https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/israil-basini-iran-macaristan-uzerinden-saldirmaya-niyetli-oldugu-konusunda-uyardi--1086526473.html

İsrail basını: İran, Macaristan üzerinden saldırmaya niyetli olduğu konusunda uyardı

İsrail basını: İran, Macaristan üzerinden saldırmaya niyetli olduğu konusunda uyardı

Sputnik Türkiye

Jerusalem Post gazetesinin İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’a dayandırdığı haberine göre İran, Macaristan üzerinden saldırmaya niyetli olduğu konusunda... 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T20:51+0300

2024-08-05T20:51+0300

2024-08-05T20:51+0300

dünya

israil

jerusalem post

yisrael katz

macaristan

peter szijjarto

iran

uyarı

saldırı

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Gazetenin İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a atıfla bildirdiği üzere İran makamları, İsrail’i Macaristan üzerinden saldırmaya niyetli olduğu konusunda uyardı.İran’ın mesajının İsrail’e Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto aracılığıyla iletildiğine dikkat çekilen haberde, Macar bakanın doğrudan İsrailli mevkidaşı Katz’ı arayarak bu bilginin İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bageri Keni tarafından kendisine iletildiğini açıkladığı kaydedildi.Habere göre Katz, “İran bize İsrail’e saldırma niyetinde olduğunu bildirdi. Dünya, bulunacağı her türlü saldırgan eylemin karşılığında İran’dan bir bedel talep etmeli” diye konuştu.Daha önce Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, İsrail ve İran dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri yaptığını ve bunun Ortadoğu’daki kriz durumunun tırmanmanın eşiğinde olduğunun doğrulandığını ifade etmişti.Daha önce İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür’ü öldürdüğünü duyurmuştu. Açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiği belirterek, öldürülen komutanın Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ın ‘sağ kolu’ olduğu iddia edilmişti.Bu saldırıdan saatler sonra Hamas lideri İsmail Heniyye, Tahran’da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas, Heniyye’ye yönelik suikastın arkasında İsrail’in olduğunu belirtirken, Tel Aviv yönetimi bu konuda yorum yapmaktan kaçınıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/bati-basini-iran-heniyye-cinayetine-verecegi-yaniti-yumusatmayi-reddetti-1086497745.html

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israil, jerusalem post, yisrael katz, macaristan, peter szijjarto, iran, uyarı, saldırı