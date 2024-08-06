https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/fahrettin-altundan-yerli-ve-milli-sosyal-medya-cagrisi-karsimizda-dijital-diktatorler-var-1086536769.html

Fahrettin Altun'dan 'yerli ve milli' sosyal medya çağrısı: 'Karşımızda dijital diktatörler var'

Fahrettin Altun'dan 'yerli ve milli' sosyal medya çağrısı: 'Karşımızda dijital diktatörler var'

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin Instagram'ı geçici olarak erişime kapatmasının ardından açıklama yapan İletişim Başkanı Altun, "Karşımızda bir dijital faşizm rejimi ve bu dijital... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T11:26+0300

2024-08-06T11:26+0300

2024-08-06T13:18+0300

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Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Instagram'ı geçici olarak erişime kapatmasının ardından açıklama yaptı. Altun, Batılı sosyal medya devlerinin "dijital faşistler" olduklarını söyledi. Altun "Karşımızda bir dijital faşizm rejimi ve bu dijital faşizm rejimini ayakta tutmaya çalışan dijital diktatörler var. Karşımızdakini çok iyi bilmeli ve tanımalıyız. Bunların en temel iktidar stratejisi ise gündelik hayatlarımızı kolonileştirmek, sömürge altına almak" diyerek "yerli ve milli sosyal medya" kurulmasının da önemine işaret etti. İletişim Başkanı, AK Parti İnsan Hakları Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada "Bu hedefe ulaşmak için, bu yapılan yapay, aşırı tüketim kültürünü özendirmeye çalışmakta, insanları uyuşturan dijital bağımlılık sistemini ayakta tutmak için çabalamakta, gizli sansür ve örtülü özendirme yöntemleriyle siyasal davranış değişikliklerini medyana getirmeye çalışmaktadırlar. Bütün bu süreçlerde elbette devletlerin ve özellikle Batı dışı devletlerin denetim, düzenleme ve hukuki müdahalelerinden kendilerini muaf tutmaya çalışmaktadırlar. Kendilerini hukukun üstünde konumlandırıp hesap vermek istememektedirler" İfadesinde bulundu. 'DMM üzerine manipülasyonlar üretildi'İletişim Başkanı Altun, Anayasa Mahkemesinin bir kararı üzerinden Dezenformasyonla Mücadele Merkezine ilişkin son günlerde bazı manipülasyonlar üretildiğini de belirtti. Anayasa Mahkemesinin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının kuruluş kararnamesi olan 14 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin bazı maddelerini iptal ettiğini hatırlatan Başkan Altun, Mahkemenin, "Düzenlemelerin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değil, kanunla yapılması" gerektiğini söylediğini ve 9 ay süre verdiğini aktardı. 'BTK kararı çok önceden alındı'"Bilgi Teknolojileri Kurumunun, Instagram'a erişim engeli kararı alması sonrasında Anayasa Mahkemesinin bu kararı aldığı" yalanının devreye sokulduğunu söyleyen Başkan Altun, Anayasa Mahkemesinin bu kararının Instagram kararı öncesi alındığını ve Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı. İletişim Başkanı Altun, "Burada apaçık bir anakronizm var. Maddi, somut olarak gösterebilecek bir gerçek var." dedi. Devleti, kuralları ve kurumları tanımayanların bu süreçte bu yalana kanabileceklerini söyleyen Fahrettin Altun, ancak siyaset yapan, medyada kendisini kanaat önderi gibi gösteren insanların bu kadar açıkça çürütülebilecek bir yalanı dolaşıma sokmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı. Anayasa Mahkemesinin aldığı kararla "Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin kapanacağı ve yasal dayanağının kalmayacağı" yönünde yalanların da gündeme getirildiğini aktaran Başkan Altun, "Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizin yaptıklarıyla gurur duyuyoruz." diye konuştu. 'Yerli ve milli sosyal medya' çağrısı Yerli ve milli sosyal medya platformları kurulması gerektiğini açıklayan Fahrettin Altun, şunları söyledi: "Yerli ve milli medya kuruluşlarımız nasıl bu süreçte ortaya çıkmışsa, nasıl markalar üretilmişse benzerinin de dijital alanda, dijital medya alanında üretilmesi gerekiyor. Konvansiyonel medya şirketlerinin sahiplerine seslenmek istiyorum, 'Gelin, yeni medyaya, dijital medyaya çok daha fazla yatırım yapın.' Sadece içerik üretiminden bahsetmiyorum. Yerli-milli sosyal medya platformlarının inşasından bahsediyorum. Karşımızdaki sosyal medya platformları özel şirket hüviyetinde olan kurumlardır. Bunlar bu alana yatırım yaptıktan sonra kendilerine geniş bir alan buldular ve bugün itibarıyla küresel alanda ne yazık ki adaletsizliği ve hakikat krizini derinleştirdiler. Buna karşı bizim yerli ve milli sosyal medya platformlarını üretmemiz gerekiyor. Bu noktada özel sektörümüze gerçekten çok ciddi bir rol düşüyor. Dizi sektörümüzün dünyadaki başarısı ortada. Türk şirketlerinin dünyadaki başarısı ortada. Yeter ki biz buna inanalım. Kendimize güvenelim. Biz de kurum olarak elimizden gelen bütün kolaylaştırıcılığı bu süreçte sağlamaya hazırız." şeklinde konuştu. İletişim Başkanı Altun, iletişim, düşünce, ifade özgürlüğü ile haber ve bilgi almanın en temel insan hakkı olduğunu vurgulayarak, "Biz özgürlüklerden yanayız fakat özgürlük adı altında vatandaşımızın hakkının, hukukunun yenmesine müsaade edemeyiz. Vatandaşlarımızın bu hakkını sağlıklı şekilde kullanabilmelerinin yolu da hep beraber vereceğimiz adalet ve hakikat mücadelesinden geçiyor. Biz bu mücadeleyi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vermeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.Instagram açılacak mı?Türkiye 2 gündür META'ya bağlı Instagram'ın yaptığı yasa ihlalleri nedeniyle erişim engeli almasını konuşuyor. Taraflar arasında dün yapılan toplantının da detayları merak ediliyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli getirilen Instagram’ın sahibi META yetkilileri ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaşmıştı. Uraloğlu, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz" demişti. Instagram'ın açılmasına dair detaylar netleşmiş değil.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/btk-ile-yapilan-toplantinin-detaylari-belli-oldu-instagramin-savunmasi-ortaya-cikti-acilacak-mi-1086531243.html

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