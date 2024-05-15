https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/son-7-yilin-en-buyuk-gunes-patlamasi-gerceklesti-1083816409.html
Son 7 yılın en büyük Güneş patlaması gerçekleşti
Son 7 yılın en büyük Güneş patlaması gerçekleşti
Sputnik Türkiye
Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne (NOAA) bağlı Uzay Hava Tahmin Merkezi, son 7 yılın en büyük Güneş patlamasının dün meydana geldiğini bildirdi. 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T01:34+0300
2024-05-15T01:34+0300
2024-05-15T01:34+0300
güneş
güneş
güneş patlaması
yaşam
abd ulusal okyanus ve atmosfer idaresi (noaa)
bilim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0b/1083693640_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_db3825b7ea657d765030b294aa7ae516.jpg
Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne bağlı Uzay Hava Tahmin Merkezi'nin X hesabından yapılan paylaşımda, mevcut Güneş patlama döngüsünün en büyük patlamasının dün yaşandığı kaydedildi.Söz konusu patlamanın tüm zamanlarda kaydedilen en büyük 17. Güneş patlaması olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, X sınıfı olarak nitelendirilen güçlü patlama dolayısıyla bazı radyo vericilerinin ve benzeri teknik ekipmanların etkilenebileceği ifade edildi.Amerikan medyasına yansıyan ilgili haberlerde ise, patlamanın ABD yerel saatiyle öğlen 13.00 sularında meydana geldiği ve Dünya'yı kayda değer ölçüde etkilemediği belirtildi.X8.7 seviyesinde olduğu belirtilen patlamanın, bu sınıftaki en şiddetli patlamalardan biri olduğuna dikkat çekilen haberlerde, bunun, 2017 yılından bu yana tespit edilen en büyük patlama olduğunun altı çizildi.Güneş patlamaları A sınıfından X sınıfına kadar sınıflandırılıyor ve her bir sınıf kendi içinde 1'den 9'a kadar ölçeklendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/21-yilin-en-buyuk-gunes-patlamasi-dunyayi-vuruyor-kuzey-isiklari-turkiyeden-ne-zaman-gorulecek-1083693589.html
güneş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0b/1083693640_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_d9f3b26e7290bb6ecb02e40734fe21c3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
güneş, güneş, güneş patlaması, abd ulusal okyanus ve atmosfer idaresi (noaa), bilim
güneş, güneş, güneş patlaması, abd ulusal okyanus ve atmosfer idaresi (noaa), bilim
Son 7 yılın en büyük Güneş patlaması gerçekleşti
Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne (NOAA) bağlı Uzay Hava Tahmin Merkezi, son 7 yılın en büyük Güneş patlamasının dün meydana geldiğini bildirdi.
Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne bağlı Uzay Hava Tahmin Merkezi'nin X hesabından yapılan paylaşımda, mevcut Güneş patlama döngüsünün en büyük patlamasının dün yaşandığı kaydedildi.
Söz konusu patlamanın tüm zamanlarda kaydedilen en büyük 17. Güneş patlaması olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, X sınıfı olarak nitelendirilen güçlü patlama dolayısıyla bazı radyo vericilerinin ve benzeri teknik ekipmanların etkilenebileceği ifade edildi.
Amerikan medyasına yansıyan ilgili haberlerde ise, patlamanın ABD yerel saatiyle öğlen 13.00 sularında meydana geldiği ve Dünya'yı kayda değer ölçüde etkilemediği belirtildi.
X8.7 seviyesinde olduğu belirtilen patlamanın, bu sınıftaki en şiddetli patlamalardan biri olduğuna dikkat çekilen haberlerde, bunun, 2017 yılından bu yana tespit edilen en büyük patlama olduğunun altı çizildi.
Güneş patlamaları A sınıfından X sınıfına kadar sınıflandırılıyor ve her bir sınıf kendi içinde 1'den 9'a kadar ölçeklendiriliyor.