Milli yüzücü Alper Sunaçoğlu sokak hayvanları yasasına karşı açlık grevinde

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Instagram yasağında maliyet tartışması
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Dışişleri Bakanlığı’ndan Lübnan uyarısı ı
12:05
83 dk
HABER MASASI
Instagram'a erişim engeli devam ediyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Eğitimde açık kaynaklı uygulamaları ve Türkiye'nin konumu
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Ukrayna F-16’larında pilot sıkıntısı
16:10
2 dk
SESLİ HABER
Husiler bir SİHA daha düşürdü: ABD’ye maliyeti 31 milyon dolar
16:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
SESLİ HABER
Bill Gates hakkında ciddi iddia: İstenmeyen teklifler
17:32
2 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
17:44
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
ABD'den gerilimi artıracak uçak gemisi hamlesi
18:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'yi eleştirenler ABD ve AB'nin yasaklama geçmişini biliyor mu?
19:15
9 dk
SESLİ HABER
Mali, Ukrayna ile ilişkileri kesti: Gerekçe teröre destek
19:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
07:37
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 106
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Dicle Olcay, canlı yayın konuğumuz
12:07
82 dk
HABER MASASI
İnstagram'a erişim engeli devam ediyor
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
AB'den Belarus'a yeni yaptırım
16:12
2 dk
SESLİ HABER
Irak'ta füze saldırısı: ABD askerleri yaralandı
16:34
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’den iddia: Bir Hizbullah komutanı daha öldürüldü
16:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Meghan Markle 'intihar' sorusunu yanıtladı
17:26
1 dk
SESLİ HABER
Google davasında karar: Tekelleşme
17:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/milli-yuzucu-alper-sunacoglu-sokak-hayvanlari-yasasina-karsi-aclik-grevinde--1086533498.html
Milli yüzücü Alper Sunaçoğlu sokak hayvanları yasasına karşı açlık grevinde
Milli yüzücü Alper Sunaçoğlu sokak hayvanları yasasına karşı açlık grevinde
Sputnik Türkiye
Milli yüzücü Alper Sunaçoğlu, sokak hayvanlarına ötanazi yolunu açan teklifini protesto etmek için açlık grevine başlayacağını duyurmuştu. Sokak hayvanlarına... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T12:00+0300
2024-08-06T12:04+0300
yaşam
hayvan yasası
hayvan hakları
alper sunaçoğlu
yüzücü
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/13/1061394853_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c1ec8b235d06062c546b66812044b575.jpg
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türk Milli yüzücüsü Alper Sunaçoğlu, sokak hayvanlarını hedef alan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen yasanın ardından başlattığı açlık grevinde 9. gününe girdi. Sosyal medya üzerinden yoğun destek gören Sunaçoğlu'na hem Türkiye hem de çeşitli ülkelerden destek mesajları geliyor. Milli yüzücü, grevin 7. gününde Fenerbahçe sahilinden Hayırsız Ada’ya yüzmesinin İstanbul Valiliği'nce engellendiği, açlık grevi ve oturma eylemine devam edeceğini söylemişti. Aynı gün, yaptığı basın açıklamasını desteğe gelen birçok hayvansevere teşekkür eden milli yüzücü amacının "dünya kamuoyunun dikkatini çekmek olduğunu, açlık görevi çözüm olmazsa TBMM önünde ölüm grevi başlatacağını" söylemişti. Alper Sunaçoğlu kimdir?Alper Sunaçoğlu, yüzme, pentathlon ve dağcılık gibi birçok spor dalında başarı elde eden milli yüzücü. Anamur-Girne arasını 26 saat 15 dakika kafessiz yüzerek dünya rekoru kıran Alper Sunaçoğlu, 160 km solo yüzerek rekor denemesi yapacağını dile getirmişti. Tartışmalı sokak hayvanları yasası neyi içeriyor? Geçen hafta TBMM'den geçen Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler ve sokak köpekleri için ötenazi içermesi nedeniyle ciddi tartışmalar yaratmıştı. Yakın zamanda açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tepkilere rağmen yasanın istisnasız uygulanacağına işaret etmişti. Bakan, yasaya göre kanuna uymayan belediyeler için hapis ve para cezaları uygulanacağını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/sahipsiz-hayvanlara-yonelik-duzenlemeler-iceren-kanun-resmi-gazetede-1086425707.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/13/1061394853_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b191171bf593a6ee5e83bf2f35eb53b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hayvan yasası, hayvan hakları, alper sunaçoğlu, yüzücü, türkiye
hayvan yasası, hayvan hakları, alper sunaçoğlu, yüzücü, türkiye

Milli yüzücü Alper Sunaçoğlu sokak hayvanları yasasına karşı açlık grevinde

12:00 06.08.2024 (güncellendi: 12:04 06.08.2024)
© AAYüzücü Alper Sunaçoğlu
Yüzücü Alper Sunaçoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© AA
Abone ol
Milli yüzücü Alper Sunaçoğlu, sokak hayvanlarına ötanazi yolunu açan teklifini protesto etmek için açlık grevine başlayacağını duyurmuştu. Sokak hayvanlarına 'ötanazi' öngeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu protesto amaçlı açlık grevinde olan Milli yüzücü Alper Sunaçoğlu, grevin 9. gününde.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türk Milli yüzücüsü Alper Sunaçoğlu, sokak hayvanlarını hedef alan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen yasanın ardından başlattığı açlık grevinde 9. gününe girdi. Sosyal medya üzerinden yoğun destek gören Sunaçoğlu'na hem Türkiye hem de çeşitli ülkelerden destek mesajları geliyor.
Milli yüzücü, grevin 7. gününde Fenerbahçe sahilinden Hayırsız Ada’ya yüzmesinin İstanbul Valiliği'nce engellendiği, açlık grevi ve oturma eylemine devam edeceğini söylemişti. Aynı gün, yaptığı basın açıklamasını desteğe gelen birçok hayvansevere teşekkür eden milli yüzücü amacının "dünya kamuoyunun dikkatini çekmek olduğunu, açlık görevi çözüm olmazsa TBMM önünde ölüm grevi başlatacağını" söylemişti.

Alper Sunaçoğlu kimdir?

Alper Sunaçoğlu, yüzme, pentathlon ve dağcılık gibi birçok spor dalında başarı elde eden milli yüzücü. Anamur-Girne arasını 26 saat 15 dakika kafessiz yüzerek dünya rekoru kıran Alper Sunaçoğlu, 160 km solo yüzerek rekor denemesi yapacağını dile getirmişti.

Tartışmalı sokak hayvanları yasası neyi içeriyor?

Geçen hafta TBMM'den geçen Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler ve sokak köpekleri için ötenazi içermesi nedeniyle ciddi tartışmalar yaratmıştı. Yakın zamanda açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tepkilere rağmen yasanın istisnasız uygulanacağına işaret etmişti. Bakan, yasaya göre kanuna uymayan belediyeler için hapis ve para cezaları uygulanacağını açıklamıştı.
Ayasofya camii - köpek - sokak hayvanları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
TÜRKİYE
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de
2 Ağustos, 00:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала