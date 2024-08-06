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Satürn kendisine yaklaşmaya çalışan kuyruklu yıldızı fırlattı
Satürn kendisine yaklaşmaya çalışan kuyruklu yıldızı fırlattı
Sputnik Türkiye
Güneş Sistemi’nin en büyük gezegenlerinden biri olan Satürn, Comet A117uUD (A117uUD) olarak adlandırılan kuyruklu yıldızı fırlattı. Güneş Sistemi'nden ilk kez... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T12:17+0300
2024-08-06T12:17+0300
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Bilim insanları, Satürn’e yaklaşmasının ardından Güneş Sistemi’nden çıkış yapan bir kuyruklu yıldız keşfetti. Güneş Sistemi’nin en büyük gezegenlerinden biri olan Satürn’ün, Comet A117uUD (A117uUD) olarak adlandırılan kuyruklu yıldızı, çekim gücüyle saatte 10 bin 700 kilometre (saniyede 3 kilometre) hızda fırlattığı tespit edildi.Uzayda nadir gerçekleşen bir olay14 Haziran 2024 tarihinde Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) tarafından tespit edilen kuyruklu yıldız Satürn’e yaklaşmasının ardından F-16'nın 4,5 katı hızla fırlatılarak Güneş Sistemi’nin dışına çıktı.Bu güneş sisteminin dışına fırlatılan ikinci kuyruklu yıldızGüneş Sistemi’nden dışarıya fırlatılan ilk kuyruklu yıldız CometC/1980 E1 (Bowell) adlı kuyruklu yıldızdı. Fırlatılan ilk kuyruklu yıldız, 9 Aralık 1980 tarihinde Jüpiter ile karşılaşması sonrasında Güneş Sistemi’nin dışına çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/son-7-yilin-en-buyuk-gunes-patlamasi-gerceklesti-1083816409.html
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güneş sistemi, gezegen, astronomi, bilim, güneş, uzay, satürn, yıldız, kuyruklu yıldız
güneş sistemi, gezegen, astronomi, bilim, güneş, uzay, satürn, yıldız, kuyruklu yıldız

Satürn kendisine yaklaşmaya çalışan kuyruklu yıldızı fırlattı

12:17 06.08.2024
© Fotoğraf : NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), M.H. Wong (University of California, Berkeley), and the OPAL TeamСатурн и две его луны - Мимас и Энцелад
Сатурн и две его луны - Мимас и Энцелад - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© Fotoğraf : NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), M.H. Wong (University of California, Berkeley), and the OPAL Team
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Güneş Sistemi’nin en büyük gezegenlerinden biri olan Satürn, Comet A117uUD (A117uUD) olarak adlandırılan kuyruklu yıldızı fırlattı. Güneş Sistemi'nden ilk kez 9 Aralık 1980 tarihinde bir yıldız fırlatılmıştı. Bu, ikinci oldu.
Bilim insanları, Satürn’e yaklaşmasının ardından Güneş Sistemi’nden çıkış yapan bir kuyruklu yıldız keşfetti. Güneş Sistemi’nin en büyük gezegenlerinden biri olan Satürn’ün, Comet A117uUD (A117uUD) olarak adlandırılan kuyruklu yıldızı, çekim gücüyle saatte 10 bin 700 kilometre (saniyede 3 kilometre) hızda fırlattığı tespit edildi.

Uzayda nadir gerçekleşen bir olay

14 Haziran 2024 tarihinde Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) tarafından tespit edilen kuyruklu yıldız Satürn’e yaklaşmasının ardından F-16'nın 4,5 katı hızla fırlatılarak Güneş Sistemi’nin dışına çıktı.

Bu güneş sisteminin dışına fırlatılan ikinci kuyruklu yıldız

Güneş Sistemi’nden dışarıya fırlatılan ilk kuyruklu yıldız CometC/1980 E1 (Bowell) adlı kuyruklu yıldızdı. Fırlatılan ilk kuyruklu yıldız, 9 Aralık 1980 tarihinde Jüpiter ile karşılaşması sonrasında Güneş Sistemi’nin dışına çıktı.
NASA, Güneş patlamasını görüntüledi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2024
YAŞAM
Son 7 yılın en büyük Güneş patlaması gerçekleşti
15 Mayıs, 01:34
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