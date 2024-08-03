https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiriyor-benzine-buyuk-indirim-icin-tarih-belli-oldu-1086462209.html
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Benzine büyük indirim için tarih belli oldu
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Benzine büyük indirim için tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
Araç sahipleri için önemli bir gelişme yaşandı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatları 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren... 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T12:23+0300
2024-08-03T12:23+0300
2024-08-03T12:23+0300
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Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte benzin ve motorin fiyatları da sürekli değişiyor. 25 Temmuz'da motorin fiyatına 1.47 TL indirim yapılmıştı. Bugün ise benzin fiyatlarına dair yeni bir indirim haberi geldi. Benzin fiyatı litre başına 1.73 TL düşecek ve bu indirim 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak. Motorin fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik beklenmiyor.İndirim sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar olacak?Benzine yapılacak 1.73 TL'lik indirimin ardından İstanbul'da benzin litre fiyatı ortalama 43.37 TL’ye, İzmir’de 44.41 TL’ye ve Ankara’da ise 44 TL’ye düşecek.İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatlarıAkaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunur. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde edilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/akaryakit-icin-resmi-gazeteden-karar-benzin-motorin-ve-biyoyakitta-epdk-yeni-fiyatlari-acikladi-1086459429.html
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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Benzine büyük indirim için tarih belli oldu
Araç sahipleri için önemli bir gelişme yaşandı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatları 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren değişecek. Peki, 3 Ağustos 2024 itibarıyla benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak? İşte İstanbul, İzmir ve Ankara’daki güncel benzin ve motorin litre fiyatları…
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte benzin ve motorin fiyatları da sürekli değişiyor. 25 Temmuz'da motorin fiyatına 1.47 TL indirim yapılmıştı. Bugün ise benzin fiyatlarına dair yeni bir indirim haberi geldi. Benzin fiyatı litre başına 1.73 TL düşecek ve bu indirim 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak. Motorin fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
İndirim sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar olacak?
Benzine yapılacak 1.73 TL'lik indirimin ardından İstanbul'da benzin litre fiyatı ortalama 43.37 TL’ye, İzmir’de 44.41 TL’ye ve Ankara’da ise 44 TL’ye düşecek.
İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul: Benzin litre fiyatı 43.64 TL, motorin litre fiyatı 45.20 TL.
İzmir: Benzin litre fiyatı 44.41 TL, motorin litre fiyatı 45.20 TL.
Ankara: Benzin litre fiyatı 44 TL, motorin litre fiyatı 45.20 TL.
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunur. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde edilir.