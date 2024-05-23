https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/bingolde-bir-ogretmen-heimlich-manevrasiyla-ogrencisini-kurtardi-1084115318.html

Bingöl'de bir öğretmen Heimlich manevrasıyla öğrencisini kurtardı

Bingöl'de bir öğretmen Heimlich manevrasıyla öğrencisini kurtardı

Sputnik Türkiye

Bingöl merkeze bağlı bir köy okulunda müzik öğretmeni olarak görev yapan Nagihan Dürçek, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T06:47+0300

2024-05-23T06:47+0300

2024-05-23T06:47+0300

heimlich manevrası

boğulma

sağlık

bingöl

türkiye

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Bingöl merkeze bağlı Borsa İstanbul Sarıçiçek Ortaokulu’nda müzik öğretmeni olan Nagihan Dürçek, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtaran öğretmeni, etrafına toplanan diğer öğrenciler alkışladı.İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müzik öğretmeni Nagihan Dürçek’in bir hafta önce ilkyardım eğitimi aldığı belirtilerek, "Borsa İstanbul Sarıçiçek Ortaokulu Müzik öğretmeni Nagihan Dürçek nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı. İlkyardım eğitimi aldıktan sonraki hafta ilk nöbetinde yemek borusuna leblebi kaçan öğrencisine Heimlich manevrası uygulayarak hayatını kurtaran Nagihan Dürçek öğretmenimize teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/meteorolojiden-15-sehir-icin-kritik-uyari-cok-kuvvetli-gelecek-1084114734.html

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heimlich manevrası, boğulma, sağlık, bingöl