https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/rostec-rus-savas-ucaklari-hava-muharebesinde-amerikan-f-16larindan-ustun-1086523360.html
Rostec: Rus savaş uçakları hava muharebesinde Amerikan F-16’larından üstün
Rostec: Rus savaş uçakları hava muharebesinde Amerikan F-16’larından üstün
Sputnik Türkiye
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, yerli üretim Su-35S ve Su-57 savaş uçaklarının hava muharebesinde Amerikan F-16 jetlerinden daha üstün olduklarını... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T18:16+0300
2024-08-05T18:16+0300
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Rostec Telegram kanalından yapılan açıklamada, Rus yapımı Su-35S ve Su-57 savaş uçaklarının hava muharebesinde Amerikan F-16 jetlerinden daha üstün oldukları belirtildi.Açıklamada, “Kiev tarafından bu yakınlarda teslim alınan Amerikan F-16 savaş uçakları, yerli Su-35S’e ve özellikle de Su-57’ye rakip değil. Bizim uçaklar doğrudan hava muharebesinde Amerikan savaş uçaklarından üstündür” ifadelerine yer verildi.F-16’ların çok yeni uçaklar olmadığı ancak modern füze sistemlerini taşıyabileceği hatırlatılan açıklamada, “Nihai sonuç, Batı teçhizatlarının geri kalanı için olduğu gibi bu uçaklar için de aynı olacak, imha” vurgusu yapıldı.Daha önce İngiliz Economist dergisi, ABD’nin teslim etmeyi taahhüt ettiği 79 adet F-16 savaş uçağından ilk 10 tanesinin Ukrayna’ya teslim edildiğini bildirmişti. Makalede, teslimatın Joe Biden yönetiminin uçakların Kiev’e gönderilmesine onay vermesinden bir yıl sonra gerçekleştiği vurgulanmıştı.Telegraph gazetesi ise 31 Temmuz’da Ukraynalı pilotların F-16 uçakları ile ilk uçuşlarını gerçekleştirdiğini ve bu uçakları hava savunma aracı olarak kullandığını yazmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce, F-16'ların tedarikinin cephedeki gelişmelerin dinamiklerini önemli ölçüde etkilemeyeceğini, uçakların düşürüleceğini ve imha edileceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/bati-basini-kiev-yil-sonuna-kadar-sadece-abdnin-teslim-ettigi-10-f-16yi-kullanabilecek-1086494787.html
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rusya, rostec, rostech, su-35, su-57, su-57 avcı uçağı, su-57 (sukhoi t-50), f-16, değerlendirme
rusya, rostec, rostech, su-35, su-57, su-57 avcı uçağı, su-57 (sukhoi t-50), f-16, değerlendirme
Rostec: Rus savaş uçakları hava muharebesinde Amerikan F-16’larından üstün
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, yerli üretim Su-35S ve Su-57 savaş uçaklarının hava muharebesinde Amerikan F-16 jetlerinden daha üstün olduklarını bildirdi.
Rostec Telegram kanalından yapılan açıklamada, Rus yapımı Su-35S ve Su-57 savaş uçaklarının hava muharebesinde Amerikan F-16 jetlerinden daha üstün oldukları belirtildi.
Açıklamada, “Kiev tarafından bu yakınlarda teslim alınan Amerikan F-16 savaş uçakları, yerli Su-35S’e ve özellikle de Su-57’ye rakip değil. Bizim uçaklar doğrudan hava muharebesinde Amerikan savaş uçaklarından üstündür” ifadelerine yer verildi.
F-16’ların çok yeni uçaklar olmadığı ancak modern füze sistemlerini taşıyabileceği hatırlatılan açıklamada, “Nihai sonuç, Batı teçhizatlarının geri kalanı için olduğu gibi bu uçaklar için de aynı olacak, imha” vurgusu yapıldı.
Daha önce İngiliz Economist dergisi, ABD’nin teslim etmeyi taahhüt ettiği 79 adet F-16 savaş uçağından ilk 10 tanesinin Ukrayna’ya teslim edildiğini bildirmişti. Makalede, teslimatın Joe Biden yönetiminin uçakların Kiev’e gönderilmesine onay vermesinden bir yıl sonra gerçekleştiği vurgulanmıştı.
Telegraph gazetesi ise 31 Temmuz’da Ukraynalı pilotların F-16 uçakları ile ilk uçuşlarını gerçekleştirdiğini ve bu uçakları hava savunma aracı olarak kullandığını yazmıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce, F-16'ların tedarikinin cephedeki gelişmelerin dinamiklerini önemli ölçüde etkilemeyeceğini, uçakların düşürüleceğini ve imha edileceğini açıklamıştı.