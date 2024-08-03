https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/ciro-immobile-super-kupada-mauro-icardinin-rekorunu-ele-gecirdi-1086473891.html
Ciro Immobile, Süper Kupa'da Mauro Icardi'nin rekorunu ele geçirdi
Ciro Immobile, Süper Kupa'da Mauro Icardi'nin rekorunu ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Maçın 23'üncü saniyesinde gol atan Immobile, Icardi'ye ait 50'inci saniye rekorunu da geçerek rekor kırdı. 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T21:27+0300
2024-08-03T21:27+0300
2024-08-03T21:27+0300
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beşiktaş
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Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, ilk resmi maçında Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye ait rekoru kırdı.Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın 23. saniyesinde sahneye çıkarak fileleri havalandıran Immobile, Beşiktaş'taki kariyerine golle başladı.İtalyan santrfor, ilk resmi maçında Süper Kupa tarihinin en erken golüne imza atarak tarihe geçti.2006'dan bu yana Süper Kupa adıyla düzenlenen organizasyondaki en erken golü, 7 Nisan 2024'te Şanlıurfa'da oynanan ve tamamlanamayan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 50. saniyesinde Icardi kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/yapay-zekadan-galatasaray-besiktas-macinin-skoru-icin-carpici-tahmin-super-kupa-kimin-olacak--1086467859.html
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beşiktaş, süper kupa, galatasaray, galatasaray sk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
beşiktaş, süper kupa, galatasaray, galatasaray sk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
Ciro Immobile, Süper Kupa'da Mauro Icardi'nin rekorunu ele geçirdi
Maçın 23'üncü saniyesinde gol atan Immobile, Icardi'ye ait 50'inci saniye rekorunu da geçerek rekor kırdı.
Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, ilk resmi maçında Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye ait rekoru kırdı.
Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın 23. saniyesinde sahneye çıkarak fileleri havalandıran Immobile, Beşiktaş'taki kariyerine golle başladı.
İtalyan santrfor, ilk resmi maçında Süper Kupa tarihinin en erken golüne imza atarak tarihe geçti.
2006'dan bu yana Süper Kupa adıyla düzenlenen organizasyondaki en erken golü, 7 Nisan 2024'te Şanlıurfa'da oynanan ve tamamlanamayan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 50. saniyesinde Icardi kaydetmişti.