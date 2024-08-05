https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/benzine-indirim-geldi--1086516804.html

Benzine indirim geldi

Benzine indirim geldi

Sputnik Türkiye

Benzin fiyatlarına 1 lira 73 kuruş indirim geldi. 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T16:26+0300

2024-08-05T16:26+0300

2024-08-05T17:07+0300

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petrol

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları takip ediliyor.Benzine indirimBenzin fiyatlarına 1 lira 73 kuruş indirim geldi.İndirim bu geceden itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.Brent petrolün varil fiyatı 76.11 dolarBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,11 dolardan işlem görüyor.Cuma günü 80,46 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,81 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,91 azalarak 76,11 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 72,81 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları yılın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor.Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'deki resesyon endişeleri etkili oldu.

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benzin, indirim, ekonomi, son dakika, petrol