https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/abnin-turkakim-uzerinden-rusyadan-dogalgaz-aliminda-ani-artis-1086540813.html
AB’nin TürkAkım üzerinden Rusya’dan doğalgaz alımında ani artış
AB’nin TürkAkım üzerinden Rusya’dan doğalgaz alımında ani artış
Sputnik Türkiye
Avrupa ve Asya'daki anormal sıcaklar Rus doğalgazına yönelik talebi yüksek seviyelerde tutmaya devam ediyor. Avrupa Gaz İletim Sistemi Operatörleri Ağı'na... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T12:37+0300
2024-08-06T12:37+0300
2024-08-06T12:49+0300
ekonomi
rusya
avrupa birliği
ab
türkakım
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
gaz sevkiyatı
artış
gazprom
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103324/22/1033242250_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1da5f76501f0c68fe8225e5a41715541.jpg
ENTSOG’un yayınladığı bilgiye göre, TürkAkım doğalgaz boru hattı üzerinden Rusya’dan AB ülkelerine gaz arzında Temmuz ayında büyük artış gözlemlendi. Temmuz ayında, en az 1 milyar 500 bin metreküp seviyesinde gerçekleşen sevkiyat, Haziran’a göre yüzde 29 art gösterdi. Bu artış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oldu.AB ülkeleri, bu yılın ilk yarısında toplamda 9 milyar 260 milyon metreküp satın aldı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40.5 daha fazla.Temmuz'da günlük ortalama gaz hacmi 48 milyon 900 bin metreküp olarak gerçekleşti. Bu, Gazprom'un günde ortalama 49.4 milyon metreküp gaz tedarik ettiği 2023 Ağustos ayından bu yana görülen en yüksek rakam oldu.Daha önce Shell İcra Kurulu Başkanı Wael Sawan, Avrupa'daki enerji krizinin sona erdiğini açıklamıştı. Sawan’a göre bölgedeki doğalgaz, petrol ve elektrik fiyatları düştü ve istikrara kavuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/bakan-simsekten-kara-pazartesi-icin-panik-atak-yorumu-kuresel-krizden-turkiye-etkilenir-mi-1086537998.html
rusya
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103324/22/1033242250_352:0:1552:900_1920x0_80_0_0_71a162310daefd885352b087ed806b09.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, avrupa birliği, ab, türkakım, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, gaz sevkiyatı, artış, gazprom, shell
rusya, avrupa birliği, ab, türkakım, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, gaz sevkiyatı, artış, gazprom, shell
AB’nin TürkAkım üzerinden Rusya’dan doğalgaz alımında ani artış
12:37 06.08.2024 (güncellendi: 12:49 06.08.2024)
Avrupa ve Asya'daki anormal sıcaklar Rus doğalgazına yönelik talebi yüksek seviyelerde tutmaya devam ediyor. Avrupa Gaz İletim Sistemi Operatörleri Ağı'na (ENTSOG) göre, Rus gazının TürkAkım üzerinden Avrupa Birliği’ne (AB) sevkiyatı yılın ilk yarısında yüzde 40.5 artışla 9 milyar 260 milyon metreküp olarak gerçekleşti.
ENTSOG’un yayınladığı bilgiye göre, TürkAkım doğalgaz boru hattı üzerinden Rusya’dan AB ülkelerine gaz arzında Temmuz ayında büyük artış gözlemlendi.
Temmuz ayında, en az 1 milyar 500 bin metreküp seviyesinde gerçekleşen sevkiyat, Haziran’a göre yüzde 29 art gösterdi. Bu artış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oldu.
AB ülkeleri, bu yılın ilk yarısında toplamda 9 milyar 260 milyon metreküp satın aldı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40.5 daha fazla.
Temmuz'da günlük ortalama gaz hacmi 48 milyon 900 bin metreküp olarak gerçekleşti. Bu, Gazprom'un günde ortalama 49.4 milyon metreküp gaz tedarik ettiği 2023 Ağustos ayından bu yana görülen en yüksek rakam oldu.
Daha önce Shell İcra Kurulu Başkanı Wael Sawan, Avrupa'daki enerji krizinin sona erdiğini açıklamıştı. Sawan’a göre bölgedeki doğalgaz, petrol ve elektrik fiyatları düştü ve istikrara kavuştu.