayna krizi, atacms füzeleri, misket bombası, askeri uzman, rusya, ukrayna, abd
ukrayna krizi, atacms füzeleri, misket bombası, askeri uzman, rusya, ukrayna, abd

Rus uzmanlar ATACMS füzesinin taşıdığı misket bombasını inceledi

11:23 05.07.2024
© Sputnik / SputnikATACMS füzesinin taşıdığı misket bombaları
ATACMS füzesinin taşıdığı misket bombaları - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
© Sputnik / Sputnik
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Rus uzmanlar, ABD yapımı ATACMS füzesinin taşıdığı misket bombasının iç yapısını ve işleyiş özelliklerini inceledi. Yeşil renkli küresel bir cisim şeklinde olan bomba, bir tenis topu boyutunda ve bir ekseninde çıkıntılar var.
Rus silah uzmanı, Sputnik’e açıklamasında, “M74 tipi misket bombası. Uzun menzilli ATACMS füzesinde bunlardan 275 tane var. Misket, yerden yaklaşık iki yüz metre yükseklikte açılıyor. Çıkıntılar sayesinde bomba dönmeye başlıyor. Yaklaşık iki bin devre çıkınca santrifüj tıpalar ayrılıyor ve içindeki motor dönmeye başlıyor. Tahrip kapsülü ateşleme piminin karşısına geçiyor. Yüzeye çarptığında mühimmat patlıyor” diye anlattı.
Misketin açılması, ama bombanın düştükten sonra patlamaması durumunda, patlamaya hazır durumda olması nedeniyle taşınmasının mümkün olmadığını kaydeden uzman, vatandaşların misketlere dokunmama uyarısında bulundu.
ABD yapımı misket bombalarda tungstenin kullanıldığına dikkat çeken uzman, bu metalden şarapnelin daha yüksek hıza sahip olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Beyan edilen verilere göre, parçaların dağılma yarıçapı yaklaşık 20 metre. Ancak gerçekte 50 metre mesafedeki metal kapıyı bile delecek güçteler. Parçaların yayılma alanı küçük olsa da öldürme gücü çok büyük bir tehdit oluşturuyor. 250 misketin yayıldığı alan 400 metrekare. Misketler birbirinden 5 metre mesafede düşüyor.”
Daha önce Rus uzmanların, Ukrayna'daki özel askeri operasyonda Ukrayna ordusu tarafından kullanılan ABD yapımı ATACMS füzesi fünyesinin yapısını en ince ayrıntısına kadar incelediği bildirilmişti.
ABD, 2023’ten başlayarak Lockheed Martin tarafından üretilen ATACMS füzelerini Ukrayna ordusuna sağlıyor. 610 mm kalibreye sahip bu füzeler 4 metre uzunluğunda ve 1.6 ton ağırlığında olup Block modifikasyonunun uçuş menzili 165 kilometre.
ABD yapımı ATACMS taktik füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
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ATACMS füzesinin güdüm sistemi Rus uzmanların eline geçti
1 Temmuz, 07:49
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