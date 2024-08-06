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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/turkiye-genelinde-buyuk-operasyon-4-bin-517-kisi-yakalandi-1086532547.html
Türkiye genelinde büyük operasyon: 4 bin 517 kişi yakalandı
Türkiye genelinde büyük operasyon: 4 bin 517 kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
81 ilde son 5 gündür “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-20” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4.517 firari yakalandı. 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T08:25+0300
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türkiye
operasyon
ali yerlikaya
firari
suç
yakalama
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda 81 ilde 5 gündür devam eden Çember operasyonlarının detaylarını aktardı. Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/kuvvetli-dolu-ve-saganak-geliyor-1086530338.html
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operasyon, ali yerlikaya, firari, suç, yakalama
operasyon, ali yerlikaya, firari, suç, yakalama

Türkiye genelinde büyük operasyon: 4 bin 517 kişi yakalandı

08:25 06.08.2024
© İHA / İHA-AW187060operasyon, Ali Yerlikaya
operasyon, Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© İHA / İHA-AW187060
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81 ilde son 5 gündür “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-20” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4.517 firari yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda 81 ilde 5 gündür devam eden Çember operasyonlarının detaylarını aktardı. Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
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