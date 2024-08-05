https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/benzine-indirim-geldi--1086516804.html
Benzine indirim geldi
Benzine indirim geldi
Sputnik Türkiye
Benzin fiyatlarına 1 lira 73 kuruş indirim geldi. 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T16:26+0300
2024-08-05T16:26+0300
2024-08-05T17:07+0300
ekonomi
benzin
indirim
ekonomi
son dakika
petrol
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları takip ediliyor.Benzine indirimBenzin fiyatlarına 1 lira 73 kuruş indirim geldi.İndirim bu geceden itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.Brent petrolün varil fiyatı 76.11 dolarBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,11 dolardan işlem görüyor.Cuma günü 80,46 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,81 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,91 azalarak 76,11 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 72,81 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları yılın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor.Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'deki resesyon endişeleri etkili oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/kripto-paralarda-sert-dusus-son-24-saatte-yuzde-125-geriledi-1086504452.html
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benzin, indirim, ekonomi, son dakika, petrol
benzin, indirim, ekonomi, son dakika, petrol
Benzine indirim geldi
16:26 05.08.2024 (güncellendi: 17:07 05.08.2024)
Benzin fiyatlarına 1 lira 73 kuruş indirim geldi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları takip ediliyor.
Benzin fiyatlarına 1 lira 73 kuruş indirim geldi.
İndirim bu geceden itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Brent petrolün varil fiyatı 76.11 dolar
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,11 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 80,46 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,81 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,91 azalarak 76,11 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 72,81 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları yılın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor.
Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'deki resesyon endişeleri etkili oldu.