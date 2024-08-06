https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/irakta-abd-askerlerinin-bulundugu-ayn-el-esad-hava-ussune-roketli-saldiri--1086529165.html

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roketli saldırı

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roketli saldırı

Sputnik Türkiye

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiği belirtildi. 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T00:04+0300

2024-08-06T00:04+0300

2024-08-06T00:16+0300

dünya

irak

roket

saldırı

ayn el esad hava üssü

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Irak'ın batısında yer alan Anbar kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi.Güvenlik kaynakları, üssün 2 Katyuşa roketi ile hedef alındığını açıklayarak, roketlerin üssün içerisine düştüğünü ancak saldırıda can ve mal kaybı olmadığını aktardı. Reuters ise saldırıda yaralanan ABD askerleri olduğu bilgisini verdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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irak

ayn el esad hava üssü

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Sputnik Türkiye

irak, roket, saldırı, ayn el esad hava üssü