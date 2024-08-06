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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/israil-iran-macaristan-araciligiyla-saldiri-planladigi-uyarisinda-bulundu-1086531302.html
İsrail: İran, Macaristan aracılığıyla saldırı planladığı uyarısında bulundu
İsrail: İran, Macaristan aracılığıyla saldırı planladığı uyarısında bulundu
Sputnik Türkiye
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, İran’ın Macaristan aracılığıyla İsrail’i vurma niyetinde olduğu konusunda uyarıda bulunduğunu belirtti. 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T07:45+0300
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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, “İran, İsrail’e saldırmak niyetinde olduğunu bildirdi” açıklamasında bulundu.Katz, dünyanın İran’dan "gerçekleştirdiği her türlü saldırgan eyleminden dolayı bedel talep etmesi gerektiğini" de sözlerine ekledi.İsrail medyasının aktardığına göre İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’yla telefon görüşmesinde İsrail’e saldırı planladıkları bilgisini verdi. Macar bakan da İsrailli mevkidaşını arayarak bu bilgiyi onunla paylaştı.Szijjarto da İran ve İsrail dışişleri bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini açıkladı. Macar bakan, bu görüşmelerin Ortadoğu’daki durumun tırmanma eşiğinde olduğunu doğruladığını kaydetti.İsrail ordusu Hizbullah komutanının öldürüldüğü anın görüntülerini paylaştıİsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın askeri kanadına bağlı Rıdvan Gücü'nün önemli bir komutanı olan Ali Cemalleddin Cevad'ın öldürüldüğü anın görüntülerini paylaştı.Açıklamada, komutanın öldüğü saldırının, “Hizbullah’ın propaganda ve Lübnan’ın güneyinden İsrail’in kuzeyine yönelik terörist faaliyet potansiyelini önemli ölçüde azalttığını” savundu.Hizbullah: ‘İsrail askeri kampına İHA saldırısı düzenledik’Hizbullah hareketi de Har-Neriya dağlık bölgesinde bulunan İsrail’in ‘Golani’ Motorize Piyade Tugayı’na ait bir kampa insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.Saldırının başarılı olduğunu iddia eden Hizbullan, tüm hedeflerin vurulduğunu, İsrail ordusunun subay ve asker olarak kayıp verdiğini belirtti.Husiler, İsrail’e yönelik büyük saldırı planladıklarını duyurduNewsweek dergisinin aktardığına göre, Yemen’deki Husiler İsrail’e yönelik büyük saldırı planladıklarını duyurdu.Husilerin Enformasyon Bakan Yardımcısı Nasreddin Amer, dergiye yaptığı açıklamada, büyük plan üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Bu dönemde az konuşup çok çok hareket etme eğilimindeyiz. Dünyanın bunu bilmesini istiyorum” dedi.Husilerin ordu sözcüsü Yahya Sariya da İsrail ve ABD liderliğindeki koalisyonun saldırılarına rağmen eylemlerine devam edeceklerini bildirerek şunu dedi:Newsweek ayrıca İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri’nin açıklama yaparak Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin İran topraklarında uğradığı suikastın “cevapsız kalmasının mümkün olmadığını” ve “cevabın belirli ve kararlı olacağını” söylediğini aktardı.ABD, İsrail’e yönelik iki olası saldırı dalgası bekliyorAxios haber portalı, ABD’li yetkililerin, İran ve Hizbullah hareketinin İsrail’e olası saldırısının iki aşamada geçmesini beklediğini yazdı.ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Beyaz Saray’da ulusal güvenlik ekibiyle gerçekleştirdiği görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgiye sahip kaynakların aktardığına göre, ABD istihbaratı saldırı dalgalarından birinin İran yönünden, diğerinin de Hizbullah yönünden geleceğini düşünüyor.Haberde, ABD’li yetkililer, saldırının niteliği ve ilk kimin saldıracağı konusunda hiçbir bilgiye sahip olmadığı kaydedildi.ABD’nin ayrıca, Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne düzenlenen ve birkaç askerin yaralandığı roketli saldırının ardından Ortadoğu’daki üslere yönelik saldırıların artmasını beklediği bildirildi.Axios’a konuşan bir yetkili, ABD Savunma Bakanlığı bölgedeki ‘İran yanlısı militanların’ ABD güçlerine yönelik saldırıları artırmasını beklediklerini söyledi. Yetkili, Ortadoğu'da yükselen tansiyonun, bu tür grupların ABD birliklerine saldırı düzenleme konusunda, son aylara kıyasla “İran tarafından daha az caydırıldıklarını” hissetmelerine yol açtığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/irakta-abd-askerlerinin-bulundugu-ayn-el-esad-hava-ussune-roketli-saldiri--1086529165.html
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israil, iran, macaristan, hizbullah, yisrael katz, ali bakıri, peter szijjarto, lübnan
israil, iran, macaristan, hizbullah, yisrael katz, ali bakıri, peter szijjarto, lübnan

İsrail: İran, Macaristan aracılığıyla saldırı planladığı uyarısında bulundu

07:45 06.08.2024 (güncellendi: 08:07 06.08.2024)
© AFP 2023 / SEBASTIAN SCHEINERİsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© AFP 2023 / SEBASTIAN SCHEINER
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İsrail Dışişleri Bakanı Katz, İran’ın Macaristan aracılığıyla İsrail’i vurma niyetinde olduğu konusunda uyarıda bulunduğunu belirtti.
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, “İran, İsrail’e saldırmak niyetinde olduğunu bildirdi” açıklamasında bulundu.
Katz, dünyanın İran’dan "gerçekleştirdiği her türlü saldırgan eyleminden dolayı bedel talep etmesi gerektiğini" de sözlerine ekledi.
İsrail medyasının aktardığına göre İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’yla telefon görüşmesinde İsrail’e saldırı planladıkları bilgisini verdi. Macar bakan da İsrailli mevkidaşını arayarak bu bilgiyi onunla paylaştı.
Szijjarto da İran ve İsrail dışişleri bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini açıkladı. Macar bakan, bu görüşmelerin Ortadoğu’daki durumun tırmanma eşiğinde olduğunu doğruladığını kaydetti.

İsrail ordusu Hizbullah komutanının öldürüldüğü anın görüntülerini paylaştı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın askeri kanadına bağlı Rıdvan Gücü'nün önemli bir komutanı olan Ali Cemalleddin Cevad'ın öldürüldüğü anın görüntülerini paylaştı.
Açıklamada, komutanın öldüğü saldırının, “Hizbullah’ın propaganda ve Lübnan’ın güneyinden İsrail’in kuzeyine yönelik terörist faaliyet potansiyelini önemli ölçüde azalttığını” savundu.

Hizbullah: ‘İsrail askeri kampına İHA saldırısı düzenledik’

Hizbullah hareketi de Har-Neriya dağlık bölgesinde bulunan İsrail’in ‘Golani’ Motorize Piyade Tugayı’na ait bir kampa insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.
Saldırının başarılı olduğunu iddia eden Hizbullan, tüm hedeflerin vurulduğunu, İsrail ordusunun subay ve asker olarak kayıp verdiğini belirtti.

Husiler, İsrail’e yönelik büyük saldırı planladıklarını duyurdu

Newsweek dergisinin aktardığına göre, Yemen’deki Husiler İsrail’e yönelik büyük saldırı planladıklarını duyurdu.
Husilerin Enformasyon Bakan Yardımcısı Nasreddin Amer, dergiye yaptığı açıklamada, büyük plan üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Bu dönemde az konuşup çok çok hareket etme eğilimindeyiz. Dünyanın bunu bilmesini istiyorum” dedi.
Husilerin ordu sözcüsü Yahya Sariya da İsrail ve ABD liderliğindeki koalisyonun saldırılarına rağmen eylemlerine devam edeceklerini bildirerek şunu dedi:
Yemen silahlı kuvvetleri askeri operasyonlarını sürdürüyor. Bu operasyonlar, Gazze'deki Filistin halkına yönelik saldırganlık sona erene ve abluka kaldırılana kadar durmayacak.
Newsweek ayrıca İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri’nin açıklama yaparak Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin İran topraklarında uğradığı suikastın “cevapsız kalmasının mümkün olmadığını” ve “cevabın belirli ve kararlı olacağını” söylediğini aktardı.

ABD, İsrail’e yönelik iki olası saldırı dalgası bekliyor

Axios haber portalı, ABD’li yetkililerin, İran ve Hizbullah hareketinin İsrail’e olası saldırısının iki aşamada geçmesini beklediğini yazdı.
ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Beyaz Saray’da ulusal güvenlik ekibiyle gerçekleştirdiği görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgiye sahip kaynakların aktardığına göre, ABD istihbaratı saldırı dalgalarından birinin İran yönünden, diğerinin de Hizbullah yönünden geleceğini düşünüyor.
Haberde, ABD’li yetkililer, saldırının niteliği ve ilk kimin saldıracağı konusunda hiçbir bilgiye sahip olmadığı kaydedildi.
ABD’nin ayrıca, Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne düzenlenen ve birkaç askerin yaralandığı roketli saldırının ardından Ortadoğu’daki üslere yönelik saldırıların artmasını beklediği bildirildi.
Axios’a konuşan bir yetkili, ABD Savunma Bakanlığı bölgedeki ‘İran yanlısı militanların’ ABD güçlerine yönelik saldırıları artırmasını beklediklerini söyledi. Yetkili, Ortadoğu'da yükselen tansiyonun, bu tür grupların ABD birliklerine saldırı düzenleme konusunda, son aylara kıyasla “İran tarafından daha az caydırıldıklarını” hissetmelerine yol açtığını belirtti.
Ayn el-Esed Hava Üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
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Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roketli saldırı
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