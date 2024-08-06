https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/new-york-borsasi-yukselise-gecti-1086555067.html

New York borsası yükselişe geçti

New York borsası yükselişe geçti

Sputnik Türkiye

Geçen günlerde küresel piyasada oluşan düşüşün ardından New York borsasının yükselişe geçmesi Wall Street satışlarının toparlanmasına yardımcı oldu. Son iki... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T18:13+0300

2024-08-06T18:13+0300

2024-08-06T18:13+0300

dünya

new york

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new york borsasi

wall street

abd

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Küresel piyasada oluşan düşüşün ardından New York borsası bugün yükselişe geçti. ABD'de resesyon endişeleriyle başlayan küresel borsa satışlarının ardından Wall Street, yaklaşık iki yılın en kötü gününü yaşadı. ABD ekonomisinin öngörülenden daha sert bir şekilde yavaşlayacağı endişesiyle geçen gün satış baskısının yükselmesi, piyasadaki risk iştihanı artırdı.Borsa açılışında Dow Jones endeksi yüzde 0,07 artarak 38.731,43 puana çıktı. Dow 300 puan, S&P 500 %1 yükselmesiyle Wall Street de satışlardan toparlandı. Wall Street'in ana endeksleri Salı günü dalgalı işlemlerde yükselmişti. Yatırımcılar önceki seanstaki düşüşün ardından fırsat arayışındaydı. Federal Rezerv yetkililerinin ılımlı faiz oranı yorumları da havayı iyileştirdi.Dün yaklaşık 7 ayın en düşük seviyesini gören dolar endeksi de bugün Türkiye saatiyle 16.40 itibarıyla yüzde 0,32 artışla 102,81'e çıkmıştı.ABD'de artan resesyon endişeleriyle tetiklenen satış baskısı Japonya pay piyasalarında son 37 yılın en sert düşüşüne neden olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/40-yillik-sert-dusus-borsa-istanbul-etkilendi-2-devre-kesici-uygulandi-1086507863.html

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