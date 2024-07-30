TBMM'den geçen hayvan yasası için Bakan Yumaklı konuşuyor: Nasıl uygulanacak?

© İHA Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, © İHA

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TBMM'de kabul edilen sahipsiz köpekler düzenlemesi için konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Halkım ve Bakanlığım adına bu yasayı geçiren herkese teşekkür ediyorum" dedi.