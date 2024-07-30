https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/tbmmden-gecen-hayvan-yasasi-icin-bakan-yumakli-konusuyor-nasil-uygulanacak-1086332097.html
TBMM'den geçen hayvan yasası için Bakan Yumaklı konuşuyor: Nasıl uygulanacak?
TBMM'den geçen hayvan yasası için Bakan Yumaklı konuşuyor: Nasıl uygulanacak?
Sputnik Türkiye
TBMM'de kabul edilen sahipsiz köpekler düzenlemesi için konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Halkım ve Bakanlığım adına bu yasayı geçiren herkese... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T12:14+0300
2024-07-30T12:14+0300
2024-07-30T12:14+0300
türkiye
ibrahim yumaklı
köpek
hayvan
hayvan hakları
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/sokak-hayvanlarina-iliskin-yasa-teklif-genel-kuruldan-gecerek-yasalasti-1086324699.html
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ibrahim yumaklı, köpek, hayvan, hayvan hakları
ibrahim yumaklı, köpek, hayvan, hayvan hakları
TBMM'den geçen hayvan yasası için Bakan Yumaklı konuşuyor: Nasıl uygulanacak?
Ayrıntılar geliyor
TBMM'de kabul edilen sahipsiz köpekler düzenlemesi için konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Halkım ve Bakanlığım adına bu yasayı geçiren herkese teşekkür ediyorum" dedi.