https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/macron-ile-urdun-krali-ii-abdullah-ortadogudaki-durumu-gorustu-1086497885.html

Macron ile Ürdün Kralı II. Abdullah, Ortadoğu'daki durumu görüştü

Macron ile Ürdün Kralı II. Abdullah, Ortadoğu'daki durumu görüştü

Sputnik Türkiye

Ürdün Kralı II. Abdullah ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan telefon görüşmesinde, Ortadoğu'da askeri gerilimin artmasının her ne... 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T00:43+0300

2024-08-05T00:43+0300

2024-08-05T00:44+0300

dünya

emmanuel macron

ürdün

ortadoğu

telefon

telefon görüşmesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/05/1086497587_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0c2d5c10049986e3bdd4b39f6149558e.jpg

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran’da suikast sonucu ölümünün ardından bölgedeki tansiyon yükselmeye devam ediyor.Ürdün Krallığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kral II. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşme gerçekleştirdi. Kralı II. Abdullah, bölgede sükunetin sağlanması ve Gazze'deki çatışmanın genişlemesinin önlenmesi için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini ifade etti. Kral Abdullah, bölgesel gerilimin ve İsrail'in tek taraflı eylemlerinin sonlandırılmasının önemini vurgulayarak bunların bölgede daha fazla şiddete ve gerginliğe yol açabilecek tehlikeli yansımalarına dikkat çekti. Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması ve Gazze Şeridi'ndeki insani felakete son verilmesi gerektiğini belirten Kral Abdullah, Ürdün'ün mümkün olan her türlü yolla insani yardım sağlama taahhüdünü yineledi. Kral Abdullah ayrıca 4 Haziran 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını garanti altına alan iki devletli çözüm temelinde barışa ulaşmak için siyasi bir ufuk oluşturulmasının gerekli olduğunu bir kez daha dile getirdi. Telefon görüşmesinde ayrıca Ürdün ile Fransa arasında çeşitli sektörlerde iş birliğinin artırılması ve karşılıklı çıkarlar doğrultusunda koordinasyonun sağlanması konuları ele alındı. 'Askeri gerilimin artması önlenmeli' Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise her iki liderin endişelerini dile getirerek "bölgesel askeri gerilimin artmasının her ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiğini" vurguladığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-siyonistlerin-kustahligi-cevapsiz-kalmayacak-1086497414.html

ürdün

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emmanuel macron, ürdün, ortadoğu, telefon, telefon görüşmesi