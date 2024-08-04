https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/milli-boksor-hatice-akbas-yari-finale-yukseldi--1086490467.html
Türk Boksör Hatice Akbaş finale yükseldi
Türk Boksör Hatice Akbaş finale yükseldi
Sputnik Türkiye
Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 yarı finalinde Güney Kore'den Aeji Im'i 3-2 yenerek finale yükseldi. 04.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-04T18:04+0300
2024-08-04T18:04+0300
2024-08-04T18:21+0300
spor
olimpiyat oyunları
hatice akbaş
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 54 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı.North Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Hatice Akbaş, Güney Koreli Aeji Im'le karşı karşıya geldi.İlk raundu 3-2 kazanan Hatice Akbaş, ikinci raundu da 4-1 önde tamamlamayı başardı.Son rauntta da rakibine 3-2 üstünlük kuran milli sporcu, 3-2'lik toplam üstünlükle finale yükseldi.Hatice Akbaş, 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 23.51'de Çinli Yuan Chang'le Roland-Garros'ta altın madalya maçına çıkacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/mete-gazoz-bir-altin-daha-kazanabilirdim-mac-icinde-bu-sansim-da-vardi-1086488496.html
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olimpiyat oyunları, hatice akbaş
olimpiyat oyunları, hatice akbaş
Türk Boksör Hatice Akbaş finale yükseldi
18:04 04.08.2024 (güncellendi: 18:21 04.08.2024)
Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 yarı finalinde Güney Kore'den Aeji Im'i 3-2 yenerek finale yükseldi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 54 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı.
North Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Hatice Akbaş, Güney Koreli Aeji Im'le karşı karşıya geldi.
İlk raundu 3-2 kazanan Hatice Akbaş, ikinci raundu da 4-1 önde tamamlamayı başardı.
Son rauntta da rakibine 3-2 üstünlük kuran milli sporcu, 3-2'lik toplam üstünlükle finale yükseldi.
Hatice Akbaş, 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 23.51'de Çinli Yuan Chang'le Roland-Garros'ta altın madalya maçına çıkacak.