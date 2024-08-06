Meteoroloji ve valilikten kritik uyarı: Kuvvetli dolu ve sağanak geliyor
07:29 06.08.2024 (güncellendi: 07:30 06.08.2024)
© İHASivas dolu
© İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 6 Ağustos hava durumu haritasını yayımlayarak, İstanbul dahil birçok il için uyarıda bulundu. MGM, İstanbul ve çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara ek dolu beklendiğini açıkladı. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji radar verilerine göre, Trakya kesiminde akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklar yaşanabilir.
Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yeni haftada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ve batı ile güney bölgelerde zaman zaman 40 derecenin üzerine çıkacağı bildirildi.
Bölge bölge hava durumu
Marmara Bölgesi: İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Marmaraereğlisi’nde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, çatı uçmaları ve dolu yağışı görüldü. Marmara'da ise poyraz serin eserek akşamları üşütüyor. Çarşamba ve perşembe günü ise poyraz daha da serin esecek.
Ege Bölgesi: Az bulutlu ve güneşli hava hakim. İç kentlerde sıcaklık 31-32 derece, kıyı kesimlerde ise 35-40 derece arasında değişiyor.
Akdeniz Bölgesi: Antalya’da 33, Adana’da 36, Kahramanmaraş’ta 38 derece sıcaklık ölçülüyor.
İç Anadolu Bölgesi: Parçalı bulutlu hava hakim, sıcaklık 30-35 derece arasında.
Karadeniz Bölgesi: Parçalı bulutlu hava görülecek. Orta kesimlerde yerel yağışlar etkili olabilir, sıcaklık 29-30 derece.
Doğu Anadolu Bölgesi: Kuzey kesimlerinde yerel yağışlı hava, diğer bölgelerde az bulutlu ve güneşli gökyüzü var. Kars’ta 29, Malatya ve Elazığ’da 38, Hakkari’de 34 derece sıcaklık bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneşli hava hakim, sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyredecek.
İstanbul Valiliği'nden uyarı
İstanbul Valiliği, Meteoroloji’nin uyarılarını yineleyerek, İstanbul’un batısında (Silivri ve Çatalca) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve dolu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.
Marmara
Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Ege
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYON °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar kesiminin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri ile öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
SİVAS °C, 32°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğleden sonra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
Deni̇zlerde hava
Fırtına beklenmiyor.
Karadeni̇z
Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
Marmara
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam doğusu 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
Ege
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
Akdeni̇z
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
Van Gölü
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.