https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/filenin-sultanlari-cini-yenerek-yari-finale-cikti--1086539804.html
Filenin Sultanları Çin'i yenerek yarı finale çıktı
Filenin Sultanları Çin'i yenerek yarı finale çıktı
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, Çin ile son dörde kalmak için mücadele ediyor. South Paris Arena'da oynanan Çin ... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T12:24+0300
2024-08-06T12:24+0300
2024-08-06T12:42+0300
spor
voleybol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1d/1086298985_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_43bde281494edd1428196f151fcc7e71.jpg
Filenin Sultanları, Olimpiyatlar Oyunları'nda Çin'i 3-2 yenerek yarı finale çıktı. Karşılaşma nasıl geçti?Karşılaşmanın ilk setini 25-23 Çin kazandı.İkinci seti 25 - 21, üçüncü seti 26 - 24 alan Türkiye setlerde skoru 2-1'e getirdi.Büyük mücadeleye sahne olan dördüncü sette Çin 25 - 21 ile skoru 2 - 2'ye getirdi.Son seti 15 -12 alan Türkiye yarı finale kaldı.Rakip, İtalya - Sırbistan maçının galibi olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/turkiye-cin-voleybol-ceyrek-final-maci-ne-zaman-1086505684.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1d/1086298985_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_d97583cff4bb072c2ef20b5f03da1b47.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
voleybol
Filenin Sultanları Çin'i yenerek yarı finale çıktı
12:24 06.08.2024 (güncellendi: 12:42 06.08.2024)
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, Çin ile son dörde kalmak için mücadele ediyor. South Paris Arena'da oynanan Çin - Türkiye voleybol maçı TSİ 10.00'da başladı.
Filenin Sultanları, Olimpiyatlar Oyunları'nda Çin'i 3-2 yenerek yarı finale çıktı.
Karşılaşmanın ilk setini 25-23 Çin kazandı.
İkinci seti 25 - 21, üçüncü seti 26 - 24 alan Türkiye setlerde skoru 2-1'e getirdi.
Büyük mücadeleye sahne olan dördüncü sette Çin 25 - 21 ile skoru 2 - 2'ye getirdi.
Son seti 15 -12 alan Türkiye yarı finale kaldı.
Rakip, İtalya - Sırbistan maçının galibi olacak.