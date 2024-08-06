Fahrettin Altun'dan 'yerli ve milli' sosyal medya çağrısı: 'Karşımızda dijital diktatörler var'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Instagram yasağında maliyet tartışması
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Dışişleri Bakanlığı’ndan Lübnan uyarısı ı
12:05
83 dk
HABER MASASI
Instagram'a erişim engeli devam ediyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Eğitimde açık kaynaklı uygulamaları ve Türkiye'nin konumu
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Ukrayna F-16’larında pilot sıkıntısı
16:10
2 dk
SESLİ HABER
Husiler bir SİHA daha düşürdü: ABD’ye maliyeti 31 milyon dolar
16:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
SESLİ HABER
Bill Gates hakkında ciddi iddia: İstenmeyen teklifler
17:32
2 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
17:44
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
ABD'den gerilimi artıracak uçak gemisi hamlesi
18:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'yi eleştirenler ABD ve AB'nin yasaklama geçmişini biliyor mu?
19:15
9 dk
SESLİ HABER
Mali, Ukrayna ile ilişkileri kesti: Gerekçe teröre destek
19:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
07:37
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 106
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Dicle Olcay, canlı yayın konuğumuz
12:07
82 dk
HABER MASASI
İnstagram'a erişim engeli devam ediyor
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
AB'den Belarus'a yeni yaptırım
16:12
2 dk
SESLİ HABER
Irak'ta füze saldırısı: ABD askerleri yaralandı
16:34
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’den iddia: Bir Hizbullah komutanı daha öldürüldü
16:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Meghan Markle 'intihar' sorusunu yanıtladı
17:26
1 dk
SESLİ HABER
Google davasında karar: Tekelleşme
17:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/fahrettin-altundan-yerli-ve-milli-sosyal-medya-cagrisi-karsimizda-dijital-diktatorler-var-1086536769.html
Fahrettin Altun'dan 'yerli ve milli' sosyal medya çağrısı: 'Karşımızda dijital diktatörler var'
Fahrettin Altun'dan 'yerli ve milli' sosyal medya çağrısı: 'Karşımızda dijital diktatörler var'
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin Instagram'ı geçici olarak erişime kapatmasının ardından açıklama yapan İletişim Başkanı Altun, "Karşımızda bir dijital faşizm rejimi ve bu dijital... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T11:26+0300
2024-08-06T13:18+0300
türkiye
instagram
sosyal medya
fahrettin altun
yerli
milli
iletişim
x
facebook
ak parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/12/1065888839_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_46a5b9ce1831c54d3650b4f7895df0c8.jpg
Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Instagram'ı geçici olarak erişime kapatmasının ardından açıklama yaptı. Altun, Batılı sosyal medya devlerinin "dijital faşistler" olduklarını söyledi. Altun "Karşımızda bir dijital faşizm rejimi ve bu dijital faşizm rejimini ayakta tutmaya çalışan dijital diktatörler var. Karşımızdakini çok iyi bilmeli ve tanımalıyız. Bunların en temel iktidar stratejisi ise gündelik hayatlarımızı kolonileştirmek, sömürge altına almak" diyerek "yerli ve milli sosyal medya" kurulmasının da önemine işaret etti. İletişim Başkanı, AK Parti İnsan Hakları Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada "Bu hedefe ulaşmak için, bu yapılan yapay, aşırı tüketim kültürünü özendirmeye çalışmakta, insanları uyuşturan dijital bağımlılık sistemini ayakta tutmak için çabalamakta, gizli sansür ve örtülü özendirme yöntemleriyle siyasal davranış değişikliklerini medyana getirmeye çalışmaktadırlar. Bütün bu süreçlerde elbette devletlerin ve özellikle Batı dışı devletlerin denetim, düzenleme ve hukuki müdahalelerinden kendilerini muaf tutmaya çalışmaktadırlar. Kendilerini hukukun üstünde konumlandırıp hesap vermek istememektedirler" İfadesinde bulundu. 'DMM üzerine manipülasyonlar üretildi'İletişim Başkanı Altun, Anayasa Mahkemesinin bir kararı üzerinden Dezenformasyonla Mücadele Merkezine ilişkin son günlerde bazı manipülasyonlar üretildiğini de belirtti. Anayasa Mahkemesinin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının kuruluş kararnamesi olan 14 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin bazı maddelerini iptal ettiğini hatırlatan Başkan Altun, Mahkemenin, "Düzenlemelerin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değil, kanunla yapılması" gerektiğini söylediğini ve 9 ay süre verdiğini aktardı. 'BTK kararı çok önceden alındı'"Bilgi Teknolojileri Kurumunun, Instagram'a erişim engeli kararı alması sonrasında Anayasa Mahkemesinin bu kararı aldığı" yalanının devreye sokulduğunu söyleyen Başkan Altun, Anayasa Mahkemesinin bu kararının Instagram kararı öncesi alındığını ve Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı. İletişim Başkanı Altun, "Burada apaçık bir anakronizm var. Maddi, somut olarak gösterebilecek bir gerçek var." dedi. Devleti, kuralları ve kurumları tanımayanların bu süreçte bu yalana kanabileceklerini söyleyen Fahrettin Altun, ancak siyaset yapan, medyada kendisini kanaat önderi gibi gösteren insanların bu kadar açıkça çürütülebilecek bir yalanı dolaşıma sokmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı. Anayasa Mahkemesinin aldığı kararla "Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin kapanacağı ve yasal dayanağının kalmayacağı" yönünde yalanların da gündeme getirildiğini aktaran Başkan Altun, "Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizin yaptıklarıyla gurur duyuyoruz." diye konuştu. 'Yerli ve milli sosyal medya' çağrısı Yerli ve milli sosyal medya platformları kurulması gerektiğini açıklayan Fahrettin Altun, şunları söyledi: "Yerli ve milli medya kuruluşlarımız nasıl bu süreçte ortaya çıkmışsa, nasıl markalar üretilmişse benzerinin de dijital alanda, dijital medya alanında üretilmesi gerekiyor. Konvansiyonel medya şirketlerinin sahiplerine seslenmek istiyorum, 'Gelin, yeni medyaya, dijital medyaya çok daha fazla yatırım yapın.' Sadece içerik üretiminden bahsetmiyorum. Yerli-milli sosyal medya platformlarının inşasından bahsediyorum. Karşımızdaki sosyal medya platformları özel şirket hüviyetinde olan kurumlardır. Bunlar bu alana yatırım yaptıktan sonra kendilerine geniş bir alan buldular ve bugün itibarıyla küresel alanda ne yazık ki adaletsizliği ve hakikat krizini derinleştirdiler. Buna karşı bizim yerli ve milli sosyal medya platformlarını üretmemiz gerekiyor. Bu noktada özel sektörümüze gerçekten çok ciddi bir rol düşüyor. Dizi sektörümüzün dünyadaki başarısı ortada. Türk şirketlerinin dünyadaki başarısı ortada. Yeter ki biz buna inanalım. Kendimize güvenelim. Biz de kurum olarak elimizden gelen bütün kolaylaştırıcılığı bu süreçte sağlamaya hazırız." şeklinde konuştu. İletişim Başkanı Altun, iletişim, düşünce, ifade özgürlüğü ile haber ve bilgi almanın en temel insan hakkı olduğunu vurgulayarak, "Biz özgürlüklerden yanayız fakat özgürlük adı altında vatandaşımızın hakkının, hukukunun yenmesine müsaade edemeyiz. Vatandaşlarımızın bu hakkını sağlıklı şekilde kullanabilmelerinin yolu da hep beraber vereceğimiz adalet ve hakikat mücadelesinden geçiyor. Biz bu mücadeleyi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vermeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.Instagram açılacak mı?Türkiye 2 gündür META'ya bağlı Instagram'ın yaptığı yasa ihlalleri nedeniyle erişim engeli almasını konuşuyor. Taraflar arasında dün yapılan toplantının da detayları merak ediliyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli getirilen Instagram’ın sahibi META yetkilileri ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaşmıştı. Uraloğlu, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz" demişti. Instagram'ın açılmasına dair detaylar netleşmiş değil.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/btk-ile-yapilan-toplantinin-detaylari-belli-oldu-instagramin-savunmasi-ortaya-cikti-acilacak-mi-1086531243.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/12/1065888839_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8214c09e37016dc289915d8ae57f39d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
instagram son dakika, instagram engel, instagram açılacak mı, instagram neden kapandı
instagram son dakika, instagram engel, instagram açılacak mı, instagram neden kapandı

Fahrettin Altun'dan 'yerli ve milli' sosyal medya çağrısı: 'Karşımızda dijital diktatörler var'

11:26 06.08.2024 (güncellendi: 13:18 06.08.2024)
© AAFahrettin Altun
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© AA
Abone ol
Türkiye'nin Instagram'ı geçici olarak erişime kapatmasının ardından açıklama yapan İletişim Başkanı Altun, "Karşımızda bir dijital faşizm rejimi ve bu dijital faşizm rejimini ayakta tutmaya çalışan dijital diktatörler var. Karşımızdakini çok iyi bilmeli ve tanımalıyız" dedi. Çözüm için 'yerli ve milli sosyal medya' vurgusu yaptı.
Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Instagram'ı geçici olarak erişime kapatmasının ardından açıklama yaptı. Altun, Batılı sosyal medya devlerinin "dijital faşistler" olduklarını söyledi. Altun "Karşımızda bir dijital faşizm rejimi ve bu dijital faşizm rejimini ayakta tutmaya çalışan dijital diktatörler var. Karşımızdakini çok iyi bilmeli ve tanımalıyız. Bunların en temel iktidar stratejisi ise gündelik hayatlarımızı kolonileştirmek, sömürge altına almak" diyerek "yerli ve milli sosyal medya" kurulmasının da önemine işaret etti.
İletişim Başkanı, AK Parti İnsan Hakları Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada "Bu hedefe ulaşmak için, bu yapılan yapay, aşırı tüketim kültürünü özendirmeye çalışmakta, insanları uyuşturan dijital bağımlılık sistemini ayakta tutmak için çabalamakta, gizli sansür ve örtülü özendirme yöntemleriyle siyasal davranış değişikliklerini medyana getirmeye çalışmaktadırlar. Bütün bu süreçlerde elbette devletlerin ve özellikle Batı dışı devletlerin denetim, düzenleme ve hukuki müdahalelerinden kendilerini muaf tutmaya çalışmaktadırlar. Kendilerini hukukun üstünde konumlandırıp hesap vermek istememektedirler" İfadesinde bulundu.

'DMM üzerine manipülasyonlar üretildi'

İletişim Başkanı Altun, Anayasa Mahkemesinin bir kararı üzerinden Dezenformasyonla Mücadele Merkezine ilişkin son günlerde bazı manipülasyonlar üretildiğini de belirtti. Anayasa Mahkemesinin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının kuruluş kararnamesi olan 14 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin bazı maddelerini iptal ettiğini hatırlatan Başkan Altun, Mahkemenin, "Düzenlemelerin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değil, kanunla yapılması" gerektiğini söylediğini ve 9 ay süre verdiğini aktardı.

'BTK kararı çok önceden alındı'

"Bilgi Teknolojileri Kurumunun, Instagram'a erişim engeli kararı alması sonrasında Anayasa Mahkemesinin bu kararı aldığı" yalanının devreye sokulduğunu söyleyen Başkan Altun, Anayasa Mahkemesinin bu kararının Instagram kararı öncesi alındığını ve Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı. İletişim Başkanı Altun, "Burada apaçık bir anakronizm var. Maddi, somut olarak gösterebilecek bir gerçek var." dedi. Devleti, kuralları ve kurumları tanımayanların bu süreçte bu yalana kanabileceklerini söyleyen Fahrettin Altun, ancak siyaset yapan, medyada kendisini kanaat önderi gibi gösteren insanların bu kadar açıkça çürütülebilecek bir yalanı dolaşıma sokmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı. Anayasa Mahkemesinin aldığı kararla "Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin kapanacağı ve yasal dayanağının kalmayacağı" yönünde yalanların da gündeme getirildiğini aktaran Başkan Altun, "Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizin yaptıklarıyla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

'Yerli ve milli sosyal medya' çağrısı

Yerli ve milli sosyal medya platformları kurulması gerektiğini açıklayan Fahrettin Altun, şunları söyledi:
"Yerli ve milli medya kuruluşlarımız nasıl bu süreçte ortaya çıkmışsa, nasıl markalar üretilmişse benzerinin de dijital alanda, dijital medya alanında üretilmesi gerekiyor. Konvansiyonel medya şirketlerinin sahiplerine seslenmek istiyorum, 'Gelin, yeni medyaya, dijital medyaya çok daha fazla yatırım yapın.' Sadece içerik üretiminden bahsetmiyorum. Yerli-milli sosyal medya platformlarının inşasından bahsediyorum. Karşımızdaki sosyal medya platformları özel şirket hüviyetinde olan kurumlardır. Bunlar bu alana yatırım yaptıktan sonra kendilerine geniş bir alan buldular ve bugün itibarıyla küresel alanda ne yazık ki adaletsizliği ve hakikat krizini derinleştirdiler. Buna karşı bizim yerli ve milli sosyal medya platformlarını üretmemiz gerekiyor. Bu noktada özel sektörümüze gerçekten çok ciddi bir rol düşüyor. Dizi sektörümüzün dünyadaki başarısı ortada. Türk şirketlerinin dünyadaki başarısı ortada. Yeter ki biz buna inanalım. Kendimize güvenelim. Biz de kurum olarak elimizden gelen bütün kolaylaştırıcılığı bu süreçte sağlamaya hazırız." şeklinde konuştu.
İletişim Başkanı Altun, iletişim, düşünce, ifade özgürlüğü ile haber ve bilgi almanın en temel insan hakkı olduğunu vurgulayarak, "Biz özgürlüklerden yanayız fakat özgürlük adı altında vatandaşımızın hakkının, hukukunun yenmesine müsaade edemeyiz. Vatandaşlarımızın bu hakkını sağlıklı şekilde kullanabilmelerinin yolu da hep beraber vereceğimiz adalet ve hakikat mücadelesinden geçiyor. Biz bu mücadeleyi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vermeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Instagram açılacak mı?

Türkiye 2 gündür META'ya bağlı Instagram'ın yaptığı yasa ihlalleri nedeniyle erişim engeli almasını konuşuyor. Taraflar arasında dün yapılan toplantının da detayları merak ediliyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli getirilen Instagram’ın sahibi META yetkilileri ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaşmıştı. Uraloğlu, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz" demişti. Instagram'ın açılmasına dair detaylar netleşmiş değil.
Instagram, telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
TÜRKİYE
Gözler 'sır gibi saklanan' BTK-Instagram toplantısındaydı: META'nın savunması ortaya çıktı
07:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала