Dünya rekoru sonrası Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu
23:18 05.08.2024 (güncellendi: 00:31 06.08.2024)
© AA / Mustafa ÇiftçiArmand Duplantis, Paris'te milli atıcı Yusuf Dikeç ile özdeşleşen pozu verdi
© AA / Mustafa Çiftçi
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sırıkla atlamada altın madalya elde eden Duplantis, Yusuf Dikeç'in dünyanın konuştuğu atış pozunu verdi.
İsveçli sırıkla atlamacı Armand Duplantis, yarış sonrası Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ilk atıcılık alanında madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in ünlü pozunu verdi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın onuncu gününde Erkekler Sırıkla Atlama Finali, Stade de France'da yapıldı. İsveçli sporcu Armand Duplantis, finalde mücadele etti. Sırıkla atlamada kendisine ait dünya rekorunu kiran Armand Duplantis, Paris'te milli atıcı Yusuf Dikeç ile özdeşleşen pozu verdi.
Bakan Bak'tan 'Yusuf abini örnek alırsın' paylaşımı
Duplantis'in verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak "Olimpiyat rekoru da kırsan Yusuf abini örnek alırsın" ifadesini kullandı.
Olimpiyat rekoru da kırsan Yusuf abini örnek alırsın.🇹🇷😎 pic.twitter.com/WSLJ4KPYqD— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) August 5, 2024
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEVOlimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis, Paris'te milli atıcı Yusuf Dikeç ile özdeşleşen pozu verdi.
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© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
Olimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis, Paris'te milli atıcı Yusuf Dikeç ile özdeşleşen pozu verdi.
© AA / Mustafa ÇiftçiOlimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis, Paris'te milli atıcı Yusuf Dikeç ile özdeşleşen pozu verdi.
2/3
© AA / Mustafa Çiftçi
Olimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis, Paris'te milli atıcı Yusuf Dikeç ile özdeşleşen pozu verdi.
© AFP 2023 / ANTONIN THUILLIEROlimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis, Paris'te milli atıcı Yusuf Dikeç ile özdeşleşen pozu verdi.
3/3
© AFP 2023 / ANTONIN THUILLIER
Olimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis, Paris'te milli atıcı Yusuf Dikeç ile özdeşleşen pozu verdi.
1/3
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
Olimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis, Paris'te milli atıcı Yusuf Dikeç ile özdeşleşen pozu verdi.
2/3
© AA / Mustafa Çiftçi
Olimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis, Paris'te milli atıcı Yusuf Dikeç ile özdeşleşen pozu verdi.
3/3
© AFP 2023 / ANTONIN THUILLIER
Olimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis, Paris'te milli atıcı Yusuf Dikeç ile özdeşleşen pozu verdi.
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Yusuf Dikeç gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Müsabakalarda lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen Dikeç, atış sırasındaki özgün duruşuyla başta sosyal medyanın ardından dünyanın dikkatini üzerine çekti.
'Bu kadar olacağını tahmin etmiyordum'
Olimpiyatlardan sonra Türkiye'ye dönüşü sırasında basın mensuplarının sorularına yanıt veren Yusuf Dikeç "Olimpiyatlarda genelde birinciler hatırlanır, ama bu kez siz hatırlanacaksınız, ne diyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtta "Dünya basınının konuşması bizi de mutlu ve motive ediyor. Bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Şaşırdım" demişti.