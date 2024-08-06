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Meteoroloji ve valilikten kritik uyarı: Kuvvetli dolu ve sağanak geliyor
Meteoroloji ve valilikten kritik uyarı: Kuvvetli dolu ve sağanak geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 6 Ağustos hava durumu haritasını yayımlayarak, İstanbul dahil birçok il için uyarıda bulundu. MGM, İstanbul ve çevresinde... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T07:29+0300
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yaşam
dolu
dolu yağışı
kuvvetli yağış
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
fırtına
meteoroloji
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Meteoroloji radar verilerine göre, Trakya kesiminde akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklar yaşanabilir.Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yeni haftada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ve batı ile güney bölgelerde zaman zaman 40 derecenin üzerine çıkacağı bildirildi.Bölge bölge hava durumuİstanbul Valiliği'nden uyarıİstanbul Valiliği, Meteoroloji’nin uyarılarını yineleyerek, İstanbul’un batısında (Silivri ve Çatalca) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve dolu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.MarmaraAz bulutlu ve açık, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 35°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 31°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 33°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 33°CAz bulutlu ve açıkEgeAz bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYON °C, 32°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluDENİZLİ °C, 38°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar kesiminin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 33°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutluHATAY °C, 33°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluISPARTA °C, 36°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri ile öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 32°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 31°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluKONYA °C, 33°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluSİVAS °C, 32°CParçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 29°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 32°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 30°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı bulutlu, öğleden sonra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 34°CParçalı bulutluARTVİN °C, 27°CParçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 30°CParçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 28°CParçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 31°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 29°CParçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 29°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 40°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 41°CAz bulutlu ve açıkDeni̇zlerde havaFırtına beklenmiyor.Karadeni̇zHava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.MarmaraHava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam doğusu 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.EgeHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.Akdeni̇zHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.Van GölüHava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
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Meteoroloji ve valilikten kritik uyarı: Kuvvetli dolu ve sağanak geliyor

07:29 06.08.2024 (güncellendi: 07:30 06.08.2024)
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 6 Ağustos hava durumu haritasını yayımlayarak, İstanbul dahil birçok il için uyarıda bulundu. MGM, İstanbul ve çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara ek dolu beklendiğini açıkladı. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji radar verilerine göre, Trakya kesiminde akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklar yaşanabilir.
Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yeni haftada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ve batı ile güney bölgelerde zaman zaman 40 derecenin üzerine çıkacağı bildirildi.

Bölge bölge hava durumu

Marmara Bölgesi: İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Marmaraereğlisi’nde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, çatı uçmaları ve dolu yağışı görüldü. Marmara'da ise poyraz serin eserek akşamları üşütüyor. Çarşamba ve perşembe günü ise poyraz daha da serin esecek.
Ege Bölgesi: Az bulutlu ve güneşli hava hakim. İç kentlerde sıcaklık 31-32 derece, kıyı kesimlerde ise 35-40 derece arasında değişiyor.
Akdeniz Bölgesi: Antalya’da 33, Adana’da 36, Kahramanmaraş’ta 38 derece sıcaklık ölçülüyor.
İç Anadolu Bölgesi: Parçalı bulutlu hava hakim, sıcaklık 30-35 derece arasında.
Karadeniz Bölgesi: Parçalı bulutlu hava görülecek. Orta kesimlerde yerel yağışlar etkili olabilir, sıcaklık 29-30 derece.
Doğu Anadolu Bölgesi: Kuzey kesimlerinde yerel yağışlı hava, diğer bölgelerde az bulutlu ve güneşli gökyüzü var. Kars’ta 29, Malatya ve Elazığ’da 38, Hakkari’de 34 derece sıcaklık bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneşli hava hakim, sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyredecek.

İstanbul Valiliği'nden uyarı

İstanbul Valiliği, Meteoroloji’nin uyarılarını yineleyerek, İstanbul’un batısında (Silivri ve Çatalca) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve dolu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Marmara

Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Ege

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYON °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar kesiminin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri ile öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
SİVAS °C, 32°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğleden sonra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

Deni̇zlerde hava

Fırtına beklenmiyor.

Karadeni̇z

Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

Marmara

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam doğusu 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

Ege

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

Akdeni̇z

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

Van Gölü

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
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