https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/irakta-abd-askerlerinin-bulundugu-ayn-el-esad-hava-ussune-roketli-saldiri--1086529165.html
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roketli saldırı
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roketli saldırı
Sputnik Türkiye
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiği belirtildi. 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T00:04+0300
2024-08-06T00:04+0300
2024-08-06T00:16+0300
dünya
irak
roket
saldırı
ayn el esad hava üssü
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Irak'ın batısında yer alan Anbar kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi.Güvenlik kaynakları, üssün 2 Katyuşa roketi ile hedef alındığını açıklayarak, roketlerin üssün içerisine düştüğünü ancak saldırıda can ve mal kaybı olmadığını aktardı. Reuters ise saldırıda yaralanan ABD askerleri olduğu bilgisini verdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/iranin-isfahan-kentinde-pes-pese-patlama-sesleri-duyuldu-1086527797.html
irak
ayn el esad hava üssü
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irak, roket, saldırı, ayn el esad hava üssü
irak, roket, saldırı, ayn el esad hava üssü
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roketli saldırı
00:04 06.08.2024 (güncellendi: 00:16 06.08.2024)
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.
Irak'ın batısında yer alan Anbar kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi.
Güvenlik kaynakları, üssün 2 Katyuşa roketi ile hedef alındığını açıklayarak, roketlerin üssün içerisine düştüğünü ancak saldırıda can ve mal kaybı olmadığını aktardı. Reuters ise saldırıda yaralanan ABD askerleri olduğu bilgisini verdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.