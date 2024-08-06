https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/turkiye-genelinde-buyuk-operasyon-4-bin-517-kisi-yakalandi-1086532547.html
Türkiye genelinde büyük operasyon: 4 bin 517 kişi yakalandı
Türkiye genelinde büyük operasyon: 4 bin 517 kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
81 ilde son 5 gündür “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-20” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4.517 firari yakalandı. 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T08:25+0300
2024-08-06T08:25+0300
2024-08-06T08:25+0300
türkiye
operasyon
ali yerlikaya
firari
suç
yakalama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/15/1082991015_137:0:1449:738_1920x0_80_0_0_3649c440fbb0d42fa86674dfaa090be3.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda 81 ilde 5 gündür devam eden Çember operasyonlarının detaylarını aktardı. Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/kuvvetli-dolu-ve-saganak-geliyor-1086530338.html
türkiye
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operasyon, ali yerlikaya, firari, suç, yakalama
operasyon, ali yerlikaya, firari, suç, yakalama
Türkiye genelinde büyük operasyon: 4 bin 517 kişi yakalandı
81 ilde son 5 gündür “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-20” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4.517 firari yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda 81 ilde 5 gündür devam eden Çember operasyonlarının detaylarını aktardı. Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle: