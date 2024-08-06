https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/skandallarla-gundem-olan-paris-2024te-sorunlar-bitmiyor-balik-yemeklerinde-solucan-bulundu-1086542310.html
Skandallarla gündem olan Paris 2024'te sorunlar bitmiyor: Balık yemeklerinde solucan bulundu
Skandallarla gündem olan Paris 2024'te sorunlar bitmiyor: Balık yemeklerinde solucan bulundu
Sputnik Türkiye
Organizasyonda yaşanan sorunlar ve aksaklıklarla dikkati çekeb Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporcuların bu kez yemeklerinde solucan bulduğu... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T13:20+0300
2024-08-06T13:20+0300
2024-08-06T13:25+0300
spor
olimpiyatlar
olimpiyat oyunları
2024 paris olimpiyat oyunları
yemek
solucan
dünya sağlık örgütü (dsö)
kovid-19
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Üç kez Olimpiyat şampiyonu olan Britanyalı yüzücü Adam Peaty, Paris Oyunlarında atletlerin kendilerine sunulan balık yemeklerinde solucan bulduklarını söyledi.Genel olarak yemeklerin iyi olmadığını ve en büyük şikayetin protein içerikli yiyeceklere erişimle ilgili olduğunu kaydeden Peaty şunu dedi:Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü, Paris Olimpiyatları sırasında 40'tan fazla atletin Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.Olimpiyat Köyü'ndeki eksik ve sorunlarParis 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporcu ile antrenörler, kaldıkları Olimpiyat Köyü'nde birçok sorunla karşılaşıyor.Özellikle protein ağırlıklı yiyecekler ve içme suyuna erişim konusunda sorun yaşayan kafileler, zamanında beslenme ihtiyaçlarını da yoğunluk nedeniyle gideremiyor.Sporcuların en çok şikayet ettiği konular arasında köydeki konforsuz yatak ve sıcaklık sorunu yer alıyor.
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olimpiyatlar, olimpiyat oyunları, 2024 paris olimpiyat oyunları, yemek, solucan, dünya sağlık örgütü (dsö), kovid-19
olimpiyatlar, olimpiyat oyunları, 2024 paris olimpiyat oyunları, yemek, solucan, dünya sağlık örgütü (dsö), kovid-19
Skandallarla gündem olan Paris 2024'te sorunlar bitmiyor: Balık yemeklerinde solucan bulundu
13:20 06.08.2024 (güncellendi: 13:25 06.08.2024)
Organizasyonda yaşanan sorunlar ve aksaklıklarla dikkati çekeb Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporcuların bu kez yemeklerinde solucan bulduğu bildirildi. DSÖ de Paris'te 40'tan fazla atletin Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.
Üç kez Olimpiyat şampiyonu olan Britanyalı yüzücü Adam Peaty, Paris Oyunlarında atletlerin kendilerine sunulan balık yemeklerinde solucan bulduklarını söyledi.
Genel olarak yemeklerin iyi olmadığını ve en büyük şikayetin protein içerikli yiyeceklere erişimle ilgili olduğunu kaydeden Peaty şunu dedi:
Et yemek istiyorum, performans için ete ihtiyacım var ve evde de bunu yiyorum, neden bir şeyleri değiştireyim ki? Balığı da seviyorum ama insanlar içinde kurt buluyor. Bu iyi bir şey değil.
Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü, Paris Olimpiyatları sırasında 40'tan fazla atletin Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.
Olimpiyat Köyü'ndeki eksik ve sorunlar
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporcu ile antrenörler, kaldıkları Olimpiyat Köyü'nde birçok sorunla karşılaşıyor.
Özellikle protein ağırlıklı yiyecekler ve içme suyuna erişim konusunda sorun yaşayan kafileler, zamanında beslenme ihtiyaçlarını da yoğunluk nedeniyle gideremiyor.
Sporcuların en çok şikayet ettiği konular arasında köydeki konforsuz yatak ve sıcaklık sorunu yer alıyor.