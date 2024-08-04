https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/kariyerindeki-tek-eksik-de-tamamlandi-novak-pariste-ilk-defa-olimpiyat-sampiyonu-oldu--1086491690.html
Kariyerindeki tek eksik de tamamlandı: Novak, Paris'te ilk defa olimpiyat şampiyonu oldu
Kariyerindeki tek eksik de tamamlandı: Novak, Paris'te ilk defa olimpiyat şampiyonu oldu
Sputnik Türkiye
Novak Djokovic, Paris 2024 finalinde Carlos Alcaraz'ı 2-0 yendi ve kariyerindeki ilk olimpiyat şampiyonluğunu yaşadı. 04.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-04T19:20+0300
2024-08-04T19:20+0300
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Erkeklerde tarihin en çok grand slam şampiyonluğu yaşayan Novak Djokovic, kariyerindeki eksik madalyayı tamamladı.Olimpiyatlarda daha önce şampiyonluk yaşayamayan tecrübeli raket, Paris 2024'te Carlos Alcaraz'ı yenerek kariyerindeki eksiği tamamladı. Carlos Alcaraz'ı 2-0 yenerek kariyerindeki ilk olimpiyat şampiyonluğunu yaşayan Novak Djokovic gözyaşlarını tutamadı.Sırp oyuncu, 10 kez Avustralya Açık, 7 kez Wimbledon, 4 kez Amerika Açık ve 3 kez Roland Garros kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/milli-boksor-hatice-akbas-yari-finale-yukseldi--1086490467.html
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novak, aleksandr novak, novak djokovic, tenis, olimpiyat oyunları
novak, aleksandr novak, novak djokovic, tenis, olimpiyat oyunları
Kariyerindeki tek eksik de tamamlandı: Novak, Paris'te ilk defa olimpiyat şampiyonu oldu
Novak Djokovic, Paris 2024 finalinde Carlos Alcaraz'ı 2-0 yendi ve kariyerindeki ilk olimpiyat şampiyonluğunu yaşadı.
Erkeklerde tarihin en çok grand slam şampiyonluğu yaşayan Novak Djokovic, kariyerindeki eksik madalyayı tamamladı.
Olimpiyatlarda daha önce şampiyonluk yaşayamayan tecrübeli raket, Paris 2024'te Carlos Alcaraz'ı yenerek kariyerindeki eksiği tamamladı. Carlos Alcaraz'ı 2-0 yenerek kariyerindeki ilk olimpiyat şampiyonluğunu yaşayan Novak Djokovic gözyaşlarını tutamadı.
Sırp oyuncu, 10 kez Avustralya Açık, 7 kez Wimbledon, 4 kez Amerika Açık ve 3 kez Roland Garros kazandı.