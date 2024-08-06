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Filenin Sultanları Çin'i yenerek yarı finale çıktı
Filenin Sultanları Çin'i yenerek yarı finale çıktı
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, Çin ile son dörde kalmak için mücadele ediyor. South Paris Arena'da oynanan Çin ... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
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Filenin Sultanları, Olimpiyatlar Oyunları'nda Çin'i 3-2 yenerek yarı finale çıktı. Karşılaşma nasıl geçti?Karşılaşmanın ilk setini 25-23 Çin kazandı.İkinci seti 25 - 21, üçüncü seti 26 - 24 alan Türkiye setlerde skoru 2-1'e getirdi.Büyük mücadeleye sahne olan dördüncü sette Çin 25 - 21 ile skoru 2 - 2'ye getirdi.Son seti 15 -12 alan Türkiye yarı finale kaldı.Rakip, İtalya - Sırbistan maçının galibi olacak.
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Filenin Sultanları Çin'i yenerek yarı finale çıktı

12:24 06.08.2024 (güncellendi: 12:42 06.08.2024)
© AA / Mustafa YalçınFilenin sultanları
Filenin sultanları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© AA / Mustafa Yalçın
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, Çin ile son dörde kalmak için mücadele ediyor. South Paris Arena'da oynanan Çin - Türkiye voleybol maçı TSİ 10.00'da başladı.
Filenin Sultanları, Olimpiyatlar Oyunları'nda Çin'i 3-2 yenerek yarı finale çıktı.

Karşılaşma nasıl geçti?

Karşılaşmanın ilk setini 25-23 Çin kazandı.
İkinci seti 25 - 21, üçüncü seti 26 - 24 alan Türkiye setlerde skoru 2-1'e getirdi.
Büyük mücadeleye sahne olan dördüncü sette Çin 25 - 21 ile skoru 2 - 2'ye getirdi.
Son seti 15 -12 alan Türkiye yarı finale kaldı.
Rakip, İtalya - Sırbistan maçının galibi olacak.
Türkiye voleybol - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2024
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Türkiye-Çin voleybol çeyrek final maçı ne zaman?
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