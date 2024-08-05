https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/turkiyenin-olimpiyat-karnesi-en-cok-madalya-2020-tokyoda-kazanildi-1086512039.html

Türkiye'nin olimpiyat karnesi: En çok madalya 2020 Tokyo’da kazanıldı

Türkiye'nin olimpiyat karnesi: En çok madalya 2020 Tokyo’da kazanıldı

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin olimpiyat serüveni 1924 Paris olimpiyatları ile başladı. Bugüne kadar katıldığı olimpiyat oyunlarında Türkiye toplamda 105 madalya kazandı. En çok... 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T14:01+0300

2024-08-05T14:01+0300

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türkiye

olimpiyatlar

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bronz madalya

2024

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26 Temmuz tarihinde başlayan olimpiyatlar 11 Ağustos tarihinde sona erecek. Türkiye Paris oyunlarında şu ana kadar bir gümüş bir bronz madalya kazandı. Türkiye'nin olimpiyat serüveni bundan tam 100 yıl önce yine Paris oyunları ile başlamıştı.Türkiye'nin tarihteki ilk madalyası1924 yılından olimpiyat serüvenine başlayan Türkiye, Paris ve Amsterdam oyunlarından madalyasız döndü. Türkiye 1932 Los Angeles oyunlarına ise katılmadı. Türkiye'nin ilk madalyası ise 1936 yılında Berlin’de düzenlenen oyunlarda geldi. Milli güreşçiler Yaşar Erkan altın madalya alırken, Ahmet Kireççi ise Türkiye'nin ilk bronz madalyasını almaya hak kazandı. Türkiye'nin ilk madalyaları güreş dalında gelmiş oldu.Türkiye kaç madalya kazandı?Türkiye 2024 Paris olimpiyatlarına kadar toplam 104 madalya kazandı. 2024 oyunlarından şu ana kadar kazanılan iki madalya ile birlikte toplam 106 madalyaya ulaşıldı. Türkiye bugüne kadar olimpiyatlarda en çok altın madalyanın sahibi oldu. Toplamda 41 altın madalya Türk sporcular tarafından hak edildi. Türk sporcular 27 gümüş, 36 bronz madalyayı Türkiye'ye getirdi.Türkiye'nin en çok madalya aldığı branşTürk sporcuların olimpiyat oyunlarından en başarılı olduğu branş ilk madalyanın da kazanıldığı güreş oldu. Türkiye bugüne kadar kazandığı madalyaların 66 tanesini bu branşta kazandı. Güreş dalından Türk sporcular 29 altın, 18 gümüş,19 da bronz madalya kazandı. Türkiye'nin güreşten sonra en fazla madalya kazandığı ikinci branş ise halter oldu. Halterde toplamda 11 madalya kazanıldı. Bu madalyaların 8’i altın, 1’i gümüş, 2’si ise bronz oldu. Türkiye'nin en çok madalya kazandığı üçüncü branş ise tekvando oldu. Tekvandoda kazanılan 9 madalyanın 1’i altın, 3'ü gümüş, 5’i bronz oldu.Hangi Türk sporcular altın madalya aldı?Türkiye'nin başarılı olduğu halter dalında Milli Sporcular Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu 3’e defa altın madalya kazanan spordular oldu. Milli güreşçiler Mithat Bayrak, Mustafa Dağıstanlı Hamza Yerlikaya 2’şer altın madalya kazandı. Milli güreşçiler Hamit Kaplan, Ahmet Ayık, Hasan Güngör, İsmail Ogan, , Ahmet Kireççi, Mehmet Akif Pirim, Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Hüseyin Akbaş ise bir kez altın madalya aldı. Tekvandoda Servet Tazegül, okçulukta Mete Gazoz diğer branşlarda Türkiye'ye altın madalya kazandıran isimler oldu.Türkiye'nin en başarılı olduğu oyunlarTürkiye'nin olimpiyat oyunlarında en başarılı olduğu yıl 2020 Tokyo oyunları oldu. Türkiye Tokyo’dan 13 madalya ile döndü. Türkiye 1948 Londra oyunlarından ise 12 madalya ile döndü. 2004 Atina oyunlarından ise Türk sporcular 11 madalyayla döndü. Türkiye 1976 Montreal oyunlarından ise hiç madalya almadan döndü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/olimpiyat-tarihinde-bir-ilk-dikec-ve-tarhandan-olusan-milli-takim-aticilikta-gumus-madalya-kazandi-1086330361.html

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