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Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roketli saldırı
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roketli saldırı
Sputnik Türkiye
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiği belirtildi. 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T00:04+0300
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Irak'ın batısında yer alan Anbar kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi.Güvenlik kaynakları, üssün 2 Katyuşa roketi ile hedef alındığını açıklayarak, roketlerin üssün içerisine düştüğünü ancak saldırıda can ve mal kaybı olmadığını aktardı. Reuters ise saldırıda yaralanan ABD askerleri olduğu bilgisini verdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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irak, roket, saldırı, ayn el esad hava üssü
irak, roket, saldırı, ayn el esad hava üssü

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roketli saldırı

00:04 06.08.2024 (güncellendi: 00:16 06.08.2024)
© AFP 2023 / AYMAN HENNAAyn el-Esed Hava Üssü
Ayn el-Esed Hava Üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© AFP 2023 / AYMAN HENNA
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Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.
Irak'ın batısında yer alan Anbar kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi.
Güvenlik kaynakları, üssün 2 Katyuşa roketi ile hedef alındığını açıklayarak, roketlerin üssün içerisine düştüğünü ancak saldırıda can ve mal kaybı olmadığını aktardı. Reuters ise saldırıda yaralanan ABD askerleri olduğu bilgisini verdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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