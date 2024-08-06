https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/pentagon-iraktaki-hava-ussune-saldiridan-irani-sorumlu-tuttu-1086543288.html

Pentagon, Irak'taki hava üssüne saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu

Pentagon, Irak'taki hava üssüne saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün gece Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roketli saldırıdan İran’ı sorumlu tutarak, İran ve... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T13:36+0300

2024-08-06T13:36+0300

2024-08-06T13:36+0300

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askeri üs

hava üssü

abd savunma bakanlığı (pentagon)

pentagon

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) resmi internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, Pentagon şefi Austin ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant’ın, Irak'ta ABD askerlerinin konuşlandığı hava üssüne yapılan saldırıyı ‘tehlikeli bir tırmanış’ olarak nitelendirdiğine değinilirken, “Bakan Austin ve Bakan Gallant, İran ile koordinasyon halinde hareket eden paramiliter güçlerin Irak'ın batısındaki Ayn el-Esad Hava Üssü'nde görevli ABD askeri personeline yönelik saldırısının tehlikeli bir tırmanışa işaret ettiği ve İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı rolünü ortaya koyduğu konusunda mutabık kalmışlardır” ifadelerine yer verildi.Açıklamanın devamında, Austin ve Gallant arasındaki görüşmede ele anılan konular arasında, İran, Lübnan'daki Hizbullah hareketi ve ‘Tahran'la koordinasyon halindeki’ diğer Şii hareketlerden gelen tehditler karşısında ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığının yer aldığı aktarıldı.Irak yönetimi, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı müsteşarların kaldığı ülkenin batısındaki Enbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esad Üssü'ne dün iki füzeyle saldırı düzenlendiğini duyurdu.Irak'a yönelik yurt içi ve yurt dışından herhangi bir saldırının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/irakta-abd-askerlerinin-bulundugu-ayn-el-esad-hava-ussune-roketli-saldiri--1086529165.html

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ortadoğu, irak, iran, hizbullah, abd, askeri üs, hava üssü, abd savunma bakanlığı (pentagon), pentagon