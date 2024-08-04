https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/mete-gazoz-bir-altin-daha-kazanabilirdim-mac-icinde-bu-sansim-da-vardi-1086488496.html

Mete Gazoz: Bir altın daha kazanabilirdim, maç içinde bu şansım da vardı

Mete Gazoz: Bir altın daha kazanabilirdim, maç içinde bu şansım da vardı

Sputnik Türkiye

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde veda eden Mete Gazoz "Bir altın daha kazanabilirdim. Maç içinde bu şansım da vardı, değerlendirebilirdim. Son... 04.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-04T16:32+0300

2024-08-04T16:32+0300

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spor

mete gazoz

olimpiyatlar

madalya

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Milli okçu Mete Gazoz Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen ve Güney Koreli Woojin Kim'e 6-4 yenildiği çeyrek final maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.Haftaya güzel başladıklarını belirten Mete Gazoz milli sporcular Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış ile yer aldığı Klasik Yay Milli Takımı'nın bronz madalya kazandığını hatırlattı.Takım olarak ilk kez olimpiyatlarda madalya kazandıklarını anlatan Mete Gazoz, "Bütün hafta çok güzel geçti. Baktığınız zaman yine kürsüye çıkan bir Türkiye takımı var. O yüzden aslında takım olarak çok mutsuz değiliz. Ben bireysel anlamda bir altın daha kazanabilirdim. Maç içinde bu şansım da vardı, değerlendirebilirdim. Son oku 10 atmam gerekiyordu, bu sefer atamadım. Bir yandan mutluyum bir yandan da içim buruk" diye konuştu.Çeyrek final maçında rüzgarın da performansını etkilediğini aktaran milli sporcu, "Dönüp 4 sene boyunca daha çok çalışacağız. Daha fazla çalışıp, 2028'e daha hazır gideceğiz. Türk okçuluğu olarak madalya beklentisi oluşturuyoruz. Bu beklentiyi oluşturan biziz. Bu da aslında başarımız. Madalya da aldık. Önemli olan her olimpiyatta mutlaka kürsünün bir yerinde olmak. Herkesin desteğini arkamızda hissettik. Çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin de sporcularının performansından gurur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/mete-gazoz-ceyrek-finalde-elendi-1086484430.html

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mete gazoz, olimpiyatlar, madalya