https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/akaryakitta-tabela-tekrar-degisti-benzine-indirim-1086537203.html

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Benzine indirim

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Benzine indirim

Sputnik Türkiye

Dün gece yarısından itibaren gelen 1 Lira 73 Kuruşluk indirim tabelaya yansıdı. Araç sahipleri benzine gelen indirim sonrası güncel fiyatları araştırıyor. 6... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T12:44+0300

2024-08-06T12:44+0300

2024-08-06T12:44+0300

benzin

türkiye

motorin

akaryakıt

lpg

petrol

zam

indirim

araba

otomobil

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086021801_15:0:575:315_1920x0_80_0_0_3178f9a51c3c5f978b4e80f4e7c4aa71.jpg

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bu gece yarısından itibaren düştü. İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları: Benzine 1.73 TL indirim Benzin grubuna bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim yapıldı. Motorin grubunda ise şimdilik herhangi bir değişiklik haberi bulunmuyor. Benzine ne kadar oldu?İstanbul: 43.37 TL İzmir: 44.41 TL Ankara: 44.00 TL Motorin fiyatları sabit kaldı İstanbul: 43.62 TL İzmir: 44.72 TL Ankara: 44.24 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/benzine-indirim-geldi--1086516804.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir akaryakıt fiyatı, akaryakıt fiyatı, benzin fiyatı, istanbul benzin fiyatı, ankara benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir motorin fiyatı, istanbul motorin fiyatı, benzine indirim, benzin indirimi, motorin indirimi, akaryakıt son dakika, benzin indirim, motorin indirim, 6 aralık 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç tl, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu, benzin ötv zammı, motorin ötv zammı, mazot fiyatları ne kadar, lpg fiyatı, lpg zammı