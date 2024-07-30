https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/olimpiyat-tarihinde-bir-ilk-dikec-ve-tarhandan-olusan-milli-takim-aticilikta-gumus-madalya-kazandi-1086330361.html

Olimpiyat tarihinde bir ilk: Dikeç ve Tarhan'dan oluşan milli takım atıcılıkta gümüş madalya kazandı

Olimpiyat tarihinde bir ilk: Dikeç ve Tarhan'dan oluşan milli takım atıcılıkta gümüş madalya kazandı

Sputnik Türkiye

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T11:37+0300

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya kazandı.Şevval İlayda Tarhan kimdir?Şevval İlayda Tarhan, 4 Şubat 2000 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Tarhan, 10 metre havalı tabanca kategorisinde yarışıyor.Ulusal ve Avrupa gençlerin yanı sıra Avrupa kadın takımı rekorlarının da sahibi olan sporcu, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmış ve 10 metre havalı tabancada Yusuf Dikeç ile birlikte gümüş madalya kazanmıştır.

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şevval ilayda tarhan kimdir? olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan ilayda tarhan kaç yaşında, nereli?,şevval ilayda tarhan