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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/zaharova-ukraynanin-avrupaya-rus-petrolunu-kesmesi-abdnin-cikarina-1086478676.html
Zaharova: Ukrayna’nın Avrupa’ya Rus petrolünü kesmesi ABD'nin çıkarına
Zaharova: Ukrayna’nın Avrupa’ya Rus petrolünü kesmesi ABD'nin çıkarına
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun, Macaristan ve Slovakya'ya, Ukrayna'nın Rusya'dan gelen petrolü engellediği yönünde yaptıkları şikayet üzerine Rus... 04.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-04T11:55+0300
2024-08-04T11:57+0300
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AB'nin Ukrayna'ya Rus petrolünün transit geçişinin yasaklanmasını tavsiye etmesinin Brüksel'in ABD enerji kaynaklarına tamamen bağımlı olmasını isteyen ABD'nin çıkarına olduğuna dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun transit yasağının Brüksel'den koordine edildiği yönündeki açıklamasını bu şekilde yorumladı.Szijjarto’nun sözlerini Rus haber ajansı TASS’a değerlendiren Zaharova, “Washington'un Brüksel'in arkasında olduğunu da eklemek isterim” ifadesini kullanırken, Amerikan derin devletinin, AB'nin ABD’ye ait enerji kaynaklarına tam bağımlılığına ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, “Bu, Washington'a ekonomik avantaj ve AB'nin siyasi olarak kontrol edilebilirliğini garanti ediyor. AB ülkelerinin Rusya ile yaptığı uzun vadeli anlaşmaların ABD tarafından bu kadar nefretle karşılanmasının nedeni de budur. Kuzey Akım’lar da bu yüzden baltalandı” diye konuştu.Daha önce Ukrayna, Kiev'in şirketi kara listeye alması nedeniyle Rus petrol devi Lukoil’e ait petrolün kendi toprakları üzerinden Macaristan ve Slovakya'ya transit geçişini durdurmuştu.Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ise, Ukrayna'nın Rus petrol tedariklerini durdurmasının iki AB ülkesinin enerji güvenliğini baltaladığını ve AB ile ortaklık anlaşmasının doğrudan ihlali olduğunu vurgulamıştı.Kiev'in Drujba petrol boru hattı aracılığıyla Macaristan’la birlikte ülkesine Rus petrolü tedarikini kesmesi sonrası harekete geçen Slovakya hükümeti de, Ukrayna’nın bu sorunu çözmemesi halinde misilleme tedbirleri alacağını duyurmuştu.Basın toplantısında konuşan Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Ukrayna'nın Rusya'dan ülkesine transit petrol tedarik sorununa çözüm bulmaması halinde misilleme uygulayacakları sinyali verirken, “Ukrayna'nın Slovakya'ya karşı yaptıklarını çok ciddi bir mesele ve iyi ilişkilerimize çok nahoş bir müdahale olarak görüyoruz. Ukrayna'nın bu durumu en kısa zamanda düzene sokacağına inancımız tamdır, zira Slovakya egemen bir devlet olarak eninde sonunda bir tür misilleme önlemi almak zorunda kalacaktır. Bu, ne Ukrayna yönetimi ne de vatandaşlarının yararına olacaktır” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/ukraynayi-sikayet-etmislerdi-abden-macaristan-ve-slovakyaya-rus-petrole-alternatif-bulma-onerisi-1086430116.html
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Zaharova: Ukrayna’nın Avrupa’ya Rus petrolünü kesmesi ABD'nin çıkarına

11:55 04.08.2024 (güncellendi: 11:57 04.08.2024)
© Sputnik / Сергей ГунеевRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun, Macaristan ve Slovakya'ya, Ukrayna'nın Rusya'dan gelen petrolü engellediği yönünde yaptıkları şikayet üzerine Rus petrolünden vazgeçmeleri ve alternatif kaynaklar aramaları tavsiyesini değerlendiren Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, bu tavsiyenin ABD’nin çıkarına olduğunun altını çizdi.
AB'nin Ukrayna'ya Rus petrolünün transit geçişinin yasaklanmasını tavsiye etmesinin Brüksel'in ABD enerji kaynaklarına tamamen bağımlı olmasını isteyen ABD'nin çıkarına olduğuna dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun transit yasağının Brüksel'den koordine edildiği yönündeki açıklamasını bu şekilde yorumladı.
Szijjarto’nun sözlerini Rus haber ajansı TASS’a değerlendiren Zaharova, “Washington'un Brüksel'in arkasında olduğunu da eklemek isterim” ifadesini kullanırken, Amerikan derin devletinin, AB'nin ABD’ye ait enerji kaynaklarına tam bağımlılığına ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, “Bu, Washington'a ekonomik avantaj ve AB'nin siyasi olarak kontrol edilebilirliğini garanti ediyor. AB ülkelerinin Rusya ile yaptığı uzun vadeli anlaşmaların ABD tarafından bu kadar nefretle karşılanmasının nedeni de budur. Kuzey Akım’lar da bu yüzden baltalandı” diye konuştu.
Daha önce Ukrayna, Kiev'in şirketi kara listeye alması nedeniyle Rus petrol devi Lukoil’e ait petrolün kendi toprakları üzerinden Macaristan ve Slovakya'ya transit geçişini durdurmuştu.
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ise, Ukrayna'nın Rus petrol tedariklerini durdurmasının iki AB ülkesinin enerji güvenliğini baltaladığını ve AB ile ortaklık anlaşmasının doğrudan ihlali olduğunu vurgulamıştı.
Kiev'in Drujba petrol boru hattı aracılığıyla Macaristan’la birlikte ülkesine Rus petrolü tedarikini kesmesi sonrası harekete geçen Slovakya hükümeti de, Ukrayna’nın bu sorunu çözmemesi halinde misilleme tedbirleri alacağını duyurmuştu.
Basın toplantısında konuşan Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Ukrayna'nın Rusya'dan ülkesine transit petrol tedarik sorununa çözüm bulmaması halinde misilleme uygulayacakları sinyali verirken, “Ukrayna'nın Slovakya'ya karşı yaptıklarını çok ciddi bir mesele ve iyi ilişkilerimize çok nahoş bir müdahale olarak görüyoruz. Ukrayna'nın bu durumu en kısa zamanda düzene sokacağına inancımız tamdır, zira Slovakya egemen bir devlet olarak eninde sonunda bir tür misilleme önlemi almak zorunda kalacaktır. Bu, ne Ukrayna yönetimi ne de vatandaşlarının yararına olacaktır” ifadesini kullandı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaretten sorumlu Komisyon Üyesi Valdis Dombrovskis - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
DÜNYA
Ukrayna’yı şikayet etmişlerdi: Macaristan ve Slovakya’ya Rus petrolüne alternatif bulma önerisi
2 Ağustos, 08:29
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