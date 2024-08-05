https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/macron-ile-urdun-krali-ii-abdullah-ortadogudaki-durumu-gorustu-1086497885.html
Macron ile Ürdün Kralı II. Abdullah, Ortadoğu'daki durumu görüştü
Macron ile Ürdün Kralı II. Abdullah, Ortadoğu'daki durumu görüştü
Sputnik Türkiye
Ürdün Kralı II. Abdullah ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan telefon görüşmesinde, Ortadoğu'da askeri gerilimin artmasının her ne... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T00:43+0300
2024-08-05T00:43+0300
2024-08-05T00:44+0300
dünya
emmanuel macron
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran’da suikast sonucu ölümünün ardından bölgedeki tansiyon yükselmeye devam ediyor.Ürdün Krallığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kral II. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşme gerçekleştirdi. Kralı II. Abdullah, bölgede sükunetin sağlanması ve Gazze'deki çatışmanın genişlemesinin önlenmesi için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini ifade etti. Kral Abdullah, bölgesel gerilimin ve İsrail'in tek taraflı eylemlerinin sonlandırılmasının önemini vurgulayarak bunların bölgede daha fazla şiddete ve gerginliğe yol açabilecek tehlikeli yansımalarına dikkat çekti. Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması ve Gazze Şeridi'ndeki insani felakete son verilmesi gerektiğini belirten Kral Abdullah, Ürdün'ün mümkün olan her türlü yolla insani yardım sağlama taahhüdünü yineledi. Kral Abdullah ayrıca 4 Haziran 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını garanti altına alan iki devletli çözüm temelinde barışa ulaşmak için siyasi bir ufuk oluşturulmasının gerekli olduğunu bir kez daha dile getirdi. Telefon görüşmesinde ayrıca Ürdün ile Fransa arasında çeşitli sektörlerde iş birliğinin artırılması ve karşılıklı çıkarlar doğrultusunda koordinasyonun sağlanması konuları ele alındı. 'Askeri gerilimin artması önlenmeli' Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise her iki liderin endişelerini dile getirerek "bölgesel askeri gerilimin artmasının her ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiğini" vurguladığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-siyonistlerin-kustahligi-cevapsiz-kalmayacak-1086497414.html
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emmanuel macron, ürdün, ortadoğu, telefon, telefon görüşmesi
emmanuel macron, ürdün, ortadoğu, telefon, telefon görüşmesi
Macron ile Ürdün Kralı II. Abdullah, Ortadoğu'daki durumu görüştü
00:43 05.08.2024 (güncellendi: 00:44 05.08.2024)
Ürdün Kralı II. Abdullah ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan telefon görüşmesinde, Ortadoğu'da askeri gerilimin artmasının her ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiği ifade edildi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran’da suikast sonucu ölümünün ardından bölgedeki tansiyon yükselmeye devam ediyor.
Ürdün Krallığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kral II. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşme gerçekleştirdi.
Kralı II. Abdullah, bölgede sükunetin sağlanması ve Gazze'deki çatışmanın genişlemesinin önlenmesi için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini ifade etti.
Kral Abdullah, bölgesel gerilimin ve İsrail'in tek taraflı eylemlerinin sonlandırılmasının önemini vurgulayarak bunların bölgede daha fazla şiddete ve gerginliğe yol açabilecek tehlikeli yansımalarına dikkat çekti.
Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması ve Gazze Şeridi'ndeki insani felakete son verilmesi gerektiğini belirten Kral Abdullah, Ürdün'ün mümkün olan her türlü yolla insani yardım sağlama taahhüdünü yineledi.
Kral Abdullah ayrıca 4 Haziran 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını garanti altına alan iki devletli çözüm temelinde barışa ulaşmak için siyasi bir ufuk oluşturulmasının gerekli olduğunu bir kez daha dile getirdi.
Telefon görüşmesinde ayrıca Ürdün ile Fransa arasında çeşitli sektörlerde iş birliğinin artırılması ve karşılıklı çıkarlar doğrultusunda koordinasyonun sağlanması konuları ele alındı.
'Askeri gerilimin artması önlenmeli'
Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise her iki liderin endişelerini dile getirerek "bölgesel askeri gerilimin artmasının her ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiğini" vurguladığı kaydedildi.