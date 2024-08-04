https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/zaharova-ukraynanin-avrupaya-rus-petrolunu-kesmesi-abdnin-cikarina-1086478676.html

Zaharova: Ukrayna’nın Avrupa’ya Rus petrolünü kesmesi ABD'nin çıkarına

Zaharova: Ukrayna’nın Avrupa’ya Rus petrolünü kesmesi ABD'nin çıkarına

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun, Macaristan ve Slovakya'ya, Ukrayna'nın Rusya'dan gelen petrolü engellediği yönünde yaptıkları şikayet üzerine Rus... 04.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-04T11:55+0300

2024-08-04T11:55+0300

2024-08-04T11:57+0300

avrupa'da enerji krizi

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AB'nin Ukrayna'ya Rus petrolünün transit geçişinin yasaklanmasını tavsiye etmesinin Brüksel'in ABD enerji kaynaklarına tamamen bağımlı olmasını isteyen ABD'nin çıkarına olduğuna dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun transit yasağının Brüksel'den koordine edildiği yönündeki açıklamasını bu şekilde yorumladı.Szijjarto’nun sözlerini Rus haber ajansı TASS’a değerlendiren Zaharova, “Washington'un Brüksel'in arkasında olduğunu da eklemek isterim” ifadesini kullanırken, Amerikan derin devletinin, AB'nin ABD’ye ait enerji kaynaklarına tam bağımlılığına ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, “Bu, Washington'a ekonomik avantaj ve AB'nin siyasi olarak kontrol edilebilirliğini garanti ediyor. AB ülkelerinin Rusya ile yaptığı uzun vadeli anlaşmaların ABD tarafından bu kadar nefretle karşılanmasının nedeni de budur. Kuzey Akım’lar da bu yüzden baltalandı” diye konuştu.Daha önce Ukrayna, Kiev'in şirketi kara listeye alması nedeniyle Rus petrol devi Lukoil’e ait petrolün kendi toprakları üzerinden Macaristan ve Slovakya'ya transit geçişini durdurmuştu.Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ise, Ukrayna'nın Rus petrol tedariklerini durdurmasının iki AB ülkesinin enerji güvenliğini baltaladığını ve AB ile ortaklık anlaşmasının doğrudan ihlali olduğunu vurgulamıştı.Kiev'in Drujba petrol boru hattı aracılığıyla Macaristan’la birlikte ülkesine Rus petrolü tedarikini kesmesi sonrası harekete geçen Slovakya hükümeti de, Ukrayna’nın bu sorunu çözmemesi halinde misilleme tedbirleri alacağını duyurmuştu.Basın toplantısında konuşan Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Ukrayna'nın Rusya'dan ülkesine transit petrol tedarik sorununa çözüm bulmaması halinde misilleme uygulayacakları sinyali verirken, “Ukrayna'nın Slovakya'ya karşı yaptıklarını çok ciddi bir mesele ve iyi ilişkilerimize çok nahoş bir müdahale olarak görüyoruz. Ukrayna'nın bu durumu en kısa zamanda düzene sokacağına inancımız tamdır, zira Slovakya egemen bir devlet olarak eninde sonunda bir tür misilleme önlemi almak zorunda kalacaktır. Bu, ne Ukrayna yönetimi ne de vatandaşlarının yararına olacaktır” ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/ukraynayi-sikayet-etmislerdi-abden-macaristan-ve-slovakyaya-rus-petrole-alternatif-bulma-onerisi-1086430116.html

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