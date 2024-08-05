https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/rus-dis-istihbarat-abd-rus-sporuna-karsi-yeni-karalama-kampanyasi-hazirligi-yapiyor-1086508485.html

Rus Dış İstihbarat: ABD, Rus sporuna karşı yeni karalama kampanyası hazırlığı yapıyor

Rus Dış İstihbarat: ABD, Rus sporuna karşı yeni karalama kampanyası hazırlığı yapıyor

Sputnik Türkiye

ABD’nin Rusya’yı dünya sporunda yalnızlaştırma kampanyasında yeni aşama planladığını bildiren Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), hedefte Rusya’nın dünya... 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T11:55+0300

2024-08-05T11:55+0300

2024-08-05T12:00+0300

spor

rusya

rusya dış istihbart servisi (svr)

svr

abd

sporcu

ritmik jimnastik

senkronize yüzme

artistik patinaj

karalama

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SVR'den yapılan açıklamada, “Bu kez, Rus sporunda ortaya çıkarıldığı iddia edilen doping ihlalleri hakkında bir dizi ‘skandal araştırmanın’ yayınlanması planlanıyor. Dikkatlerin odağında, ülkemizin dünyada lider olarak kabul edildiği disiplinler” ifadesine yer verildi.Söz konusu disiplinlerin ritmik jimnastik, senkronize yüzme ve artistik patinaj olduğunu belirten SVR, “Ünlü spor okulları, seçkin antrenörler ve sporcuların üzerine kovalarca çamur ve fantastik yalanlar dökmeyi planlanıyorlar” dendi.Bu karalayıcı materyallerin, dünyanın dört bir yanındaki sporseverleri Rus atletlerin sahip olduğu güç ve güzelliklerinin ‘mucize ilaçlardan’ kaynaklandığına ikna etmeyi amaçladığı belirtildi.Projeyi yöneten kişilerin, Moskova Doping Kontrol Laboratuvarı’nın eski başkanları olan ve halihazırda Batı’da bulunan Grigoriy Rodçenkov ve Timofey Sobolevskiy olduğu belirtilirken ABD’li yetkililerin, bu kişilerin Rus atletleri eğitmeye devam eden antrenör ve doktorlarla sağlam ilişkileri olduğuna inandığı kaydedildi.Provokasyonu düzenleyenler için en büyük sorunun, Rusya’nın onlarca yıldır dopinge dair hiçbir ipucu olmadan tartışmasız bir şekilde üstün olduğu spor dalları için suçlamaları uydurmak olduğu vurgulanan açıklamada, bu yüzden Rodçenkov ve Sobolevskiy’e hayal gücünü kullanma ve kaynaklara cömert para ödülü ve Batı’ya taşınma olasılığının vaat edilmesi emrinin verildiği belirtildi.SVR, “Batılıların kibirlerine, adililiğine ve en önemlisi de basiretsizliklerine ancak hayret edilebilir. Zira sportmenlik dışı davranışları dünyada çoğunluk tarafından giderek daha fazla reddediliyor. Rus sporcular ve antrenörlere gelince, onlar her yerde sporu siyasetin dışında görmek isteyen sporseverler için hayranlık kaynağı oldular, öyleler ve öyle olmaya devam edecekler” diye ekledi.

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rusya, rusya dış istihbart servisi (svr), svr, abd, sporcu, ritmik jimnastik, senkronize yüzme, artistik patinaj, karalama, karalama kampanyası, doping, grigoriy rodçenkov, provokasyon