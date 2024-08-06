https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/kuvvetli-dolu-ve-saganak-geliyor-1086530338.html

Meteoroloji ve valilikten kritik uyarı: Kuvvetli dolu ve sağanak geliyor

Meteoroloji ve valilikten kritik uyarı: Kuvvetli dolu ve sağanak geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 6 Ağustos hava durumu haritasını yayımlayarak, İstanbul dahil birçok il için uyarıda bulundu. MGM, İstanbul ve çevresinde... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T07:29+0300

2024-08-06T07:29+0300

2024-08-06T07:30+0300

yaşam

dolu

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gök gürültülü sağanak

fırtına

meteoroloji

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Meteoroloji radar verilerine göre, Trakya kesiminde akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklar yaşanabilir.Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yeni haftada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ve batı ile güney bölgelerde zaman zaman 40 derecenin üzerine çıkacağı bildirildi.Bölge bölge hava durumuİstanbul Valiliği'nden uyarıİstanbul Valiliği, Meteoroloji’nin uyarılarını yineleyerek, İstanbul’un batısında (Silivri ve Çatalca) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve dolu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.MarmaraAz bulutlu ve açık, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 35°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 31°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 33°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 33°CAz bulutlu ve açıkEgeAz bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYON °C, 32°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluDENİZLİ °C, 38°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar kesiminin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 33°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutluHATAY °C, 33°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluISPARTA °C, 36°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri ile öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 32°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 31°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluKONYA °C, 33°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluSİVAS °C, 32°CParçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 29°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 32°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 30°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı bulutlu, öğleden sonra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 34°CParçalı bulutluARTVİN °C, 27°CParçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 30°CParçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 28°CParçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 31°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 29°CParçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 29°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 40°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 41°CAz bulutlu ve açıkDeni̇zlerde havaFırtına beklenmiyor.Karadeni̇zHava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.MarmaraHava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam doğusu 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.EgeHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.Akdeni̇zHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.Van GölüHava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/yeni-program-basladi-15-milyon-tl-faizsiz-kredi-destegi-geliyor-basvuru-sartlari-ne-1086529920.html

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