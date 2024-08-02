https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/ukraynayi-sikayet-etmislerdi-abden-macaristan-ve-slovakyaya-rus-petrole-alternatif-bulma-onerisi-1086430116.html
Ukrayna’yı şikayet etmişlerdi: Macaristan ve Slovakya’ya Rus petrolüne alternatif bulma önerisi
Ukrayna’yı şikayet etmişlerdi: Macaristan ve Slovakya’ya Rus petrolüne alternatif bulma önerisi
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu’nun Macaristan ve Slovakya'ya, Ukrayna'nın Rusya'dan gelen petrolü engellediği yönünde yaptıkları şikâyet üzerine Rus petrolünden... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T08:29+0300
2024-08-02T08:29+0300
2024-08-02T08:24+0300
dünya
avrupa birliği
avrupa birliği komisyonu
valdis dombrovskis
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slovakya
ukrayna
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Financial Times’ın aktardığına göre Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaretten sorumlu Komisyon Üyesi Valdis Dombrovskis, Budapeşte ve Bratislava’ya gönderdiği mektupta, “Macaristan ve Slovakya aktif olarak Rus fosil yakıtlarından uzaklaşmaya çalışmalı” ifadesini kullandı.Dombrovskis, AB üyesi tüm ülkelerin temsilcilerinin katıldığı geçen haftaki toplantıda, “büyük kısmının... Macaristan ve Slovakya'nın neden henüz alternatif seçenekleri araştırmadığı sorusunu yönelttiğini" kaydetti.Ukrayna, kendi toprakları üzerinden geçen Rus Lukoil şirketine ait petrolü taşıyan Drujba petrol boru hattını kapatarak petrolün Slovakya ve Macaristan'a ulaşmasını engelliyor.Slovakya ve Macaristan, Rus petrol transitini kesen Ukrayna’yı Avrupa Komisyonu’na şikayet ederek sevkiyatın yeniden sağlanmasını talep etmişti. Bu ülkelerin Rusya’dan alamadığı petrolün diğer tedarikçiler tarafından karşılandığını savunan Avrupa Komisyonu, bu meselede aracılık yapmama kararını almıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya petrol sevkiyatının alıcılar için kriz teşkil ettiğini, ancak bu durumun Rusya'ya bağlı olmadığını açıklamıştı. Peskov, transitten sorumlu Ukraynalı şirketlerle diyaloga girme fırsatlarının olmadığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/slovakyadan-rus-petrolunu-kesen-ukraynaya-tehdit-1086168217.html
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avrupa birliği, avrupa birliği komisyonu, valdis dombrovskis, macaristan, slovakya, ukrayna, rusya, petrol, lukoil, kremlin, dmitriy peskov
avrupa birliği, avrupa birliği komisyonu, valdis dombrovskis, macaristan, slovakya, ukrayna, rusya, petrol, lukoil, kremlin, dmitriy peskov
Ukrayna’yı şikayet etmişlerdi: Macaristan ve Slovakya’ya Rus petrolüne alternatif bulma önerisi
Avrupa Komisyonu’nun Macaristan ve Slovakya'ya, Ukrayna'nın Rusya'dan gelen petrolü engellediği yönünde yaptıkları şikâyet üzerine Rus petrolünden vazgeçmelerini ve alternatif kaynaklar aramalarını tavsiye ettiği belirtildi.
Financial Times
’ın aktardığına göre Avrupa Birliği
(AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaretten sorumlu Komisyon Üyesi Valdis Dombrovskis, Budapeşte ve Bratislava’ya gönderdiği mektupta, “Macaristan ve Slovakya aktif olarak Rus fosil yakıtlarından uzaklaşmaya çalışmalı
” ifadesini kullandı.
Dombrovskis, AB üyesi tüm ülkelerin temsilcilerinin katıldığı geçen haftaki toplantıda, “büyük kısmının... Macaristan ve Slovakya'nın neden henüz alternatif seçenekleri araştırmadığı sorusunu yönelttiğini" kaydetti.
Ukrayna, kendi toprakları üzerinden geçen Rus Lukoil şirketine ait petrolü taşıyan Drujba petrol boru hattını kapatarak petrolün Slovakya ve Macaristan'a ulaşmasını engelliyor.
Slovakya ve Macaristan, Rus petrol transitini kesen Ukrayna’yı Avrupa Komisyonu’na şikayet ederek sevkiyatın yeniden sağlanmasını talep etmişti. Bu ülkelerin Rusya’dan alamadığı petrolün diğer tedarikçiler tarafından karşılandığını savunan Avrupa Komisyonu, bu meselede aracılık yapmama kararını almıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya petrol sevkiyatının alıcılar için kriz teşkil ettiğini, ancak bu durumun Rusya'ya bağlı olmadığını açıklamıştı. Peskov, transitten sorumlu Ukraynalı şirketlerle diyaloga girme fırsatlarının olmadığını belirtmişti.