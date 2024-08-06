https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/skandallarla-gundem-olan-paris-2024te-sorunlar-bitmiyor-balik-yemeklerinde-solucan-bulundu-1086542310.html

Skandallarla gündem olan Paris 2024'te sorunlar bitmiyor: Balık yemeklerinde solucan bulundu

Skandallarla gündem olan Paris 2024'te sorunlar bitmiyor: Balık yemeklerinde solucan bulundu

Sputnik Türkiye

Organizasyonda yaşanan sorunlar ve aksaklıklarla dikkati çekeb Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporcuların bu kez yemeklerinde solucan bulduğu... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T13:20+0300

2024-08-06T13:20+0300

2024-08-06T13:25+0300

spor

olimpiyatlar

olimpiyat oyunları

2024 paris olimpiyat oyunları

yemek

solucan

dünya sağlık örgütü (dsö)

kovid-19

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Üç kez Olimpiyat şampiyonu olan Britanyalı yüzücü Adam Peaty, Paris Oyunlarında atletlerin kendilerine sunulan balık yemeklerinde solucan bulduklarını söyledi.Genel olarak yemeklerin iyi olmadığını ve en büyük şikayetin protein içerikli yiyeceklere erişimle ilgili olduğunu kaydeden Peaty şunu dedi:Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü, Paris Olimpiyatları sırasında 40'tan fazla atletin Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.Olimpiyat Köyü'ndeki eksik ve sorunlarParis 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporcu ile antrenörler, kaldıkları Olimpiyat Köyü'nde birçok sorunla karşılaşıyor.Özellikle protein ağırlıklı yiyecekler ve içme suyuna erişim konusunda sorun yaşayan kafileler, zamanında beslenme ihtiyaçlarını da yoğunluk nedeniyle gideremiyor.Sporcuların en çok şikayet ettiği konular arasında köydeki konforsuz yatak ve sıcaklık sorunu yer alıyor.

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olimpiyatlar, olimpiyat oyunları, 2024 paris olimpiyat oyunları, yemek, solucan, dünya sağlık örgütü (dsö), kovid-19