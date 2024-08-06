https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/filenin-sultanlari-cini-yenerek-yari-finale-cikti--1086539804.html

Filenin Sultanları Çin'i yenerek yarı finale çıktı

Filenin Sultanları Çin'i yenerek yarı finale çıktı

Sputnik Türkiye

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, Çin ile son dörde kalmak için mücadele ediyor. South Paris Arena'da oynanan Çin ... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T12:24+0300

2024-08-06T12:24+0300

2024-08-06T12:42+0300

spor

voleybol

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Filenin Sultanları, Olimpiyatlar Oyunları'nda Çin'i 3-2 yenerek yarı finale çıktı. Karşılaşma nasıl geçti?Karşılaşmanın ilk setini 25-23 Çin kazandı.İkinci seti 25 - 21, üçüncü seti 26 - 24 alan Türkiye setlerde skoru 2-1'e getirdi.Büyük mücadeleye sahne olan dördüncü sette Çin 25 - 21 ile skoru 2 - 2'ye getirdi.Son seti 15 -12 alan Türkiye yarı finale kaldı.Rakip, İtalya - Sırbistan maçının galibi olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/turkiye-cin-voleybol-ceyrek-final-maci-ne-zaman-1086505684.html

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