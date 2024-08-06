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'Heimlich ülkesi Türkiye': Usta yardımcısı, tezgahtarı böyle kurtardı
'Heimlich ülkesi Türkiye': Usta yardımcısı, tezgahtarı böyle kurtardı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'de usta yardımcısı, kardeşinin lokantasında tezgahtarlık yapan Nazım Kazdal'ın nefes borusuna kaçan ve nefesiz kalmasına sebep olan ekmeği Heimlich... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T16:00+0300
2024-08-06T16:32+0300
türkiye
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lokanta
heimlich manevrası
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kardeşinin esnaf lokantasında tezgahtarlık yapan Nazım Kazdal, ekmeğin soluk boğazına kaçması neticesinde nefessiz kalarak boğulma tehlikesi geçirdi. Akabinde panik ile eşinin yanına koşan Kazdal, durumu fark eden usta yardımcısı Bahadır Kayagil'in Heimlich manevrası ile kurtarıldı.Kazdal'ın Heimlich manevrasıyla hayata tutunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.'Tüm vatandaşların Heimlich manevrasını öğrenmesi gerekiyor'Kardeşinin lokantasında tezgahtarlık yapan Nazım Kazdal, "Çay aldım, ekmek arası peynir yemek istedim. Ekmeği yerken nefes boruma kaçtı ve beni tıkadı. Hemen zıpladım ortaya fırladım. Arkadaşım Bahadır müdahale etti. Hanımda oradaydı, ona sarıldım. Gözlerimin önü karardı, ‘Gidiyorum herhalde’ dedim. Bahadır sayesinde kurtuldum. Heimlich manevrasını ben bilmiyordum ancak eşim biliyordu o yüzden ona doğru koştum. Heimlich manevrasının önemini şu an daha iyi anladım. Heimlich manevrası sayesinde hayata döndüm. En kısa sürede Heimlich manevrasını öğreneceğim, her an her şey olabiliyor. Tüm vatandaşların Heimlich manevrasını öğrenmesi gerekiyor, bunu daha iyi anladım" dedi.'Bazen basit yöntem can kurtarıyor"4 senedir lokantada usta yardımcısı olarak çalışan Bahadır Kayagil, "Nazım abinin tezgahın arkasında su içtiğini ve yutkunmadığını gördüm. Bunun üzerine boğazında bir şey kaldığını anladım. Nazım abinin eşi eski sağlıkçı olduğu için ona doğru koşmaya başladı. Heimlich müdahalesi aklıma geldi. 2019 yılında da benzer olay çocuğumun başından geçtiği için biliyordum. Hemen Nazım abiye müdahalede bulundum. Aslında basit yöntem. Bazen basit yöntem can kurtarıyor. Gıda sektöründe, lokantalarda sürekli olan bir olay. Ustalık ve çıraklık belgesi alırken ilk yardım belgesi zorunluluğu da olması gerekiyor. Ufak bir manevra ile insanın hayatı kurtuluyor. 30-40 saniye müdahale edilmezse beyine oksijen gitmediği için insan tamamen felç kalabilir. Milli Eğitim’in bir belge verdiği zaman ilk yardımı zorunlu kılması lazım" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/bingolde-bir-ogretmen-heimlich-manevrasiyla-ogrencisini-kurtardi-1084115318.html
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kocaeli, izmit, lokanta, heimlich manevrası
kocaeli, izmit, lokanta, heimlich manevrası

'Heimlich ülkesi Türkiye': Usta yardımcısı, tezgahtarı böyle kurtardı

16:00 06.08.2024 (güncellendi: 16:32 06.08.2024)
© İHA / -AW261876Kocaeli'de usta yardımcısı, kardeşinin lokantasında tezgahtarlık yapan Nazım Kazdal'ın nefes borusuna kaçan ve nefesiz kalmasına sebep olan ekmeği Heimlich manevrası ile çıkardı
Kocaeli'de usta yardımcısı, kardeşinin lokantasında tezgahtarlık yapan Nazım Kazdal'ın nefes borusuna kaçan ve nefesiz kalmasına sebep olan ekmeği Heimlich manevrası ile çıkardı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© İHA / -AW261876
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Kocaeli'de usta yardımcısı, kardeşinin lokantasında tezgahtarlık yapan Nazım Kazdal'ın nefes borusuna kaçan ve nefesiz kalmasına sebep olan ekmeği Heimlich manevrası ile çıkardı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kardeşinin esnaf lokantasında tezgahtarlık yapan Nazım Kazdal, ekmeğin soluk boğazına kaçması neticesinde nefessiz kalarak boğulma tehlikesi geçirdi. Akabinde panik ile eşinin yanına koşan Kazdal, durumu fark eden usta yardımcısı Bahadır Kayagil'in Heimlich manevrası ile kurtarıldı.
Kazdal'ın Heimlich manevrasıyla hayata tutunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'Tüm vatandaşların Heimlich manevrasını öğrenmesi gerekiyor'

Kardeşinin lokantasında tezgahtarlık yapan Nazım Kazdal, "Çay aldım, ekmek arası peynir yemek istedim. Ekmeği yerken nefes boruma kaçtı ve beni tıkadı. Hemen zıpladım ortaya fırladım. Arkadaşım Bahadır müdahale etti. Hanımda oradaydı, ona sarıldım. Gözlerimin önü karardı, ‘Gidiyorum herhalde’ dedim. Bahadır sayesinde kurtuldum. Heimlich manevrasını ben bilmiyordum ancak eşim biliyordu o yüzden ona doğru koştum. Heimlich manevrasının önemini şu an daha iyi anladım. Heimlich manevrası sayesinde hayata döndüm. En kısa sürede Heimlich manevrasını öğreneceğim, her an her şey olabiliyor. Tüm vatandaşların Heimlich manevrasını öğrenmesi gerekiyor, bunu daha iyi anladım" dedi.

'Bazen basit yöntem can kurtarıyor"

4 senedir lokantada usta yardımcısı olarak çalışan Bahadır Kayagil, "Nazım abinin tezgahın arkasında su içtiğini ve yutkunmadığını gördüm. Bunun üzerine boğazında bir şey kaldığını anladım. Nazım abinin eşi eski sağlıkçı olduğu için ona doğru koşmaya başladı. Heimlich müdahalesi aklıma geldi. 2019 yılında da benzer olay çocuğumun başından geçtiği için biliyordum. Hemen Nazım abiye müdahalede bulundum. Aslında basit yöntem. Bazen basit yöntem can kurtarıyor. Gıda sektöründe, lokantalarda sürekli olan bir olay. Ustalık ve çıraklık belgesi alırken ilk yardım belgesi zorunluluğu da olması gerekiyor. Ufak bir manevra ile insanın hayatı kurtuluyor. 30-40 saniye müdahale edilmezse beyine oksijen gitmediği için insan tamamen felç kalabilir. Milli Eğitim’in bir belge verdiği zaman ilk yardımı zorunlu kılması lazım" diye konuştu.
Bingöl'de bir öğretmen Heimlich manevrasıyla öğrencisini kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
TÜRKİYE
Bingöl'de bir öğretmen Heimlich manevrasıyla öğrencisini kurtardı
23 Mayıs, 06:47
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