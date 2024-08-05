https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/40-yillik-sert-dusus-borsa-istanbul-etkilendi-2-devre-kesici-uygulandi-1086507863.html

40 yıllık sert düşüş: Borsa İstanbul etkilendi, 2. devre kesici uygulandı

40 yıllık sert düşüş: Borsa İstanbul etkilendi, 2. devre kesici uygulandı

Sputnik Türkiye

Borsa İstanbul'da İşlemler Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışmasıyla 2. kez durduruldu. Peki devre kesici neden uygulandı? Küresel piyasalarda son... 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T12:52+0300

2024-08-05T12:52+0300

2024-08-05T12:52+0300

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Borsa İstanbul AŞ, haftaya BİST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7'yi aşması ile birlikte Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalıştığını ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak 2. kez durdurulduğunu duyurarak başladı. Borsa İstanbul'un, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesi hakkındaki açıklaması Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.Yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:Küresel piyasalar da düşüşteBorsa İstanbul'un 2. kez devre kesmesinin nedeni ise küresel piyasalardaki dalgalanma olarak işaret ediliyor. Buna göre; hem Batı hem de Asya ekonomisinde son 24 saatte yaşananlar şöyle:ABD'de ekonomik aktivitenin beklenenin aksine daha sert yavaşlayabileceği endişesi satış baskısının şiddetlenmesine neden oluyor. Resesyon endişesini artırması sonucu küresel piyasalarda satış ağırlıklı seyrin devam ettiği görülüyor. ABD'de resesyon endişesinin artması Asya piyasalarında, 1987 yılının ardından tarihi bir düşüşün yaşanmasına neden oldu. Japon pay piyasalarında düşüş yüzde 13'ü aşarken, Güney Kore'de ise yüzde 8.5'i aştı.Devre kesici ne demek?Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşmasıyla devreye girerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesi hallerini en aza indirgemek için kullanılıyor.​​​

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/japonya-borsasinda-tarihi-dusus-ciddi-endise-ile-takip-ediyoruz-1086508629.html

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