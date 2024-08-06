Skandallarla gündem olan Paris 2024'te sorunlar bitmiyor: Balık yemeklerinde solucan bulundu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Instagram yasağında maliyet tartışması
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Dışişleri Bakanlığı’ndan Lübnan uyarısı ı
12:05
83 dk
HABER MASASI
Instagram'a erişim engeli devam ediyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Eğitimde açık kaynaklı uygulamaları ve Türkiye'nin konumu
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Ukrayna F-16’larında pilot sıkıntısı
16:10
2 dk
SESLİ HABER
Husiler bir SİHA daha düşürdü: ABD’ye maliyeti 31 milyon dolar
16:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
SESLİ HABER
Bill Gates hakkında ciddi iddia: İstenmeyen teklifler
17:32
2 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
17:44
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
ABD'den gerilimi artıracak uçak gemisi hamlesi
18:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'yi eleştirenler ABD ve AB'nin yasaklama geçmişini biliyor mu?
19:15
9 dk
SESLİ HABER
Mali, Ukrayna ile ilişkileri kesti: Gerekçe teröre destek
19:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
07:37
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 106
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Dicle Olcay, canlı yayın konuğumuz
12:07
82 dk
HABER MASASI
İnstagram'a erişim engeli devam ediyor
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
AB'den Belarus'a yeni yaptırım
16:12
2 dk
SESLİ HABER
Irak'ta füze saldırısı: ABD askerleri yaralandı
16:34
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’den iddia: Bir Hizbullah komutanı daha öldürüldü
16:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Meghan Markle 'intihar' sorusunu yanıtladı
17:26
1 dk
SESLİ HABER
Google davasında karar: Tekelleşme
17:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/skandallarla-gundem-olan-paris-2024te-sorunlar-bitmiyor-balik-yemeklerinde-solucan-bulundu-1086542310.html
Skandallarla gündem olan Paris 2024'te sorunlar bitmiyor: Balık yemeklerinde solucan bulundu
Skandallarla gündem olan Paris 2024'te sorunlar bitmiyor: Balık yemeklerinde solucan bulundu
Sputnik Türkiye
Organizasyonda yaşanan sorunlar ve aksaklıklarla dikkati çekeb Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporcuların bu kez yemeklerinde solucan bulduğu... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T13:20+0300
2024-08-06T13:25+0300
spor
olimpiyatlar
olimpiyat oyunları
2024 paris olimpiyat oyunları
yemek
solucan
dünya sağlık örgütü (dsö)
kovid-19
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/11/1082862122_0:0:1418:797_1920x0_80_0_0_50d41dcffcdc09b92cc8eb0619e1aa33.png
Üç kez Olimpiyat şampiyonu olan Britanyalı yüzücü Adam Peaty, Paris Oyunlarında atletlerin kendilerine sunulan balık yemeklerinde solucan bulduklarını söyledi.Genel olarak yemeklerin iyi olmadığını ve en büyük şikayetin protein içerikli yiyeceklere erişimle ilgili olduğunu kaydeden Peaty şunu dedi:Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü, Paris Olimpiyatları sırasında 40'tan fazla atletin Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.Olimpiyat Köyü'ndeki eksik ve sorunlarParis 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporcu ile antrenörler, kaldıkları Olimpiyat Köyü'nde birçok sorunla karşılaşıyor.Özellikle protein ağırlıklı yiyecekler ve içme suyuna erişim konusunda sorun yaşayan kafileler, zamanında beslenme ihtiyaçlarını da yoğunluk nedeniyle gideremiyor.Sporcuların en çok şikayet ettiği konular arasında köydeki konforsuz yatak ve sıcaklık sorunu yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/filenin-sultanlari-cini-yenerek-yari-finale-cikti--1086539804.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/11/1082862122_177:0:1240:797_1920x0_80_0_0_ec3710de404a68b8a0ea80f52366d8d3.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
olimpiyatlar, olimpiyat oyunları, 2024 paris olimpiyat oyunları, yemek, solucan, dünya sağlık örgütü (dsö), kovid-19
olimpiyatlar, olimpiyat oyunları, 2024 paris olimpiyat oyunları, yemek, solucan, dünya sağlık örgütü (dsö), kovid-19

Skandallarla gündem olan Paris 2024'te sorunlar bitmiyor: Balık yemeklerinde solucan bulundu

13:20 06.08.2024 (güncellendi: 13:25 06.08.2024)
© SputnikParis Olimpiyat
Paris Olimpiyat - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© Sputnik
Abone ol
Organizasyonda yaşanan sorunlar ve aksaklıklarla dikkati çekeb Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporcuların bu kez yemeklerinde solucan bulduğu bildirildi. DSÖ de Paris'te 40'tan fazla atletin Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.
Üç kez Olimpiyat şampiyonu olan Britanyalı yüzücü Adam Peaty, Paris Oyunlarında atletlerin kendilerine sunulan balık yemeklerinde solucan bulduklarını söyledi.
Genel olarak yemeklerin iyi olmadığını ve en büyük şikayetin protein içerikli yiyeceklere erişimle ilgili olduğunu kaydeden Peaty şunu dedi:
Et yemek istiyorum, performans için ete ihtiyacım var ve evde de bunu yiyorum, neden bir şeyleri değiştireyim ki? Balığı da seviyorum ama insanlar içinde kurt buluyor. Bu iyi bir şey değil.
Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü, Paris Olimpiyatları sırasında 40'tan fazla atletin Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.
Olimpiyat Köyü'ndeki eksik ve sorunlar
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporcu ile antrenörler, kaldıkları Olimpiyat Köyü'nde birçok sorunla karşılaşıyor.
Özellikle protein ağırlıklı yiyecekler ve içme suyuna erişim konusunda sorun yaşayan kafileler, zamanında beslenme ihtiyaçlarını da yoğunluk nedeniyle gideremiyor.
Sporcuların en çok şikayet ettiği konular arasında köydeki konforsuz yatak ve sıcaklık sorunu yer alıyor.
Filenin sultanları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
SPOR
Filenin Sultanları Çin'i yenerek yarı finale çıktı
12:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала