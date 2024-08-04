https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/kariyerindeki-tek-eksik-de-tamamlandi-novak-pariste-ilk-defa-olimpiyat-sampiyonu-oldu--1086491690.html

Kariyerindeki tek eksik de tamamlandı: Novak, Paris'te ilk defa olimpiyat şampiyonu oldu

Kariyerindeki tek eksik de tamamlandı: Novak, Paris'te ilk defa olimpiyat şampiyonu oldu

Sputnik Türkiye

Novak Djokovic, Paris 2024 finalinde Carlos Alcaraz'ı 2-0 yendi ve kariyerindeki ilk olimpiyat şampiyonluğunu yaşadı. 04.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-04T19:20+0300

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Erkeklerde tarihin en çok grand slam şampiyonluğu yaşayan Novak Djokovic, kariyerindeki eksik madalyayı tamamladı.Olimpiyatlarda daha önce şampiyonluk yaşayamayan tecrübeli raket, Paris 2024'te Carlos Alcaraz'ı yenerek kariyerindeki eksiği tamamladı. Carlos Alcaraz'ı 2-0 yenerek kariyerindeki ilk olimpiyat şampiyonluğunu yaşayan Novak Djokovic gözyaşlarını tutamadı.Sırp oyuncu, 10 kez Avustralya Açık, 7 kez Wimbledon, 4 kez Amerika Açık ve 3 kez Roland Garros kazandı.

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