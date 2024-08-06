https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/akaryakitta-tabela-tekrar-degisti-benzine-indirim-1086537203.html
Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Benzine indirim
Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Benzine indirim
Sputnik Türkiye
Dün gece yarısından itibaren gelen 1 Lira 73 Kuruşluk indirim tabelaya yansıdı. Araç sahipleri benzine gelen indirim sonrası güncel fiyatları araştırıyor. 6... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T12:44+0300
2024-08-06T12:44+0300
2024-08-06T12:44+0300
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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bu gece yarısından itibaren düştü. İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları: Benzine 1.73 TL indirim Benzin grubuna bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim yapıldı. Motorin grubunda ise şimdilik herhangi bir değişiklik haberi bulunmuyor. Benzine ne kadar oldu?İstanbul: 43.37 TL İzmir: 44.41 TL Ankara: 44.00 TL Motorin fiyatları sabit kaldı İstanbul: 43.62 TL İzmir: 44.72 TL Ankara: 44.24 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/benzine-indirim-geldi--1086516804.html
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Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Benzine indirim
Dün gece yarısından itibaren gelen 1 Lira 73 Kuruşluk indirim tabelaya yansıdı. Araç sahipleri benzine gelen indirim sonrası güncel fiyatları araştırıyor. 6 ağustos 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bu gece yarısından itibaren düştü.
İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları:
Benzine 1.73 TL indirim Benzin
grubuna bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim
yapıldı. Motorin grubunda ise şimdilik herhangi bir değişiklik haberi bulunmuyor.
Motorin fiyatları sabit kaldı