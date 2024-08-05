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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/bati-basini-iran-heniyye-cinayetine-verecegi-yaniti-yumusatmayi-reddetti-1086497745.html
Batı basını: İran, Heniyye cinayetine vereceği yanıtı yumuşatmayı reddetti
Batı basını: İran, Heniyye cinayetine vereceği yanıtı yumuşatmayı reddetti
Sputnik Türkiye
İran’ın Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran’da öldürülmesine vereceği yanıtı yumuşatmayı reddettiği ve İsrail’e misilleme yapmak istediği belirtildi. 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T00:29+0300
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dünya
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Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre İran, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin Tahran’da öldürülmesine vereceği yanıtı yumuşatmayı reddetti ve İsrail’e misilleme yapmayı planladığını bildirdi.Haberde, “İran, ABD ve Arap ülkelerinin, üst düzey Hamas siyasi liderinin Tahran’da öldürülmesine vereceği tepkiyi yumuşatmaya yönelik girişimlerini reddetti. İranlı liderler misilleme sözü verdi. İran Cumartesi günü Arap diplomatlara, misillemenin savaşa yol açıp açmayacağını umursamadığını bildirdi” ifadelerine yer verildi.Gazeteye konuşan kaynaklar, ABD’nin müttefiklerinden İran’a gerilimi tırmandırmaması için sinyal göndermelerini istediğini ve herhangi bir ciddi saldırının misillemeye yol açacağı konusunda uyardığını anlattı.Kaynaklar ayrıca ABD’nin, İran’ın itidal göstermesi halinde İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Batı ülkeleriyle etkileşimini geliştirme çabalarının başarı şansının daha fazla olacağını açıkça belirttiğini söyledi.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak için Tahran’da bulunuyordu.İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye’nin Tahran’da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.İran dini lideri Ali Hamaney, Heniyye’nin hayatını kaybetmesine ilişkin yayınladığı yazılı açıklamada, “Katil ve terörist Siyonist rejim (İsrail), değerli misafirimizi evimizde şehit ederek bizleri derinden üzdü, ancak kendisine yönelik ağır bir cezanın da zeminini hazırladı. Heniyye’nin kanının intikamını almayı vazifemiz olarak görüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/israil-ordusundan-heniyye-suikastina-iliskin-aciklama-1086426166.html
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batı basını, iran, ismail heniyye, tahran, suikast, misilleme, israil, abd
batı basını, iran, ismail heniyye, tahran, suikast, misilleme, israil, abd

Batı basını: İran, Heniyye cinayetine vereceği yanıtı yumuşatmayı reddetti

00:29 05.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemiİran, İran bayrağı
İran, İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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İran’ın Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran’da öldürülmesine vereceği yanıtı yumuşatmayı reddettiği ve İsrail’e misilleme yapmak istediği belirtildi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre İran, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin Tahran’da öldürülmesine vereceği yanıtı yumuşatmayı reddetti ve İsrail’e misilleme yapmayı planladığını bildirdi.
Haberde, “İran, ABD ve Arap ülkelerinin, üst düzey Hamas siyasi liderinin Tahran’da öldürülmesine vereceği tepkiyi yumuşatmaya yönelik girişimlerini reddetti. İranlı liderler misilleme sözü verdi. İran Cumartesi günü Arap diplomatlara, misillemenin savaşa yol açıp açmayacağını umursamadığını bildirdi” ifadelerine yer verildi.
Gazeteye konuşan kaynaklar, ABD’nin müttefiklerinden İran’a gerilimi tırmandırmaması için sinyal göndermelerini istediğini ve herhangi bir ciddi saldırının misillemeye yol açacağı konusunda uyardığını anlattı.
Kaynaklar ayrıca ABD’nin, İran’ın itidal göstermesi halinde İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Batı ülkeleriyle etkileşimini geliştirme çabalarının başarı şansının daha fazla olacağını açıkça belirttiğini söyledi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak için Tahran’da bulunuyordu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye’nin Tahran’da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.
İran dini lideri Ali Hamaney, Heniyye’nin hayatını kaybetmesine ilişkin yayınladığı yazılı açıklamada, “Katil ve terörist Siyonist rejim (İsrail), değerli misafirimizi evimizde şehit ederek bizleri derinden üzdü, ancak kendisine yönelik ağır bir cezanın da zeminini hazırladı. Heniyye’nin kanının intikamını almayı vazifemiz olarak görüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
DÜNYA
İsrail ordusundan Heniyye suikastına ilişkin açıklama
2 Ağustos, 01:21
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