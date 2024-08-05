https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/japonya-borsasinda-tarihi-dusus-ciddi-endise-ile-takip-ediyoruz-1086508629.html

Japonya Borsası'nda tarihi düşüş: 'Ciddi endişe ile takip ediyoruz'

Japonya Borsası'nda tarihi düşüş: 'Ciddi endişe ile takip ediyoruz'

Sputnik Türkiye

ABD'de artan resesyon endişeleriyle tetiklenen satış baskısı Japonya pay piyasalarında son 37 yılın en sert düşüşüne neden oldu. 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T12:45+0300

2024-08-05T12:45+0300

2024-08-05T12:45+0300

ekonomi

japonya

japonya

borsa

ekonomi

son dakika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103355/51/1033555175_0:0:4872:2742_1920x0_80_0_0_6cd40d39e2c25820182d590785f8a0d6.jpg

Analistler, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırım döngüsünün girmiş olabileceği yönündeki beklentilerin ABD'deki resesyon endişeleriyle birleşmesinin ardından ülke varlıklarına ilişkin risk algınının had safhaya ulaştığını belirterek, Japonya hisselerinin 1987'den bu yana en sert satış dalgasını yaşadığını söyledi.Nikkei 225 endeksi yalnızca son iki işlem gününde yüzde 21,2 oranında değer kaybederken, bu yıl 11 Temmuz'daki rekor seviye olan 42.426 puanla karşılaştırıldığında değer kaybı yüzde 34,9 oldu.Dünyadaki hiçbir borsanın, son zamanlarda finansal piyasalarda yaşanan çalkantıya Tokyo'daki kadar sert tepki vermediğine dikkati çeken analistler, bu hızlı değer kaybını yenin değer kazanmasına bağladı.Yıl içerisinde 161,3'e kadar çıkan dolar yen paritesi 142,2 ile ocak ayından bu yana en düşük seviyeyi test etti.Analistler, Japon yeni borçlanması ile yüksek getirili varlıklara yapılan yatırımların BoJ'un faiz artışı ve Japon yeninin hızla değerlenmesiyle bölge piyasalarındaki satış baskısını tetiklediğini söyledi.Hem BoJ'un şahinleşmesiyle güçlenen yenin, hem de dünyada artan resesyon endişesinin ihracatçı Japon şirketlerin performansını olumsuz etkileyebileceği endişesinin Japonya pay piyasalarındaki satış baskısının derinleşmesinde önemli rol oynadı.Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 12,4 düşüşle günü 31.458 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 8,77 değer kaybıyla 2.441,5 puandan günü tamamladı.Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,05 azalışla 16.593 puanda, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 düşüşle 2.860 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3 düşüşle 78.520 puanda bulunuyor.Japon para birimi yen, dolar karşısında 7 ayın en yüksek seviyesine yükseldiABD'de zayıf iş gücü verilerinin ekonomide resesyon endişeleri ve ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) daha yüksek faiz indirimleri beklentilerini artırmasının ardından Japon para birimi, dolar karşısında 2 Ocak 2024'den beri en yüksek seviyesine ulaştı.Dolar/yen paritesi 142,20 seviyesini görerek şu sıralarda yüzde 2 artışla 143,3 seviyesinde işlem görüyor.Dünyanın dördüncü büyük ekonomisi olan Japonya'nın para birimi son bir ayda dolara karşı yüzde 13 değer kazandı.Döviz piyasasında özellikle ABD ekonomisinde yavaşlama belirtileri ve Japonya Merkez bankasının geçen hafta politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0,25'e çıkarması ve bankanın önümüzdeki birkaç yıl içinde aylık tahvil alımlarını yarıya indirme planını açıklaması, yenin dolar başta olmak üzere diğer para birimleri karşısında önemli ölçüde değer kazanmasına yol açıyor.Öte yandan, Asya'nın en büyük borsası Tokyo'daki hisseler, Japon yeni dolara karşı değer kazandıkça düşmeye devam etti.'Ciddi endişe' vurgusuBu arada Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, piyasalardaki düşüşün ardından yaptığı açıklamada, hükümetin Japonya Merkez Bankası ile işbirliği içinde olduğunu ve piyasaları "aciliyet" duygusuyla yakından izlediklerini belirterek, "Hisse senetlerindeki düşüşün arkasında ne olduğunu söylemek zor." ifadesini kullandı.Suzuki, yetkililerin borsa hareketlerini "ciddi endişe" içinde takip ettiklerini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/bakan-simsek-enflasyon-rakamlarini-degerlendirdi-olumlu-sonuclarini-almaya-devam-ediyoruz-1086505176.html

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

japonya, japonya, borsa, ekonomi, son dakika