https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiriyor-benzine-buyuk-indirim-icin-tarih-belli-oldu-1086462209.html

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Benzine büyük indirim için tarih belli oldu

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Benzine büyük indirim için tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

Araç sahipleri için önemli bir gelişme yaşandı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatları 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren... 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T12:23+0300

2024-08-03T12:23+0300

2024-08-03T12:23+0300

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Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte benzin ve motorin fiyatları da sürekli değişiyor. 25 Temmuz'da motorin fiyatına 1.47 TL indirim yapılmıştı. Bugün ise benzin fiyatlarına dair yeni bir indirim haberi geldi. Benzin fiyatı litre başına 1.73 TL düşecek ve bu indirim 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak. Motorin fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik beklenmiyor.İndirim sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar olacak?Benzine yapılacak 1.73 TL'lik indirimin ardından İstanbul'da benzin litre fiyatı ortalama 43.37 TL’ye, İzmir’de 44.41 TL’ye ve Ankara’da ise 44 TL’ye düşecek.İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatlarıAkaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunur. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde edilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/akaryakit-icin-resmi-gazeteden-karar-benzin-motorin-ve-biyoyakitta-epdk-yeni-fiyatlari-acikladi-1086459429.html

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