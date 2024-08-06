https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/saturn-kendisine-yaklasmaya-calisan-kuyruklu-yildizi-firlatti-1086539264.html

Satürn kendisine yaklaşmaya çalışan kuyruklu yıldızı fırlattı

Satürn kendisine yaklaşmaya çalışan kuyruklu yıldızı fırlattı

Sputnik Türkiye

Güneş Sistemi’nin en büyük gezegenlerinden biri olan Satürn, Comet A117uUD (A117uUD) olarak adlandırılan kuyruklu yıldızı fırlattı. Güneş Sistemi'nden ilk kez... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T12:17+0300

2024-08-06T12:17+0300

2024-08-06T12:17+0300

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güneş sistemi

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satürn

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kuyruklu yıldız

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Bilim insanları, Satürn’e yaklaşmasının ardından Güneş Sistemi’nden çıkış yapan bir kuyruklu yıldız keşfetti. Güneş Sistemi’nin en büyük gezegenlerinden biri olan Satürn’ün, Comet A117uUD (A117uUD) olarak adlandırılan kuyruklu yıldızı, çekim gücüyle saatte 10 bin 700 kilometre (saniyede 3 kilometre) hızda fırlattığı tespit edildi.Uzayda nadir gerçekleşen bir olay14 Haziran 2024 tarihinde Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) tarafından tespit edilen kuyruklu yıldız Satürn’e yaklaşmasının ardından F-16'nın 4,5 katı hızla fırlatılarak Güneş Sistemi’nin dışına çıktı.Bu güneş sisteminin dışına fırlatılan ikinci kuyruklu yıldızGüneş Sistemi’nden dışarıya fırlatılan ilk kuyruklu yıldız CometC/1980 E1 (Bowell) adlı kuyruklu yıldızdı. Fırlatılan ilk kuyruklu yıldız, 9 Aralık 1980 tarihinde Jüpiter ile karşılaşması sonrasında Güneş Sistemi’nin dışına çıktı.

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