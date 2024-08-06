https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/ankarada-dogal-gaz-patlamasi-bir-kisi-hayatini-kaybetti--1086549921.html
Ankara'da doğalgaz patlaması: Bir kişi hayatını kaybetti
Ankara'da doğalgaz patlaması: Bir kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir apartmanda patlama meydana geldi. Doğalgazdan olduğu düşünülen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T16:51+0300
2024-08-06T16:51+0300
2024-08-06T16:55+0300
türkiye
doğal gaz
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
ankara
doğal gaz patlaması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/images/sharing/article/tur/1086549921.jpg?1722952557
Ankara'nın Çankaya ilçesinde 14.30 sularında bir apartmanın giriş katında doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen bir patlama oldu. İhbar üzerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve doğalgaz ekibi sevk edildi.İtfaiyenin hızlı müdahalesi üzerine patlamanın ardından meydana gelen yangın kontrol altına alındı.Ekiplerin doğalgazdan çıktığını tahmin ettiği patlamada 1 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/adanada-bir-suclu-kelimenin-tam-anlamiyla-burun-farkiyla-yakalandi-1086546290.html
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doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), ankara, doğal gaz patlaması
doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), ankara, doğal gaz patlaması
Ankara'da doğalgaz patlaması: Bir kişi hayatını kaybetti
16:51 06.08.2024 (güncellendi: 16:55 06.08.2024)
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir apartmanda patlama meydana geldi. Doğalgazdan olduğu düşünülen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde 14.30 sularında bir apartmanın giriş katında doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen bir patlama oldu.
İhbar üzerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve doğalgaz ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin hızlı müdahalesi üzerine patlamanın ardından meydana gelen yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin doğalgazdan çıktığını tahmin ettiği patlamada 1 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.