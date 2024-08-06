https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/novak-djokovic-turkiyeyi-cok-seviyorum--1086547273.html

Ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic: Türkiye'nin sporcularını zevkle takip ediyorum

Ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic: Türkiye'nin sporcularını zevkle takip ediyorum

Sputnik Türkiye

Ünlü Sırp tenisci Novak Djokovic Türk sporcuları takip ettiğini ve Hande Baladın ile tanıştığını söyledi. 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T15:58+0300

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spor

novak djokovic

olimpiyat oyunları

sırp

filenin sultanları

hande baladın

voleybol

avrupa voleybol konfederasyonu (cev)

türkiye a milli voleybol takımı

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tenis branşı tek erkeklerde İspanyol Carlos Alcaraz'ı 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek altın madalya kazanan Sırp tenisçi Djokovic Türkiye ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın ile ilgili açıklamalarda bulundu.Türk televizyonuna röportaj veren Novak Djokovic, “Umarım Türkiye’ye yakın zamanda yine gelirim. Bütün sporcularınızı zevkle takip ediyorum. Özellikle dün Hande Baladın ile tanıştım. Ona ve voleybol takımınıza iyi şanslar diledim” ifadelerini kullandı.Novak Djokovic ilk kez olimpiyat madalya kazandıÖte yandan Sırp tenisçi erkeklerde tarihin en çok grand slam (24) şampiyonluğu yaşayan tenisçi olan Novak Djokovic, ilk kez olimpiyat altın madalyası kazanma başarısı gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/kariyerindeki-tek-eksik-de-tamamlandi-novak-pariste-ilk-defa-olimpiyat-sampiyonu-oldu--1086491690.html

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Sputnik Türkiye

novak djokovic, olimpiyat oyunları, sırp, filenin sultanları, hande baladın, voleybol, avrupa voleybol konfederasyonu (cev), türkiye a milli voleybol takımı