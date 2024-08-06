https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/ankarada-dogal-gaz-patlamasi-bir-kisi-hayatini-kaybetti--1086549921.html

Ankara'da doğalgaz patlaması: Bir kişi hayatını kaybetti

Ankara'da doğalgaz patlaması: Bir kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir apartmanda patlama meydana geldi. Doğalgazdan olduğu düşünülen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T16:51+0300

2024-08-06T16:51+0300

2024-08-06T16:55+0300

türkiye

doğal gaz

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

ankara

doğal gaz patlaması

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/images/sharing/article/tur/1086549921.jpg?1722952557

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 14.30 sularında bir apartmanın giriş katında doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen bir patlama oldu. İhbar üzerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve doğalgaz ekibi sevk edildi.İtfaiyenin hızlı müdahalesi üzerine patlamanın ardından meydana gelen yangın kontrol altına alındı.Ekiplerin doğalgazdan çıktığını tahmin ettiği patlamada 1 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

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doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), ankara, doğal gaz patlaması