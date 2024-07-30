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TBMM'den geçen hayvan yasası için Bakan Yumaklı konuşuyor: Nasıl uygulanacak?
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TBMM'den geçen hayvan yasası için Bakan Yumaklı konuşuyor: Nasıl uygulanacak?
TBMM'den geçen hayvan yasası için Bakan Yumaklı konuşuyor: Nasıl uygulanacak?
Sputnik Türkiye
TBMM'de kabul edilen sahipsiz köpekler düzenlemesi için konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Halkım ve Bakanlığım adına bu yasayı geçiren herkese... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
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ibrahim yumaklı, köpek, hayvan, hayvan hakları
ibrahim yumaklı, köpek, hayvan, hayvan hakları

TBMM'den geçen hayvan yasası için Bakan Yumaklı konuşuyor: Nasıl uygulanacak?

12:14 30.07.2024
© İHATarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© İHA
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Ayrıntılar geliyor
TBMM'de kabul edilen sahipsiz köpekler düzenlemesi için konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Halkım ve Bakanlığım adına bu yasayı geçiren herkese teşekkür ediyorum" dedi.
sokak köpeği - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
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