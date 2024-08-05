https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/sasirtici-genetik-gercekler-ortaya-cikti-sadece-babadan-gecen-5-onemli-miras-1086506938.html
Şaşırtıcı genetik gerçekler ortaya çıktı: Sadece babadan geçen 5 önemli miras
Şaşırtıcı genetik gerçekler ortaya çıktı: Sadece babadan geçen 5 önemli miras
Sputnik Türkiye
Genetik özellikler, ebeveynlerden çocuklara aktarılan DNA'lar aracılığıyla belirlenir. Hem anneden hem de babadan genetik materyal alınsa da bazı özellikler... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T11:37+0300
2024-08-05T11:37+0300
2024-08-05T11:38+0300
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Genetik miras, bireylerin sağlık ve fiziksel özelliklerinde büyük rol oynar. Özellikle babadan geçen genetik özellikler, çocuğun biyolojik ve fiziksel gelişimini etkileyebilir. Bu bilgilerin ışığında, genetik mirasın karmaşıklığını anlamak, bireylerin genetik profillerini daha iyi değerlendirmelerine yardımcı olabilir.Genetik kalıtım, karmaşık ve çok yönlü bir süreçtir. Bireylerin benzersiz genetik profilleri, her iki ebeveynden gelen genlerin birleşimiyle oluşur. İnsan özelliklerinin çoğu, poligenik yani birkaç genin birleşimiyle belirlenir. Örneğin, boy, saç tipi ve göz rengi gibi özellikler birçok genin karmaşık bir kombinasyonuna dayanır. Ancak bazı özellikler doğrudan babadan aktarılır.1. Biyolojik cinsiyetKadın hastalıkları ve doğum uzmanı Robyn Horsager-Boehrer’a göre, çocuğun cinsiyeti babanın genetiğine daha fazla bağlıdır. Erkeğin X ve Y kromozomları birleşerek erkek çocuğu oluşturur. Ancak genetik faktörler veya spermdeki eşit olmayan X ve Y kromozomları, cinsiyet oranını etkileyebilir.2. Boy uzunluğuBoston Çocuk Hastanesi ve Broad Enstitüsü'nden genetikçi Joel Hirschhorn’a göre, boyun belirlenmesinde 700'den fazla genetik değişken rol oynar. 700 binden fazla gönüllü üzerinde yapılan incelemeler, babanın genlerinin boy uzunluğunu belirlemede daha büyük bir rol oynadığını gösteriyor.3. Yaşlı babalardan geçen mental hastalıklarQueensland Beyin Enstitüsü'nde doktor Jacob Gratten ve meslektaşlarının yaptığı araştırmalar, yaşa bağlı mutasyonların yaşlı babalardan doğan çocuklarda artan akıl hastalığı riskinin yalnızca yüzde 10 ile yüzde 20'sini açıkladığını gösteriyor.4. Çarpık dişlerAmerikan Fiziksel Antropoloji Dergisi'nde yayımlanan araştırmalara göre, diş boyutu, çene boyutu ve diş şekli genetiktir. Natüropatik doktor Jennifer Stagg’a göre, baba tarafından aktarılan genlerin anneden aktarılan genlerden daha aktif olması, çarpık dişlerin babadan alınmasına sebep olabilir.5. Yağ oluşumuGenel sağlık için belirli bir miktar vücut yağı gereklidir, ancak fazlası sağlık sorunlarına yol açabilir. Vücutta iki tip yağ hücresi bulunur: Kahverengi yağ kalorilerin yakılmasından ve vücut sıcaklığının korunmasından sorumludur; beyaz yağ ise fazla enerjiyi yağ olarak depolar. Bu özelliklerin babadan geçme olasılığı daha yüksektir.
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genetik miras, babadan geçen genetik miraslar, babadan geçen genler, çocuğum babasına mı benzer
genetik miras, babadan geçen genetik miraslar, babadan geçen genler, çocuğum babasına mı benzer
Şaşırtıcı genetik gerçekler ortaya çıktı: Sadece babadan geçen 5 önemli miras
11:37 05.08.2024 (güncellendi: 11:38 05.08.2024)
Genetik özellikler, ebeveynlerden çocuklara aktarılan DNA'lar aracılığıyla belirlenir. Hem anneden hem de babadan genetik materyal alınsa da bazı özellikler sadece babadan geçer. İşte babadan geçen beş genetik özellik...
Genetik miras, bireylerin sağlık ve fiziksel özelliklerinde büyük rol oynar. Özellikle babadan geçen genetik özellikler, çocuğun biyolojik ve fiziksel gelişimini etkileyebilir. Bu bilgilerin ışığında, genetik mirasın karmaşıklığını anlamak, bireylerin genetik profillerini daha iyi değerlendirmelerine yardımcı olabilir.
Genetik kalıtım, karmaşık ve çok yönlü bir süreçtir. Bireylerin benzersiz genetik profilleri, her iki ebeveynden gelen genlerin birleşimiyle oluşur. İnsan özelliklerinin çoğu, poligenik yani birkaç genin birleşimiyle belirlenir. Örneğin, boy, saç tipi ve göz rengi gibi özellikler birçok genin karmaşık bir kombinasyonuna dayanır. Ancak bazı özellikler doğrudan babadan aktarılır.
Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Robyn Horsager-Boehrer’a göre, çocuğun cinsiyeti babanın genetiğine daha fazla bağlıdır. Erkeğin X ve Y kromozomları birleşerek erkek çocuğu oluşturur. Ancak genetik faktörler veya spermdeki eşit olmayan X ve Y kromozomları, cinsiyet oranını etkileyebilir.
Boston Çocuk Hastanesi ve Broad Enstitüsü'nden genetikçi Joel Hirschhorn’a göre, boyun belirlenmesinde 700'den fazla genetik değişken rol oynar. 700 binden fazla gönüllü üzerinde yapılan incelemeler, babanın genlerinin boy uzunluğunu belirlemede daha büyük bir rol oynadığını gösteriyor.
3. Yaşlı babalardan geçen mental hastalıklar
Queensland Beyin Enstitüsü'nde doktor Jacob Gratten ve meslektaşlarının yaptığı araştırmalar, yaşa bağlı mutasyonların yaşlı babalardan doğan çocuklarda artan akıl hastalığı riskinin yalnızca yüzde 10 ile yüzde 20'sini açıkladığını gösteriyor.
Amerikan Fiziksel Antropoloji Dergisi'nde yayımlanan araştırmalara göre, diş boyutu, çene boyutu ve diş şekli genetiktir. Natüropatik doktor Jennifer Stagg’a göre, baba tarafından aktarılan genlerin anneden aktarılan genlerden daha aktif olması, çarpık dişlerin babadan alınmasına sebep olabilir.
Genel sağlık için belirli bir miktar vücut yağı gereklidir, ancak fazlası sağlık sorunlarına yol açabilir. Vücutta iki tip yağ hücresi bulunur: Kahverengi yağ kalorilerin yakılmasından ve vücut sıcaklığının korunmasından sorumludur; beyaz yağ ise fazla enerjiyi yağ olarak depolar. Bu özelliklerin babadan geçme olasılığı daha yüksektir.