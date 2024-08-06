https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/abnin-turkakim-uzerinden-rusyadan-dogalgaz-aliminda-ani-artis-1086540813.html

AB’nin TürkAkım üzerinden Rusya’dan doğalgaz alımında ani artış

AB’nin TürkAkım üzerinden Rusya’dan doğalgaz alımında ani artış

Sputnik Türkiye

Avrupa ve Asya'daki anormal sıcaklar Rus doğalgazına yönelik talebi yüksek seviyelerde tutmaya devam ediyor. Avrupa Gaz İletim Sistemi Operatörleri Ağı'na... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T12:37+0300

2024-08-06T12:37+0300

2024-08-06T12:49+0300

ekonomi

rusya

avrupa birliği

ab

türkakım

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

gaz sevkiyatı

artış

gazprom

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ENTSOG’un yayınladığı bilgiye göre, TürkAkım doğalgaz boru hattı üzerinden Rusya’dan AB ülkelerine gaz arzında Temmuz ayında büyük artış gözlemlendi. Temmuz ayında, en az 1 milyar 500 bin metreküp seviyesinde gerçekleşen sevkiyat, Haziran’a göre yüzde 29 art gösterdi. Bu artış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oldu.AB ülkeleri, bu yılın ilk yarısında toplamda 9 milyar 260 milyon metreküp satın aldı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40.5 daha fazla.Temmuz'da günlük ortalama gaz hacmi 48 milyon 900 bin metreküp olarak gerçekleşti. Bu, Gazprom'un günde ortalama 49.4 milyon metreküp gaz tedarik ettiği 2023 Ağustos ayından bu yana görülen en yüksek rakam oldu.Daha önce Shell İcra Kurulu Başkanı Wael Sawan, Avrupa'daki enerji krizinin sona erdiğini açıklamıştı. Sawan’a göre bölgedeki doğalgaz, petrol ve elektrik fiyatları düştü ve istikrara kavuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/bakan-simsekten-kara-pazartesi-icin-panik-atak-yorumu-kuresel-krizden-turkiye-etkilenir-mi-1086537998.html

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rusya, avrupa birliği, ab, türkakım, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, gaz sevkiyatı, artış, gazprom, shell