https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/pentagon-iraktaki-hava-ussune-saldiridan-irani-sorumlu-tuttu-1086543288.html
Pentagon, Irak'taki hava üssüne saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu
Pentagon, Irak'taki hava üssüne saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün gece Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roketli saldırıdan İran’ı sorumlu tutarak, İran ve... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T13:36+0300
2024-08-06T13:36+0300
2024-08-06T13:36+0300
dünya
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iran
hizbullah
abd
askeri üs
hava üssü
abd savunma bakanlığı (pentagon)
pentagon
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) resmi internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, Pentagon şefi Austin ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant’ın, Irak'ta ABD askerlerinin konuşlandığı hava üssüne yapılan saldırıyı ‘tehlikeli bir tırmanış’ olarak nitelendirdiğine değinilirken, “Bakan Austin ve Bakan Gallant, İran ile koordinasyon halinde hareket eden paramiliter güçlerin Irak'ın batısındaki Ayn el-Esad Hava Üssü'nde görevli ABD askeri personeline yönelik saldırısının tehlikeli bir tırmanışa işaret ettiği ve İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı rolünü ortaya koyduğu konusunda mutabık kalmışlardır” ifadelerine yer verildi.Açıklamanın devamında, Austin ve Gallant arasındaki görüşmede ele anılan konular arasında, İran, Lübnan'daki Hizbullah hareketi ve ‘Tahran'la koordinasyon halindeki’ diğer Şii hareketlerden gelen tehditler karşısında ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığının yer aldığı aktarıldı.Irak yönetimi, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı müsteşarların kaldığı ülkenin batısındaki Enbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esad Üssü'ne dün iki füzeyle saldırı düzenlendiğini duyurdu.Irak'a yönelik yurt içi ve yurt dışından herhangi bir saldırının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/irakta-abd-askerlerinin-bulundugu-ayn-el-esad-hava-ussune-roketli-saldiri--1086529165.html
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ortadoğu, irak, iran, hizbullah, abd, askeri üs, hava üssü, abd savunma bakanlığı (pentagon), pentagon
ortadoğu, irak, iran, hizbullah, abd, askeri üs, hava üssü, abd savunma bakanlığı (pentagon), pentagon
Pentagon, Irak'taki hava üssüne saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün gece Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roketli saldırıdan İran’ı sorumlu tutarak, İran ve müttefiki Şii milisleri suçladı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) resmi internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, Pentagon şefi Austin ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant’ın, Irak'ta ABD askerlerinin konuşlandığı hava üssüne yapılan saldırıyı ‘tehlikeli bir tırmanış’ olarak nitelendirdiğine değinilirken, “Bakan Austin ve Bakan Gallant, İran ile koordinasyon halinde hareket eden paramiliter güçlerin Irak'ın batısındaki Ayn el-Esad Hava Üssü'nde görevli ABD askeri personeline yönelik saldırısının tehlikeli bir tırmanışa işaret ettiği ve İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı rolünü ortaya koyduğu konusunda mutabık kalmışlardır” ifadelerine yer verildi.
Açıklamanın devamında, Austin ve Gallant arasındaki görüşmede ele anılan konular arasında, İran, Lübnan'daki Hizbullah hareketi ve ‘Tahran'la koordinasyon halindeki’ diğer Şii hareketlerden gelen tehditler karşısında ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığının yer aldığı aktarıldı.
Irak yönetimi, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı müsteşarların kaldığı ülkenin batısındaki Enbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esad Üssü'ne dün iki füzeyle saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Irak'a yönelik yurt içi ve yurt dışından herhangi bir saldırının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Irak'taki üsleri, diplomatik misyonları, uluslararası koalisyonunun danışmanlarının bulunduğu yeri hedef alan, bölgede gerilimi artıracak, Irak'ı tehlikeli durumlara sürükleyecek, devletin çeşitli çıkarlarına zarar verecek her türlü pervasız eylem ve uygulamayı reddediyoruz. Güvenlik güçlerimizin yetkili makamları ve oluşumları, istihbarat ve güvenlik çalışmaları sayesinde bu saldırının failleri hakkında önemli bilgilere ulaşmış olup, faillerin adalet karşısına çıkarılması için çalışıyoruz. Irak'ın güvenliği ve istikrarının korunması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğimizi bir kez daha teyit ediyoruz. Irak topraklarının hesaplaşma, savaş ve çatışmaların yansıdığı bir alana sürüklenmesini kabul etmeyeceğiz.