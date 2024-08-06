AB’nin TürkAkım üzerinden Rusya’dan doğalgaz alımında ani artış

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Instagram yasağında maliyet tartışması
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Dışişleri Bakanlığı’ndan Lübnan uyarısı ı
12:05
83 dk
HABER MASASI
Instagram'a erişim engeli devam ediyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Eğitimde açık kaynaklı uygulamaları ve Türkiye'nin konumu
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Ukrayna F-16’larında pilot sıkıntısı
16:10
2 dk
SESLİ HABER
Husiler bir SİHA daha düşürdü: ABD’ye maliyeti 31 milyon dolar
16:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
SESLİ HABER
Bill Gates hakkında ciddi iddia: İstenmeyen teklifler
17:32
2 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
17:44
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
ABD'den gerilimi artıracak uçak gemisi hamlesi
18:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'yi eleştirenler ABD ve AB'nin yasaklama geçmişini biliyor mu?
19:15
9 dk
SESLİ HABER
Mali, Ukrayna ile ilişkileri kesti: Gerekçe teröre destek
19:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
07:37
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 106
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Dicle Olcay, canlı yayın konuğumuz
12:07
82 dk
HABER MASASI
İnstagram'a erişim engeli devam ediyor
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
AB'den Belarus'a yeni yaptırım
16:12
2 dk
SESLİ HABER
Irak'ta füze saldırısı: ABD askerleri yaralandı
16:34
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’den iddia: Bir Hizbullah komutanı daha öldürüldü
16:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Meghan Markle 'intihar' sorusunu yanıtladı
17:26
1 dk
SESLİ HABER
Google davasında karar: Tekelleşme
17:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/abnin-turkakim-uzerinden-rusyadan-dogalgaz-aliminda-ani-artis-1086540813.html
AB’nin TürkAkım üzerinden Rusya’dan doğalgaz alımında ani artış
AB’nin TürkAkım üzerinden Rusya’dan doğalgaz alımında ani artış
Sputnik Türkiye
Avrupa ve Asya'daki anormal sıcaklar Rus doğalgazına yönelik talebi yüksek seviyelerde tutmaya devam ediyor. Avrupa Gaz İletim Sistemi Operatörleri Ağı'na... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T12:37+0300
2024-08-06T12:49+0300
ekonomi
rusya
avrupa birliği
ab
türkakım
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
gaz sevkiyatı
artış
gazprom
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103324/22/1033242250_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1da5f76501f0c68fe8225e5a41715541.jpg
ENTSOG’un yayınladığı bilgiye göre, TürkAkım doğalgaz boru hattı üzerinden Rusya’dan AB ülkelerine gaz arzında Temmuz ayında büyük artış gözlemlendi. Temmuz ayında, en az 1 milyar 500 bin metreküp seviyesinde gerçekleşen sevkiyat, Haziran’a göre yüzde 29 art gösterdi. Bu artış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oldu.AB ülkeleri, bu yılın ilk yarısında toplamda 9 milyar 260 milyon metreküp satın aldı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40.5 daha fazla.Temmuz'da günlük ortalama gaz hacmi 48 milyon 900 bin metreküp olarak gerçekleşti. Bu, Gazprom'un günde ortalama 49.4 milyon metreküp gaz tedarik ettiği 2023 Ağustos ayından bu yana görülen en yüksek rakam oldu.Daha önce Shell İcra Kurulu Başkanı Wael Sawan, Avrupa'daki enerji krizinin sona erdiğini açıklamıştı. Sawan’a göre bölgedeki doğalgaz, petrol ve elektrik fiyatları düştü ve istikrara kavuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/bakan-simsekten-kara-pazartesi-icin-panik-atak-yorumu-kuresel-krizden-turkiye-etkilenir-mi-1086537998.html
rusya
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103324/22/1033242250_352:0:1552:900_1920x0_80_0_0_71a162310daefd885352b087ed806b09.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, avrupa birliği, ab, türkakım, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, gaz sevkiyatı, artış, gazprom, shell
rusya, avrupa birliği, ab, türkakım, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, gaz sevkiyatı, artış, gazprom, shell

AB’nin TürkAkım üzerinden Rusya’dan doğalgaz alımında ani artış

12:37 06.08.2024 (güncellendi: 12:49 06.08.2024)
© AATürkAkım
TürkAkım - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© AA
Abone ol
Avrupa ve Asya'daki anormal sıcaklar Rus doğalgazına yönelik talebi yüksek seviyelerde tutmaya devam ediyor. Avrupa Gaz İletim Sistemi Operatörleri Ağı'na (ENTSOG) göre, Rus gazının TürkAkım üzerinden Avrupa Birliği’ne (AB) sevkiyatı yılın ilk yarısında yüzde 40.5 artışla 9 milyar 260 milyon metreküp olarak gerçekleşti.
ENTSOG’un yayınladığı bilgiye göre, TürkAkım doğalgaz boru hattı üzerinden Rusya’dan AB ülkelerine gaz arzında Temmuz ayında büyük artış gözlemlendi.
Temmuz ayında, en az 1 milyar 500 bin metreküp seviyesinde gerçekleşen sevkiyat, Haziran’a göre yüzde 29 art gösterdi. Bu artış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oldu.
AB ülkeleri, bu yılın ilk yarısında toplamda 9 milyar 260 milyon metreküp satın aldı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40.5 daha fazla.
Temmuz'da günlük ortalama gaz hacmi 48 milyon 900 bin metreküp olarak gerçekleşti. Bu, Gazprom'un günde ortalama 49.4 milyon metreküp gaz tedarik ettiği 2023 Ağustos ayından bu yana görülen en yüksek rakam oldu.
Daha önce Shell İcra Kurulu Başkanı Wael Sawan, Avrupa'daki enerji krizinin sona erdiğini açıklamıştı. Sawan’a göre bölgedeki doğalgaz, petrol ve elektrik fiyatları düştü ve istikrara kavuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
EKONOMİ
Bakan Şimşek'ten 'kara pazartesi' için 'panik atak' yorumu: Küresel krizden Türkiye etkilenir mi?
11:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала