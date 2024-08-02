https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/sahipsiz-hayvanlara-yonelik-duzenlemeler-iceren-kanun-resmi-gazetede-1086425707.html

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de

Sputnik Türkiye

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T00:29+0300

2024-08-02T00:29+0300

2024-08-02T00:29+0300

türkiye

hayvan

başıboş sokak köpeği

başıboş köpek düzenlemesi

recep tayyip erdoğan

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30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan kanuna göre, sahipsiz hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak.İnsan ile hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9. maddesindeki hükümler uygulanacak.Belediyeler, 31 Aralık 2028'e kadar hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde 5'ini; büyükşehir belediyeleri binde 3'ünü kaynak olarak aktaracak, belediyelerce bu oranların üzerinde yapılan harcamaların yüzde 40'ı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belediyeye aktarılacak.Yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek, sahipli hayvanlarını terk edenlere yönelik idari para cezası 2 bin liradan 60 bin liraya çıkarılacak.

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hayvan, başıboş sokak köpeği, başıboş köpek düzenlemesi, recep tayyip erdoğan