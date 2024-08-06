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Milli yüzücü Alper Sunaçoğlu sokak hayvanları yasasına karşı açlık grevinde
Milli yüzücü Alper Sunaçoğlu sokak hayvanları yasasına karşı açlık grevinde
Sputnik Türkiye
Milli yüzücü Alper Sunaçoğlu, sokak hayvanlarına ötanazi yolunu açan teklifini protesto etmek için açlık grevine başlayacağını duyurmuştu. Sokak hayvanlarına... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T12:00+0300
2024-08-06T12:00+0300
2024-08-06T12:04+0300
yaşam
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türk Milli yüzücüsü Alper Sunaçoğlu, sokak hayvanlarını hedef alan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen yasanın ardından başlattığı açlık grevinde 9. gününe girdi. Sosyal medya üzerinden yoğun destek gören Sunaçoğlu'na hem Türkiye hem de çeşitli ülkelerden destek mesajları geliyor. Milli yüzücü, grevin 7. gününde Fenerbahçe sahilinden Hayırsız Ada’ya yüzmesinin İstanbul Valiliği'nce engellendiği, açlık grevi ve oturma eylemine devam edeceğini söylemişti. Aynı gün, yaptığı basın açıklamasını desteğe gelen birçok hayvansevere teşekkür eden milli yüzücü amacının "dünya kamuoyunun dikkatini çekmek olduğunu, açlık görevi çözüm olmazsa TBMM önünde ölüm grevi başlatacağını" söylemişti. Alper Sunaçoğlu kimdir?Alper Sunaçoğlu, yüzme, pentathlon ve dağcılık gibi birçok spor dalında başarı elde eden milli yüzücü. Anamur-Girne arasını 26 saat 15 dakika kafessiz yüzerek dünya rekoru kıran Alper Sunaçoğlu, 160 km solo yüzerek rekor denemesi yapacağını dile getirmişti. Tartışmalı sokak hayvanları yasası neyi içeriyor? Geçen hafta TBMM'den geçen Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler ve sokak köpekleri için ötenazi içermesi nedeniyle ciddi tartışmalar yaratmıştı. Yakın zamanda açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tepkilere rağmen yasanın istisnasız uygulanacağına işaret etmişti. Bakan, yasaya göre kanuna uymayan belediyeler için hapis ve para cezaları uygulanacağını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/sahipsiz-hayvanlara-yonelik-duzenlemeler-iceren-kanun-resmi-gazetede-1086425707.html
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hayvan yasası, hayvan hakları, alper sunaçoğlu, yüzücü, türkiye
hayvan yasası, hayvan hakları, alper sunaçoğlu, yüzücü, türkiye
Milli yüzücü Alper Sunaçoğlu sokak hayvanları yasasına karşı açlık grevinde
12:00 06.08.2024 (güncellendi: 12:04 06.08.2024)
Milli yüzücü Alper Sunaçoğlu, sokak hayvanlarına ötanazi yolunu açan teklifini protesto etmek için açlık grevine başlayacağını duyurmuştu. Sokak hayvanlarına 'ötanazi' öngeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu protesto amaçlı açlık grevinde olan Milli yüzücü Alper Sunaçoğlu, grevin 9. gününde.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türk Milli yüzücüsü Alper Sunaçoğlu
, sokak hayvanlarını hedef alan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen yasanın
ardından başlattığı açlık grevinde 9. gününe girdi. Sosyal medya üzerinden yoğun destek gören Sunaçoğlu'na hem Türkiye hem de çeşitli ülkelerden destek mesajları geliyor.
Milli yüzücü, grevin 7. gününde Fenerbahçe sahilinden Hayırsız Ada’ya yüzmesinin İstanbul Valiliği'nce engellendiği, açlık grevi ve oturma eylemine devam edeceğini söylemişti. Aynı gün, yaptığı basın açıklamasını desteğe gelen birçok hayvansevere teşekkür eden milli yüzücü amacının "dünya kamuoyunun dikkatini çekmek olduğunu, açlık görevi çözüm olmazsa TBMM önünde ölüm grevi başlatacağını" söylemişti.
Alper Sunaçoğlu, yüzme, pentathlon ve dağcılık gibi birçok spor dalında başarı elde eden milli yüzücü. Anamur-Girne arasını 26 saat 15 dakika kafessiz yüzerek dünya rekoru kıran Alper Sunaçoğlu, 160 km solo yüzerek rekor denemesi yapacağını dile getirmişti.
Tartışmalı sokak hayvanları yasası neyi içeriyor?
Geçen hafta TBMM'den geçen Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler ve sokak köpekleri için ötenazi içermesi nedeniyle ciddi tartışmalar yaratmıştı. Yakın zamanda açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tepkilere rağmen yasanın istisnasız uygulanacağına işaret etmişti. Bakan, yasaya göre kanuna uymayan belediyeler için hapis ve para cezaları uygulanacağını açıklamıştı.