Pentagon, Irak'taki hava üssüne saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Instagram yasağında maliyet tartışması
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Dışişleri Bakanlığı’ndan Lübnan uyarısı ı
12:05
83 dk
HABER MASASI
Instagram'a erişim engeli devam ediyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Eğitimde açık kaynaklı uygulamaları ve Türkiye'nin konumu
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Ukrayna F-16’larında pilot sıkıntısı
16:10
2 dk
SESLİ HABER
Husiler bir SİHA daha düşürdü: ABD’ye maliyeti 31 milyon dolar
16:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
SESLİ HABER
Bill Gates hakkında ciddi iddia: İstenmeyen teklifler
17:32
2 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
17:44
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
ABD'den gerilimi artıracak uçak gemisi hamlesi
18:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'yi eleştirenler ABD ve AB'nin yasaklama geçmişini biliyor mu?
19:15
9 dk
SESLİ HABER
Mali, Ukrayna ile ilişkileri kesti: Gerekçe teröre destek
19:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
07:37
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 106
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Dicle Olcay, canlı yayın konuğumuz
12:07
82 dk
HABER MASASI
İnstagram'a erişim engeli devam ediyor
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
AB'den Belarus'a yeni yaptırım
16:12
2 dk
SESLİ HABER
Irak'ta füze saldırısı: ABD askerleri yaralandı
16:34
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’den iddia: Bir Hizbullah komutanı daha öldürüldü
16:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Meghan Markle 'intihar' sorusunu yanıtladı
17:26
1 dk
SESLİ HABER
Google davasında karar: Tekelleşme
17:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/pentagon-iraktaki-hava-ussune-saldiridan-irani-sorumlu-tuttu-1086543288.html
Pentagon, Irak'taki hava üssüne saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu
Pentagon, Irak'taki hava üssüne saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün gece Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roketli saldırıdan İran’ı sorumlu tutarak, İran ve... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T13:36+0300
2024-08-06T13:36+0300
dünya
ortadoğu
irak
iran
hizbullah
abd
askeri üs
hava üssü
abd savunma bakanlığı (pentagon)
pentagon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079618535_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a4b6739ad58bb869ac4c6effe864c4c1.jpg
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) resmi internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, Pentagon şefi Austin ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant’ın, Irak'ta ABD askerlerinin konuşlandığı hava üssüne yapılan saldırıyı ‘tehlikeli bir tırmanış’ olarak nitelendirdiğine değinilirken, “Bakan Austin ve Bakan Gallant, İran ile koordinasyon halinde hareket eden paramiliter güçlerin Irak'ın batısındaki Ayn el-Esad Hava Üssü'nde görevli ABD askeri personeline yönelik saldırısının tehlikeli bir tırmanışa işaret ettiği ve İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı rolünü ortaya koyduğu konusunda mutabık kalmışlardır” ifadelerine yer verildi.Açıklamanın devamında, Austin ve Gallant arasındaki görüşmede ele anılan konular arasında, İran, Lübnan'daki Hizbullah hareketi ve ‘Tahran'la koordinasyon halindeki’ diğer Şii hareketlerden gelen tehditler karşısında ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığının yer aldığı aktarıldı.Irak yönetimi, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı müsteşarların kaldığı ülkenin batısındaki Enbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esad Üssü'ne dün iki füzeyle saldırı düzenlendiğini duyurdu.Irak'a yönelik yurt içi ve yurt dışından herhangi bir saldırının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/irakta-abd-askerlerinin-bulundugu-ayn-el-esad-hava-ussune-roketli-saldiri--1086529165.html
irak
iran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079618535_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4386ebb295ae9200451e9e596e55543c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, irak, iran, hizbullah, abd, askeri üs, hava üssü, abd savunma bakanlığı (pentagon), pentagon
ortadoğu, irak, iran, hizbullah, abd, askeri üs, hava üssü, abd savunma bakanlığı (pentagon), pentagon

Pentagon, Irak'taki hava üssüne saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu

13:36 06.08.2024
© AP Photo / Maya AlleruzzoABD Savunma Bakanı Lloyd Austin
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Abone ol
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün gece Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roketli saldırıdan İran’ı sorumlu tutarak, İran ve müttefiki Şii milisleri suçladı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) resmi internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, Pentagon şefi Austin ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant’ın, Irak'ta ABD askerlerinin konuşlandığı hava üssüne yapılan saldırıyı ‘tehlikeli bir tırmanış’ olarak nitelendirdiğine değinilirken, “Bakan Austin ve Bakan Gallant, İran ile koordinasyon halinde hareket eden paramiliter güçlerin Irak'ın batısındaki Ayn el-Esad Hava Üssü'nde görevli ABD askeri personeline yönelik saldırısının tehlikeli bir tırmanışa işaret ettiği ve İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı rolünü ortaya koyduğu konusunda mutabık kalmışlardır” ifadelerine yer verildi.
Açıklamanın devamında, Austin ve Gallant arasındaki görüşmede ele anılan konular arasında, İran, Lübnan'daki Hizbullah hareketi ve ‘Tahran'la koordinasyon halindeki’ diğer Şii hareketlerden gelen tehditler karşısında ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığının yer aldığı aktarıldı.
Irak yönetimi, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı müsteşarların kaldığı ülkenin batısındaki Enbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esad Üssü'ne dün iki füzeyle saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Irak'a yönelik yurt içi ve yurt dışından herhangi bir saldırının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Irak'taki üsleri, diplomatik misyonları, uluslararası koalisyonunun danışmanlarının bulunduğu yeri hedef alan, bölgede gerilimi artıracak, Irak'ı tehlikeli durumlara sürükleyecek, devletin çeşitli çıkarlarına zarar verecek her türlü pervasız eylem ve uygulamayı reddediyoruz. Güvenlik güçlerimizin yetkili makamları ve oluşumları, istihbarat ve güvenlik çalışmaları sayesinde bu saldırının failleri hakkında önemli bilgilere ulaşmış olup, faillerin adalet karşısına çıkarılması için çalışıyoruz. Irak'ın güvenliği ve istikrarının korunması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğimizi bir kez daha teyit ediyoruz. Irak topraklarının hesaplaşma, savaş ve çatışmaların yansıdığı bir alana sürüklenmesini kabul etmeyeceğiz.
Ayn el-Esed Hava Üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
DÜNYA
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roketli saldırı
00:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала