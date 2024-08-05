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40 yıllık sert düşüş: Borsa İstanbul etkilendi, 2. devre kesici uygulandı
40 yıllık sert düşüş: Borsa İstanbul etkilendi, 2. devre kesici uygulandı
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul'da İşlemler Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışmasıyla 2. kez durduruldu. Peki devre kesici neden uygulandı? Küresel piyasalarda son... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T12:52+0300
2024-08-05T12:52+0300
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Borsa İstanbul AŞ, haftaya BİST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7'yi aşması ile birlikte Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalıştığını ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak 2. kez durdurulduğunu duyurarak başladı. Borsa İstanbul'un, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesi hakkındaki açıklaması Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.Yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:Küresel piyasalar da düşüşteBorsa İstanbul'un 2. kez devre kesmesinin nedeni ise küresel piyasalardaki dalgalanma olarak işaret ediliyor. Buna göre; hem Batı hem de Asya ekonomisinde son 24 saatte yaşananlar şöyle:ABD'de ekonomik aktivitenin beklenenin aksine daha sert yavaşlayabileceği endişesi satış baskısının şiddetlenmesine neden oluyor. Resesyon endişesini artırması sonucu küresel piyasalarda satış ağırlıklı seyrin devam ettiği görülüyor. ABD'de resesyon endişesinin artması Asya piyasalarında, 1987 yılının ardından tarihi bir düşüşün yaşanmasına neden oldu. Japon pay piyasalarında düşüş yüzde 13'ü aşarken, Güney Kore'de ise yüzde 8.5'i aştı.Devre kesici ne demek?Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşmasıyla devreye girerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesi hallerini en aza indirgemek için kullanılıyor.​​​
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devre kesici ne demek, borsa istanbul, bist 100, devre kesici bist, devre kesici borsa, devre kesici nedir
devre kesici ne demek, borsa istanbul, bist 100, devre kesici bist, devre kesici borsa, devre kesici nedir

40 yıllık sert düşüş: Borsa İstanbul etkilendi, 2. devre kesici uygulandı

12:52 05.08.2024
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Borsa İstanbul' - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2024
© AA
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Borsa İstanbul'da İşlemler Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışmasıyla 2. kez durduruldu. Peki devre kesici neden uygulandı? Küresel piyasalarda son durum ne?
Borsa İstanbul AŞ, haftaya BİST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7'yi aşması ile birlikte Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalıştığını ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak 2. kez durdurulduğunu duyurarak başladı.
Borsa İstanbul'un, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesi hakkındaki açıklaması Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Saat 10:25:09 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci seviyesi tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur. Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 10:45:09'da tek fiyat emir toplama, 10:50:09'da eşleştirme yapılacak ve 10:55:09'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10:45:09'da tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10:55:09'dan itibaren seans normal akışı ile devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10:55:09'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler saat 10:55:09'da yeniden başlayacaktır. Emir toplama süreci, belirtilen saatten sonra 30 saniye içerisinde rastlantısal olarak kesilmektedir."

Küresel piyasalar da düşüşte

Borsa İstanbul'un 2. kez devre kesmesinin nedeni ise küresel piyasalardaki dalgalanma olarak işaret ediliyor. Buna göre; hem Batı hem de Asya ekonomisinde son 24 saatte yaşananlar şöyle:
ABD'de ekonomik aktivitenin beklenenin aksine daha sert yavaşlayabileceği endişesi satış baskısının şiddetlenmesine neden oluyor. Resesyon endişesini artırması sonucu küresel piyasalarda satış ağırlıklı seyrin devam ettiği görülüyor. ABD'de resesyon endişesinin artması Asya piyasalarında, 1987 yılının ardından tarihi bir düşüşün yaşanmasına neden oldu. Japon pay piyasalarında düşüş yüzde 13'ü aşarken, Güney Kore'de ise yüzde 8.5'i aştı.

Devre kesici ne demek?

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşmasıyla devreye girerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesi hallerini en aza indirgemek için kullanılıyor.​​​
Japonya borsası, borsa - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2024
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