https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/btk-ile-yapilan-toplantinin-detaylari-belli-oldu-instagramin-savunmasi-ortaya-cikti-acilacak-mi-1086531243.html

Gözler 'sır gibi saklanan' BTK-İnstagram toplantısındaydı: META'nın savunması ortaya çıktı

Gözler 'sır gibi saklanan' BTK-İnstagram toplantısındaydı: META'nın savunması ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Türkiye 2 gündür META'ya bağlı İnstagram'ın yaptığı yasa ihlalleri nedeniyle erişim engeli almasını konuşuyor. Taraflar arasında dün yapılan toplantının da... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T07:53+0300

2024-08-06T07:53+0300

2024-08-06T08:19+0300

türkiye

instagram

meta

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terör

terör örgütü

hamas

hamas

erişim

erişim engeli

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli getirilen Instagram’ın sahibi META yetkilileri ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Uraloğlu, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz" dedi.Toplantıya, Uraloğlu’nun yanı sıra Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri de katıldı. Görüşmede, META’ya katalog suçlar ve toplumun hassasiyetlerine aykırı içeriklerin yanı sıra, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için yayımlanan taziye mesajları konusunda uyarılar yapıldı. İnstagram: ABD terör örgütü olarak gördüğü için algoritma engelliyorMilliyet'ten Meltem Güneş'in haberine göre ise META yetkilileri, ABD’nin Hamas’ı terör örgütü olarak kabul ettiğini ve paylaşımların algoritmalarla engellendiğini savundu.Türkiye: Algoritma PKK, PYD ve FETÖ'ye destek mesajlarını da engellemeli ama yapmıyorUraloğlu başkanlığındaki heyet, Türkiye’nin terör örgütü listesinde yer alan PKK, PYD ve FETÖ’ye yönelik destek mesajlarının da algoritmalarla engellenmesi gerektiğini belirtti. META, PKK konusunda bu talebe yeşil ışık yaktı. Türkiye’nin platformdan kaldırılmasını istediği içerik listesi şirkete sunuldu. Ancak terör tanımı konusunda görüş ayrılığı yaşandı.Toplantının ardından ne olmuştu? Bakan Uraloğlu, kritik toplantıya ilişkin duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı. Katalog suçlar çerçevesinde uyguladığı politikalar nedeniyle erişim engeli getirilen Instagram yetkilileri ile yapılan görüşmeyi hatırlatarak, “Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimizi ilettik. Kendileriyle öğleden sonra yeniden bir araya geleceğiz. Taleplerimizin karşılanması hususunda olumlu gelişmeler bekliyoruz” demiştiMETA’dan yapılan açıklamada, “Türkiye’de Instagram’a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla iletişim kuramıyor, işletmeler de müşterilerine ulaşamıyor. Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapacağız” denildi.Katalog suçlar nelerdir?Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) belirli ve ciddi suç kategorilerine verilen isimdir. Bu suçlar, toplumun güvenliğini ve düzenini koruma amacıyla detaylı bir şekilde tanımlanmış ve ağır cezalarla yaptırıma bağlanmıştır. Katalog suçlar arasında adam öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, dolandırıcılık, rüşvet gibi suçlar yer alır. Bu suçların işlenmesi durumunda, yasal süreçler daha sıkı bir şekilde yürütülür ve ağır cezalar uygulanır. Katalog suçlar, toplumda büyük yankı uyandıran ve genellikle kamu düzenini ciddi şekilde bozan fiiller olarak değerlendirilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/yurtdisindan-alisveris-yapmak-artik-neredeyse-imkansiz-sinirlama-geldi-vergiye-buyuk-zam-yapildi-1086531896.html

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